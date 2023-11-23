هواوى تحتفل بمرور 5 أعوام على افتتاح Cairo Open Lab

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتفلت شركة هواوى، الرائدة عالمياً فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمرور 5 أعوام على إنشاء مختبر Open Lab فى مصر، والذى يعد رمزاً للابتكار والتقنية فى منطقة شمال أفريقيا.
ويعكس مختبر Cairo Open Lab استراتيجية هواوى فى تعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على دعم الشركاء والعملاء المحليين فى تبنى أحدث التقنيات، بما فى ذلك الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وقامت هواوى باختيار مصر لتكون المقر الرسمى للـOpen Lab بمنطقة شمال إفريقيا فى عام 2019 وذلك لمكانة السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية لها، حيث يعمل مختبر هواوى Cairo Open Lab فى مصر كمركز إقليمى لخدمة عملاء وشركاء هواوى فى منطقة شمال أفريقيا، والتى تضم 28 دولة، وقد تم تأسيسه بهدف تطوير حلول صناعية متقدمة تستند إلى أحدث التكنولوجيات فى قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والنقل والطاقة الخضراء.
وخلال خمس سنوات، ساهم مختبر هواوى Cairo Open Lab فى تطوير أكثر من 30 حلاً صناعيًا، فى القطاعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء محليين، مما يعكس التزام هواوى بتحقيق التحول الرقمى ومساهمتها فى تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقال المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمى والخدمات العامة بشركة هواوى شمال أفريقيا: تلتزم شركة هواوى بأن تكون أفضل شريك لبناء مجتمع رقمي، وتحقيق والتحول الرقمى لمختلف الصناعات.
وأكد محمود أن استراتيجية هواوى تتمثل فى تطوير النظام الايكولوجى لتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار فى التقنيات مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الضخمة، لإنشاء منصة بنية تحتية مفتوحة ومرنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال بناء نظام إيكولوجى والتعاون على نطاق واسع مع الشركاء، المحليين، فإننا نساعد العملاء على تحقيق النجاح فى التحول الرقمي.
ويعمل مختبر هواوى Open Lab مع أكثر من 400 شريك على مستوى عالمي، حيث قام بتطوير أكثر من 75 حلاً صناعيًا فى أكثر من 13 قطاعًا، مما يحقق نتائج إيجابية على شركائها ويدعم المشاريع الرئيسية، ويتمحور العمل حول بناء نظام إيكولوجى عالمى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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