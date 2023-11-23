هواوى تحتفل بمرور 5 أعوام على افتتاح Cairo Open Lab

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت شركة هواوى، الرائدة عالمياً فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمرور 5 أعوام على إنشاء مختبر Open Lab فى مصر، والذى يعد رمزاً للابتكار والتقنية فى منطقة شمال أفريقيا.

ويعكس مختبر Cairo Open Lab استراتيجية هواوى فى تعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على دعم الشركاء والعملاء المحليين فى تبنى أحدث التقنيات، بما فى ذلك الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وقامت هواوى باختيار مصر لتكون المقر الرسمى للـOpen Lab بمنطقة شمال إفريقيا فى عام 2019 وذلك لمكانة السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية لها، حيث يعمل مختبر هواوى Cairo Open Lab فى مصر كمركز إقليمى لخدمة عملاء وشركاء هواوى فى منطقة شمال أفريقيا، والتى تضم 28 دولة، وقد تم تأسيسه بهدف تطوير حلول صناعية متقدمة تستند إلى أحدث التكنولوجيات فى قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والنقل والطاقة الخضراء.

وخلال خمس سنوات، ساهم مختبر هواوى Cairo Open Lab فى تطوير أكثر من 30 حلاً صناعيًا، فى القطاعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء محليين، مما يعكس التزام هواوى بتحقيق التحول الرقمى ومساهمتها فى تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقال المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمى والخدمات العامة بشركة هواوى شمال أفريقيا: تلتزم شركة هواوى بأن تكون أفضل شريك لبناء مجتمع رقمي، وتحقيق والتحول الرقمى لمختلف الصناعات.

وأكد محمود أن استراتيجية هواوى تتمثل فى تطوير النظام الايكولوجى لتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار فى التقنيات مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الضخمة، لإنشاء منصة بنية تحتية مفتوحة ومرنة وآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال بناء نظام إيكولوجى والتعاون على نطاق واسع مع الشركاء، المحليين، فإننا نساعد العملاء على تحقيق النجاح فى التحول الرقمي.

ويعمل مختبر هواوى Open Lab مع أكثر من 400 شريك على مستوى عالمي، حيث قام بتطوير أكثر من 75 حلاً صناعيًا فى أكثر من 13 قطاعًا، مما يحقق نتائج إيجابية على شركائها ويدعم المشاريع الرئيسية، ويتمحور العمل حول بناء نظام إيكولوجى عالمى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.