شركة Iread تطلق أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة iRead إطلاق أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية تحت اسم“iRead ebooks”، والذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد وiOS، عبر App Store وGoogle Play.
ويعتبر“iRead ebooks” أول مكتبة مصرية إلكترونية تسمح للقراء بالتنقل وتصفح الكتب والروايات المختلفة وتقديم تجربة قراءة أكثر تشويقًا وإثارة، ويتيح التطبيق إصدارات لأهم دور النشر المصرية والعربية، بالإضافة إلى أعمال iRead الأصلية بصورة حصرية على التطبيق؛ والذي يقدم تجربة جديدة لرفاهية القراءة الإلكترونية.
وقالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة ڤيكتورى لينك وعضو مجلس إدارة شركة iRead، إنه مع تزايد الاهتمام بثقافة القراءة الإلكترونية؛ جاءت فكرة هذا التطبيق لإثراء تجربة جديدة للقراءة حيث يتيح التطبيق الذي تم بأيدي وعقول مصرية من خلال مبرمجين بشركة فيكتوري لينك الوصول إلى مكتبة ضخمة من الكتب الإلكترونية التي تغطي مختلف المجالات من خلال واجهة مستخدم بسيطة ومريحة لتوفير تجربة قراءة فريدة.
وتضم المكتبة باقة من الكتب سواء باللغة الإنجليزية أو العربية، وكذلك الكتب المترجمة وكتب تطوير الذات، دراسات دينية، فلسفة وفكر، صحة، سير ذاتية، تاريخ وسياسة، أدب الجريمة، مال وأعمال، روايات وقصص، بالإضافة لقسم كامل من الكتب المجانية والتي أثمرت عن التعاون مع مؤسسة هنداوي ووصل فيها عدد الكتب إلى 1500 كتاب.
وأيضا تضم المكتبة أكثر من 70 دار نشر كبرى تحمست من اليوم الأول للفكرة ومنهم: ديوان، تنمية، كيان، الرواق، اكتب، الدار المصرية اللبنانية، سلاح التلميذ، إبهار، نون، الحلم، دون، السراج، يوريكا، البشير، زحمة كتاب، نفرتيتي، الرسم بالكلمات، ارتقاء، عصير الكتب، حكاوي، الراوي، تشكيل، سما، ومن دور النشر العربية جدل – اوستن ماكول، وغيرهم من دور النشر المصرية والعربية.
وأكد أحمد مراد الكاتب والشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة لشركة iread، أننا نعيش في عصرٍ تزداد فيه صعوبة القراءة وسط ضغوطات مواقع التواصل الاجتماعي الهائلة التي نعيشها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الورق وعدم قدرة الشباب على شراء الكتب بسبب غلاء أسعارها، وأصبحنا بحاجة ماسة إلى تحقيق ديمقراطية في القراءة لتمكين الجميع من القراءة بشكل أوسع لهذا قررنا إطلاق التطبيق.
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