شركة Iread تطلق أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة iRead إطلاق أول تطبيق مصري للقراءة الإلكترونية تحت اسم“iRead ebooks”، والذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد وiOS، عبر App Store وGoogle Play.

ويعتبر“iRead ebooks” أول مكتبة مصرية إلكترونية تسمح للقراء بالتنقل وتصفح الكتب والروايات المختلفة وتقديم تجربة قراءة أكثر تشويقًا وإثارة، ويتيح التطبيق إصدارات لأهم دور النشر المصرية والعربية، بالإضافة إلى أعمال iRead الأصلية بصورة حصرية على التطبيق؛ والذي يقدم تجربة جديدة لرفاهية القراءة الإلكترونية.

وقالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة ڤيكتورى لينك وعضو مجلس إدارة شركة iRead، إنه مع تزايد الاهتمام بثقافة القراءة الإلكترونية؛ جاءت فكرة هذا التطبيق لإثراء تجربة جديدة للقراءة حيث يتيح التطبيق الذي تم بأيدي وعقول مصرية من خلال مبرمجين بشركة فيكتوري لينك الوصول إلى مكتبة ضخمة من الكتب الإلكترونية التي تغطي مختلف المجالات من خلال واجهة مستخدم بسيطة ومريحة لتوفير تجربة قراءة فريدة.

وتضم المكتبة باقة من الكتب سواء باللغة الإنجليزية أو العربية، وكذلك الكتب المترجمة وكتب تطوير الذات، دراسات دينية، فلسفة وفكر، صحة، سير ذاتية، تاريخ وسياسة، أدب الجريمة، مال وأعمال، روايات وقصص، بالإضافة لقسم كامل من الكتب المجانية والتي أثمرت عن التعاون مع مؤسسة هنداوي ووصل فيها عدد الكتب إلى 1500 كتاب.

وأيضا تضم المكتبة أكثر من 70 دار نشر كبرى تحمست من اليوم الأول للفكرة ومنهم: ديوان، تنمية، كيان، الرواق، اكتب، الدار المصرية اللبنانية، سلاح التلميذ، إبهار، نون، الحلم، دون، السراج، يوريكا، البشير، زحمة كتاب، نفرتيتي، الرسم بالكلمات، ارتقاء، عصير الكتب، حكاوي، الراوي، تشكيل، سما، ومن دور النشر العربية جدل – اوستن ماكول، وغيرهم من دور النشر المصرية والعربية.

وأكد أحمد مراد الكاتب والشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة لشركة iread، أننا نعيش في عصرٍ تزداد فيه صعوبة القراءة وسط ضغوطات مواقع التواصل الاجتماعي الهائلة التي نعيشها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الورق وعدم قدرة الشباب على شراء الكتب بسبب غلاء أسعارها، وأصبحنا بحاجة ماسة إلى تحقيق ديمقراطية في القراءة لتمكين الجميع من القراءة بشكل أوسع لهذا قررنا إطلاق التطبيق.