70% ارتفاعًا في أسعار الحاسبات منذ بداية العام الحالي

مع بدء العام الدراسي، شهد سوق الحاسبات رواجًا طفيفًا مقارنة بالمبيعات منذ بداية عام 2023 والذي شهد ركوداً كبيراً، إذ أسهمت الدراسة في زيادة حركة البيع والشراء نسبيًا ، خصوصًا أجهزة الحاسوب المستعملة، في ظل ارتفاع أسعار أجهزة الحاسبات الجديدة.

وأكد عدد من التجار لـ”البورصة”، أن كثيراً من المستخدمين يفضلون إجراء تحديثات بسيطة على أجهزتهم بإضافة رامات أو معالجات لزيادة كفاءة الأجهزة بدلاً من شراء الجديد.

كما أن شراء الأجهزة المستعملة خصوصًا المستوردة من الخارج شهد اقبالاً نسبياً ، بالإضافة إلى الشراء بالتقسيط والذي أصبح ملاذ عدد كبير من العملاء، خاصة بعد التسهيلات والعروض التي تُقدمها شركات التمويل الاستهلاكي، الأمر الذي ساهم في إنعاش المبيعات جزئياً.

قال عبدالرحمن الوكيل، مسؤول مبيعات بشركة الصفوة للحاسبات بمول البستان بالقاهرة، إن سوق الحاسبات يعاني من الركود منذ هجوم“كورونا” وارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة للحرب الأوكرانية الروسية.

وأشار إلى أن الركود وصل العام الحالي إلى 60%، في حين أن الأسعار ارتفعت بنسبة تجاوزت 70%، وكثير من التجار لجأوا لأنظمة التقسيط وبيع المستعمل لتحريك المبيعات جزئيًا.

وتابع:“أقل جهاز يناسب الاستخدامات المتوسطة يبدأ سعره من 10 آلاف جنيه، وهو أمر قد يكون خارج القدرة الشرائية لكثير من المستخدمين”.

هذا ما أكده أيضًا عمرو السيد مسئول مبيعات حاسبات في أحد المولات وسط القاهرة، مشيراً إلى أن أسعار الحاسبات زادت بشكل كبير خلال العام الحالي بنسب وصلت لـ 70%، مضيفا أن أجهزة لينوفو وhp كانت الأكثر ارتفاعًا.

وكشف أن التجار يراهنون على موسم الدراسة كل عام في تحريك المبيعات نسبياً.. إلا أن الأمر أصبح خلال العام الحالي صعبا على جميع التجار، و المبيعات تسير ببطء.

وقال محمود عبدالمنعم مسئول مبيعات بشركة“لاين” للحاسبات، إن الإقبال على شراء الحاسبات في 2023 محدود للغاية، والتجار يلجأون للتقسيط بصورة كبيرة ، بالإضافة إلى المستعمل.

وأوضح أن المستخدمين بدأو في ترتيب أولوياتهم الشرائية، وأن الحاسبات ليست ضمن هذه الأولويات في الوقت الحالي.

وأشار مصطفى خليل صاحب متجر للحاسبات بالمنصورة، إن الاقبال يكاد يكون معدوما خلال 2023، وأن المستخدمين يفضلون شراء“المستعمل” عند الضرورة أو تقسيط الاجهزة الجديدة ، وهذا أمر لا يحدث بصورة منتظمة.

من جانبه، قال محمد سالم، صاحب أحد متاجر الحاسوب بالإسكندرية، إن ارتفاع أسعار أجهزة الحاسوب دفع العملاء للجوء إلى نظم التقسيط التي توفرها شركات التمويل الاستهلاكي كحل لاقتناء جهاز حاسوب، مع بدء الموسم الدراسي، موضحًا أن الطلب على شراء أجهزة الحاسوب أصبح يقتصر في الوقت الحالي على شريحة الطلاب.

وأضاف، أن العملاء لجأوا إلى أجهزة الحاسوب المستعملة؛ لأنها أقل سعرًا من أجهزة الحاسوب الجديدة، وتبدأ أسعارها من 20 ألف جنيه وترتفع وفقًا لإمكانيات الجهاز ونوع المعالج ومقدار المساحة التخزينية للجهاز والرامات.

أضاف أن أسعار أجهزة الحاسبات شهدت ارتفاعًا العام الحالي، نتيجة تعويم الجنيه .. الأمر الذي تسبب في انخفاض حجم المبيعات لتصل نسبة الركود في سوق الحاسبات بالإسكندرية إلى 50%، متوقعًا استمرار حالة الركود في العام المقبل مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم.

وحول تأثير موسم الدراسة على المبيعات، أوضح سالم، أنه موسم مهم يشهد فيه سوق الحاسبات بالإسكندرية انتعاشًا طفيفًا، إلا أنه لا يعوض حالة الركود التي يتعرض لها السوق طوال باقي أشهر العام، وانخفاض حركة البيع والشراء.

من جانبه، قال محمد شحاتة، مدير متجر“الصفا” للحاسبات بالإسكندرية، إن الموسم الدراسي ساهم في تنشيط حركة المبيعات نسبيًا خاصة في أجهزة الحاسوب المستعملة، في ظل ارتفاع أسعار أجهزة الحاسبات الجديدة خلال العام الجاري.

وأضاف، أن أجهزة الحاسوب من الجيل الخامس هي الأكثر مبيعًا خلال العام الحالي وخاصة من العلامة التجارية“ASUS”، ثم تأتي في المرتبة الثانية جهاز“Lenovo”، ثم المرتبة الثالثة كلًا من“DELL” و”Hp”.

وتابع، أن جهاز الحاسوب“ASUS”“إنتل كور i5′′، يصل سعره خلال الوقت الحالي لحوالي 30 ألف جنيه، بينما وصل سعر”ASUS”“إنتل كور i7” إلى 50 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أسعار أجهزة الحاسوب المستعملة تنخفض عن الجديدة بمقدار 20 ألف جنيه وهو مايجعل الاقبال عليها أكثر.

وأوضح، أن سعر جهاز“لينوفو i5” يتراوح ما بين 20 ألف جنيه و28 ألف جنيه، بينما تجاوز سعر جهاز الحاسوب من نفس العلامة التجارية بمعالج“إنتل كور i7” حوالي 30 ألف جنيه، ولفت إلى أن موديلات من جهاز“MacBook” بلغ سعرها خلال العام الجاري قرابةً 100 ألف جنيه.

وتابع شحاتة، أن أسعار أجهزة الحاسوب شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الحالي، الأمر الذي دفع العملاء إلى اللجوء إلى صيانة أجهزتهم أو شراء جهاز حاسوب عبر نظم التقسيط التي توفرها العديد من شركات التمويل الاستهلاكي بنسب فائدة متوسطة كحل لاقتناء الطالب جهاز حاسوب مع بدء العام الدراسي، لافتًا إلى أن الطلب على شراء أجهزة الحاسوب أصبح يقتصر خلال الآونة الأخيرة على شريحة الطلاب.

وبالحديث عن توفر المعروض في سوق الحاسبات بالإسكندرية، قال أحمد بسيوني، مدير متجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المتخصصة هناك، إن سوق الحاسبات بالإسكندرية يتوافر به جميع الموديلات، ولا يوجد نقص في المعروض في مختلف العلامات التجارية، إلا أن بعض أنواع الإكسسوارات في عدد من العلامات التجارية غير متوافرة بالأسواق، مثل“توشيبا“و”لوجيتك”.

وأضاف، أن العام الماضي لجأ بعض التجار إلى تخزين بضائع ، تحسبًا لأي ارتفاعات جديدة.. لكن الأمر اختلف العام الحالي في ظل زيادة المعروض من أجهزة الحاسبات وانخفاض الطلب والقوة الشرائية، مما دفع التجار لعرض جميع منتجاتهم، آملين في كسر حالة الركود التي يُعانيها السوق منذ فترة طويلة.

على سبيل المثال، جهاز الحاسوب الذي كان يُباع بـ 10 آلاف جنيه في العام الماضي، ارتفع سعره خلال العام الحالي ليصل إلى 18 ألف جنيه.

وتابع، أن الطلب في الوقت الحالي يشتد على الأجهزة المستعملة، إذ من الممكن شراء جهاز حاسوب يبدأ من 500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه وفقًا لمواصفات الجهاز وإمكانياته.

وقال زياد الشربيني صاحب متجر“كمبيو فاست” للحاسبات بالإسكندرية، إنه رغم الاستقرار النسبي في أسعار أجهزة الحاسب الآلي بالإسكندرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، نتيجة استقرار سعر الدولار بالسوق المحلي، إلا أن حركة البيع والشراء مازالت منخفضة منذ بدء الموسم الدراسي الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الطلب على شراء أجهزة لاب توب تشهد انتعاشًا في العادة مع بدء الموسم الدراسي.

وأضاف، أن أسعار أجهزة الحاسب الآلي المستعملة تبدأ من ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وفقًا لحالة الجهاز وإمكانياته ومقدار مساحته التخزينية، بالإضافة إلى قوة المعالج والرامات وغيرها.

وأوضح، أن أغلب المستهلكين يُفضلون في الوقت الحالي شراء أجهزة حاسوب بالتقسيط عبر الأنظمة التي تتيحها شركات التمويل الاستهلاكي خصوصا في فترة العروض، والتي تنخفض فيها نسبة الفوائد.

وعن أجهزة الديسك توب، قال ممدوح علي، بائع أحد متاجر الحاسبات بالإسكندرية، إن أجهزة“الديسك توب” شهدت رواجًا خلال الفترة الماضية، نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار أجهزة“لاب توب”، إذ يستطيع العميل شراء جهاز كامل بسعر يصل إلى 3 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في أجهزة“الديسك توب” تتمثل في كل من“لينوفو” و” إتش بي” و”ديل”.

وقالت مي فوزي، مهندسة صيانة في إحدى المجمعات التجارية المتخصصة لبيع أجهزة الحاسوب بالإسكندرية، إن الاتجاه الحالي من قبل العملاء يتمثل في صيانة أجهزة الحاسبات عوضًا عن شراء حاسبات جديدة، في ظل ارتفاع أسعارها، مؤكدة أنها أصبحت تعتمد بشكل رئيسي خلال الوقت الراهن على صيانة أجهزة الحاسبات وبيع قطع الغيار أو الكماليات.

وأضافت، أن أسعار قطع الغيار تضاعفت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في ظل عدم توافر كثير من الأصناف وأبرزها“البطاريات” و”الأحبار” و”المفصلات”.

وأوضحت، أن متوسط سعر البطاريات يبلغ حاليا 800 جنيه، في حين تراوحت أسعار لوحة المفاتيح بين 250 ـ 1000 جنيه، وتجاوز سعر الشاشة 1200 جنيه.