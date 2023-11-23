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تجارية القاهرة تدرس إمكانية إقامة معارض بالتعاون مع جامعة الدول العربية

11/23/2023 8:16:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس الغرفة التجارية بالقاهرة، إمكانية إقامة ورش تدريبية ومعارض للقطاعات الصناعية على المستوى العربى والعالمى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

قال محمد مهران، رئيس المكتب الإقليمى للاتحاد العربى للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن هذا التعاون يستهدف دعم الصناعة المحلية بجانب تنشيط فرص الاستثمار المتاحة داخل القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن التعاون سيتم من خلال عمل بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية بالإضافة إلى مخاطبة جميع المؤسسات العمل العامة مثل اتحاد الصناعات المصرية ومجالس رجال الأعمال.

تابع”مهران” أن إيطاليا وتونس والمغرب والجزائر من الدول المستهدفة لإقامة المعارض وورش التدريب خلال الفترة القادمة؛ نظراً لتواجد رغبة منهم فى التعاون.

أشار إلى أن الشعبة تتفاوض مع مستثمرين من الدول العربية لتسويق لـ 100 وحدة صناعية الخاصة بمدينة الروبيكى بجانب فرص الاستثمار المتاحة داخل القطاع، مشيراً إلى وجود مفاوضات حالية مع مصنع إيطالى لتصنيع كيماويات الدباغة.

استكمل أن أهم الحوافز التى تجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار محلياً تتمثل فى انخفاض أسعار الطاقة وأجور العمال بالإضافة لوجود مواصفات بيئة متلائمة مع المدن الصناعية، مشيراً إلى وجود العديد من الإتفاقيات التجارية مثل الكوميسا؛ بما يدعم الشركات للدخول أسواق عديدة.

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