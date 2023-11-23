تجارية القاهرة تدرس إمكانية إقامة معارض بالتعاون مع جامعة الدول العربية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس الغرفة التجارية بالقاهرة، إمكانية إقامة ورش تدريبية ومعارض للقطاعات الصناعية على المستوى العربى والعالمى، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
قال محمد مهران، رئيس المكتب الإقليمى للاتحاد العربى للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن هذا التعاون يستهدف دعم الصناعة المحلية بجانب تنشيط فرص الاستثمار المتاحة داخل القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن التعاون سيتم من خلال عمل بروتوكول تعاون مع غرفة القاهرة التجارية بالإضافة إلى مخاطبة جميع المؤسسات العمل العامة مثل اتحاد الصناعات المصرية ومجالس رجال الأعمال.
تابع”مهران” أن إيطاليا وتونس والمغرب والجزائر من الدول المستهدفة لإقامة المعارض وورش التدريب خلال الفترة القادمة؛ نظراً لتواجد رغبة منهم فى التعاون.
أشار إلى أن الشعبة تتفاوض مع مستثمرين من الدول العربية لتسويق لـ 100 وحدة صناعية الخاصة بمدينة الروبيكى بجانب فرص الاستثمار المتاحة داخل القطاع، مشيراً إلى وجود مفاوضات حالية مع مصنع إيطالى لتصنيع كيماويات الدباغة.
استكمل أن أهم الحوافز التى تجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار محلياً تتمثل فى انخفاض أسعار الطاقة وأجور العمال بالإضافة لوجود مواصفات بيئة متلائمة مع المدن الصناعية، مشيراً إلى وجود العديد من الإتفاقيات التجارية مثل الكوميسا؛ بما يدعم الشركات للدخول أسواق عديدة.
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