أو سى آى تدرس الاستثمار فى أول مركز أخضر للغذاء بالإسماعيلية

تدرس شركة“OCI أو سى آى” للوجستيات، الاستثمار فى أول مركز للغذاء الأخضر بالإسماعيلية والذى أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية الشهر الماضى.

قال أحمد عادل مدير التطوير، إن استثمارات“أو سى آى” الحالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، حيث تعمل مشروعات تخزينية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 100 ألف متر مربع و30 ألف متر مربع بطريق السويس والمنطقة اللوجستية فى دمنهور.

ووصف عادل طرح مشروع إنشاء المركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على القطاع الخاص بالفرصة الجيدة للاستثمار، موضحاً أن الوزارة ستتولى المرحلة الأولى الخاصة بالإنشاءات بينما تستهدف الشركة إدارة وتشغيل المركز .

كانت وزارة التموين قد قررت إنشاء المركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومشاركة القطاع الخاص، وأوضحت الوزارة أن المشروع يعد نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.

على جانب آخر، أوضح مدير تطوير شركة“OCI” للوجستيات، أن عدم استقرار سعر الدولار فى الوقت الحالى يؤثر على الرؤية المستقبلية للاستثمار فى القطاع ،متوقعا زيادة التكاليف فى حالة تعويم جديد للدولار او ارتفاع اسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الشركة تعمل داخل نطاق القاهرة الكبرى والدلتا، كما انها لديها العديد من العملاء من السلاسل التجارية مثل” العثيم وبيم وكازيون“كما تشارك فى مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور التى تقدر إجمالى استثماراته بـ10 مليارات جنيه ويوفير 25 ألف فرصة عمل ، ويخدم أهالى محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.