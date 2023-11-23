أو سى آى تدرس الاستثمار فى أول مركز أخضر للغذاء بالإسماعيلية

(MENAFN
- Al-Borsa News) عادل: مليارا جنيه استثمارات قائمة للشركة فى الوقت الحالى
تدرس شركة“OCI أو سى آى” للوجستيات، الاستثمار فى أول مركز للغذاء الأخضر بالإسماعيلية والذى أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية الشهر الماضى.
قال أحمد عادل مدير التطوير، إن استثمارات“أو سى آى” الحالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، حيث تعمل مشروعات تخزينية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 100 ألف متر مربع و30 ألف متر مربع بطريق السويس والمنطقة اللوجستية فى دمنهور.
ووصف عادل طرح مشروع إنشاء المركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على القطاع الخاص بالفرصة الجيدة للاستثمار، موضحاً أن الوزارة ستتولى المرحلة الأولى الخاصة بالإنشاءات بينما تستهدف الشركة إدارة وتشغيل المركز .
كانت وزارة التموين قد قررت إنشاء المركز الأول للغذاء الأخضر فى محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومشاركة القطاع الخاص، وأوضحت الوزارة أن المشروع يعد نظامًا بيئيًا متكاملاً لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكل أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.
على جانب آخر، أوضح مدير تطوير شركة“OCI” للوجستيات، أن عدم استقرار سعر الدولار فى الوقت الحالى يؤثر على الرؤية المستقبلية للاستثمار فى القطاع ،متوقعا زيادة التكاليف فى حالة تعويم جديد للدولار او ارتفاع اسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة تعمل داخل نطاق القاهرة الكبرى والدلتا، كما انها لديها العديد من العملاء من السلاسل التجارية مثل” العثيم وبيم وكازيون“كما تشارك فى مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور التى تقدر إجمالى استثماراته بـ10 مليارات جنيه ويوفير 25 ألف فرصة عمل ، ويخدم أهالى محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.
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