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الوكيل يطالب بتعاون مصرى سعودى يسمح بحرية انتقال البضائع والخدمات

11/23/2023 8:16:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة العمل بأسرع ما يمكن لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق التكامل العربى.

أشار الوكيل، خلال كلمته بمجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم الاثنين، إلى أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.

أضاف، أنه رغم ضخامة الاستثمارات من الجانبين المصرى والسعودى والتى تقدر بالمليارات، إلا أن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة للشعبين، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لشبابنا.

شدد على أهمية السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.

كما طالب الوكيل بضرورة استغلال القطاع الخاص ما تطرحه الدولتين، مؤكدا أن مصر تطرح فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعى والسياحى والعقارى، والفرص المستحدثة فى إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.

أكد الوكيل أهمية التعاون لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من أجل مستقبل أفضل للشعبين.

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