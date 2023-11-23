بريق الذهب لا يخفت.. والأسعار تكسب 15 جنيها جديدة اليوم الإثنين

(MENAFN
- Al-Borsa News) نجيب: الدولار الموازى المؤثر الحقيقى فى أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى منتصف تعاملات اليوم الإثنين، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل زيادة الدولار فى السوق الموازي.
وبحسب مصدر بسوق الصياغة لـ”البورصة”، بلغ سعر الدولار فى السوق الموازى نحو 50.7 جنيه. بينما سجل فى تعاملات الصاغة نحو 49.4 جنيه.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2735 جنيهًا، فى حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 19 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3126 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2344 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1824 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21880 جنيهًا. إمبابى: السعر المحلى انفصل عن السوق العالمى وبات العرض والطلب شماعة
قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن العامل الرئيسى لتسعير الذهب حاليا، هو سعر الدولار فى السوق الموازي.
ويرى نجيب أن حركة الشراء ضعيفة للغاية مع الصعود المتكرر لأسعار الذهب، وبالتالى لا يمكن عزاء زيادة الأسعار بالطلب، خاصة أنه لا يوجد آلية لتحديد العرض والطلب.
لكنه توقع أن يرتفع الطلب حال استقرار الأسعار وعند استحقاق شهادات البنوك 25% مع بداية العام.
واتفق معه إمبابى الذى قال إن الأسعار بالسوق المحلى انفصلت عن الأسعار العالمية، وبات عامل ((العرض والطلب)) شماعة لتبرير الارتفاعات فى الأسعار فى بعض الأوقات، لكن من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد توجهات وتحركات السعر المحلى.
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