بريق الذهب لا يخفت.. والأسعار تكسب 15 جنيها جديدة اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى منتصف تعاملات اليوم الإثنين، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل زيادة الدولار فى السوق الموازي.

وبحسب مصدر بسوق الصياغة لـ”البورصة”، بلغ سعر الدولار فى السوق الموازى نحو 50.7 جنيه. بينما سجل فى تعاملات الصاغة نحو 49.4 جنيه.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2735 جنيهًا، فى حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 19 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3126 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2344 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1824 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21880 جنيهًا.

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، إن العامل الرئيسى لتسعير الذهب حاليا، هو سعر الدولار فى السوق الموازي.

ويرى نجيب أن حركة الشراء ضعيفة للغاية مع الصعود المتكرر لأسعار الذهب، وبالتالى لا يمكن عزاء زيادة الأسعار بالطلب، خاصة أنه لا يوجد آلية لتحديد العرض والطلب.

لكنه توقع أن يرتفع الطلب حال استقرار الأسعار وعند استحقاق شهادات البنوك 25% مع بداية العام.

واتفق معه إمبابى الذى قال إن الأسعار بالسوق المحلى انفصلت عن الأسعار العالمية، وبات عامل ((العرض والطلب)) شماعة لتبرير الارتفاعات فى الأسعار فى بعض الأوقات، لكن من يملك بيانات العرض والطلب ليحدد توجهات وتحركات السعر المحلى.