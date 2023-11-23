166 مليون جنيه حصيلة الجمارك من مزاد الذهب والفضة فى بورصة السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة مصلحة الجمارك من سبائك الذهب والفضة التى تم بيعها فى مزاد علنى من خلال منصة البورصة المصرية للسلع نحو 166 مليون جنيه، بحسب مستندات اطلعت عليها“البورصة”.
وبحسب المستندات تم إجراء مزايدات مفتوحة على 31 لوط سبائك ذهبية بإجمالي وزن 68.4 كيلوجرام، بالإضافهً إلى 23 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 63 كيلوجراما على منصة البورصة المصرية للسلع.
جدير بالذكر أن بضائع المهمل هى بضائع تم استيرادها، وظلت فى الموانئ خلال الفترات القانونية الخاصة بها، ولم يتقدم صاحب الشأن بأى إجراء لصرفها، ولا تتخذ المصلحة أى إجراء خاص بالبضاعة إلا بعد إخطار صاحب الشأن مرتين، حيث تكون المدة بينهما 15 يومًا، وفى حالة عدم الاستجابة تتخذ المصلحة الإجراءات اللازمة لعملية البيع.
وتستخدم حصيلة بيع البضاعة لسداد الضرائب، والرسوم، والغرامات المستحقة عليها نيابة عن صاحب الشأن، وفى حالة وجود فائض متبق من عملية البيع يصبح من نصيب صاحب الشأن، ويحق له مطالبة المصلحة به خلال خمس سنوات.
وأفادت البورصة المصرية للسلع، أنه تم
تداول 107 سبائك ذهب وفضة في البورصة المصرية للسلع، حيث تم إجراء مزايدات مفتوحة على 66 لوط سبائك ذهبية“سبك محلى”، بإجمالي وزن 144 كيلو جراما، بالإضافهً إلى 41 لوط سبائك فضة“سبك محلى”، بإجمالى وزن 102 كيلوجرام على منصة البورصة المصرية للسلع، يوم الثلاثاء الماضى، من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
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