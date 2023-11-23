166 مليون جنيه حصيلة الجمارك من مزاد الذهب والفضة فى بورصة السلع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة مصلحة الجمارك من سبائك الذهب والفضة التى تم بيعها فى مزاد علنى من خلال منصة البورصة المصرية للسلع نحو 166 مليون جنيه، بحسب مستندات اطلعت عليها“البورصة”.

وبحسب المستندات تم إجراء مزايدات مفتوحة على 31 لوط سبائك ذهبية بإجمالي وزن 68.4 كيلوجرام، بالإضافهً إلى 23 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 63 كيلوجراما على منصة البورصة المصرية للسلع.

جدير بالذكر أن بضائع المهمل هى بضائع تم استيرادها، وظلت فى الموانئ خلال الفترات القانونية الخاصة بها، ولم يتقدم صاحب الشأن بأى إجراء لصرفها، ولا تتخذ المصلحة أى إجراء خاص بالبضاعة إلا بعد إخطار صاحب الشأن مرتين، حيث تكون المدة بينهما 15 يومًا، وفى حالة عدم الاستجابة تتخذ المصلحة الإجراءات اللازمة لعملية البيع.

وتستخدم حصيلة بيع البضاعة لسداد الضرائب، والرسوم، والغرامات المستحقة عليها نيابة عن صاحب الشأن، وفى حالة وجود فائض متبق من عملية البيع يصبح من نصيب صاحب الشأن، ويحق له مطالبة المصلحة به خلال خمس سنوات.

وأفادت البورصة المصرية للسلع، أنه تم

تداول 107 سبائك ذهب وفضة في البورصة المصرية للسلع، حيث تم إجراء مزايدات مفتوحة على 66 لوط سبائك ذهبية“سبك محلى”، بإجمالي وزن 144 كيلو جراما، بالإضافهً إلى 41 لوط سبائك فضة“سبك محلى”، بإجمالى وزن 102 كيلوجرام على منصة البورصة المصرية للسلع، يوم الثلاثاء الماضى، من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين.