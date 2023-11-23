هل يحرم الدولار النساء من شراء مستحضرات التجميل؟

شهدت أسعار مستحضرات التجميل ارتفاعا تخطى ضعفى ما وصلت إليه خلال العام الماضى متأثرة بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات وندرة تواجدها فى السوق المحلى وحملات المقاطعة التى انطلقت فى أعقاب اندلاع الأحداث فى غزة.

وفى جولة لـ((البورصة)) بشارع الموسكى أحد أشهر أماكن بيع مستحضرات التجميل المحلية والمستوردة فى محافظة القاهرة، أجمع التجار على ارتفاع أسعار العطور وأدوات التجميل ((الميك أب)) وباقى المستحضرات الأخرى بشكل جنونى، ما أدى إلى تراجع نسب الإقبال حوالى 70 % خلال العام الجارى .

أضاف التجار لـ ((البورصة))، أن حملات مقاطعة بعض الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل وخصوصًا المنتجات الأمريكية والفرنسية أثرت على المبيعات بالتراجع بنحو 20%.

وقال محمد مجدى صاحب محل أدوات ((ميك أب))، إن الأسعار ارتفعت بأكثر من ضعفى قيمتها بالعام الماضى نتيجة التغيرات السعرية التى تطرأ على سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية، والصعود الجنونى لأسعار الخامات المستوردة وندرة تواجدها فى السوق.

أضاف أن جشع وطمع التجار فى تخزين كميات كبيرة من السلع المستوردة لتقليل المعروض أحد أكثر العوامل التى أدت لارتفاع الأسعار.

أشار إلى أن بعض شركات مستحضرات التجميل المصرية قامت برفع أسعار منتجاتها دون أسباب واضحة لثلاث مرات خلال العام الجارى لكى تستغل المواطن بعد ضعف عملية الاستيراد، ورفع الشركات المستوردة للأسعار منتجاتها نتيجة زيادة سعر الدولار.

قال عزت رجب صاحب محل عطور، إن شركات العطور رفعت أسعار المنتجات أكثر من مرتين خلال العام الجارى، موضحا: (( العبوة التى كانت تباع بـ 30 جنيهاً ارتفعت إلى نحو 85 و90 جنيهاً)).

أضاف أن المواطنين يقبلون أكثر على شراء المنتجات المستوردة التى تتميز بجودة عالية يفتقدها المنتج المحلى، مشيرا إلى أن 85 % من المنتجات فى السوق منتجات مستوردة.

وأوضح أن المبيعات تراجعت بنسبة وصلت إلى 70 % مقارنة بالعام الماضى لأن ما يهم المواطن فى الوقت الحالى هو توفير الاحتياجات الأساسية من السلع فقط نظرا لغلاء المعيشة والحالة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

قال حميدو مصطفى صاحب محل أدوات ((ميك أب))، إن أغلب المواطنين باتت تتجه نحو المنتجات المحلية و ((الهاى كوبى)) التى يتم استيرادها من تركيا والهند والإمارات والصين وعدد من الدول الأخرى بعد ارتفاع أسعار البرندات وحملات مقاطعة منتجات بعض الشركات العالمية.

وقال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير ومستحضرات التجميل بغرفة القاهرة التجارية، إنه تمت زيادة الرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل المستوردة بنسبة تخطت 50 % باعتبارها ((سلعة استفزازية)) وهو ما أثر بدوره على ارتفاع أسعار المنتجات للضعف مقارنة بالعام الماضى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن مصر تستورد حوالى 70 % من مستحضرات التجميل بما فيها منتجات تامة الصنع ومواد خام للتصنيع، ومن أبرز الدول المصدرة الإمارات وإيطاليا والصين والهند وفرنسا وألمانيا.

وسجلت واردات مصر من مستحضرات العطور والتجميل خلال أول 7 أشهر من العام الماضى نحو 88 مليونا و361 ألف دولار مقابل 75 مليونا و623 ألف دولار خلال نفس الفترة فى 2021، بارتفاع يقدر ب 12 مليونا و738 ألف دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أوضح الدجوى أن صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وندرة تواجدها فى السوق المصرى بالإضافة إلى عدم توفير سيولة دولارية للمستوردين وكفاءة التصنيع المحلى غير المرضية أهم المعوقات التى تواجه القطاع فى مصر.

وتوقع تراجع مبيعات قطاع مستحضرات التجميل وتسجيله نحو 6 مليارات جنيه بنهاية 2023 نتيجة الركود وضعف حركة الشراء، وما زاد الأمر سوءا هو تراجع مبيعات بعض الشركات العالمية بعد حملات المقاطعة.

ولفت إلى دخول عدد من الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها فى السوق المصرى، ومن بين هذه الشركات شركة ((لوريال)) الفرنسية، و((شى)) الأمريكية و((فرست)) الإيطالية، مشيرا إلى تراجع نسب الاستثمارات فى القطاع لعدم توافر مستلزمات الإنتاج.

كتبت: تقى أيمن