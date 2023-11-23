حاج عرفة: الصادرات وفرت 60% من موارد الشركة الدولارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عرفة الرئيس التنفيذى لشركة حاج عرفة، إن الشركة وضعت خطة منذ عامين لتكون الحصيلة التصديرية تساوى تكلفة عملية استيراد المواد الخام من الخارج.
وأضاف أن الصادرات توفر حاليا 60% من موارد الشركة الدولارية، ونتوقع أن نصل إلى 100% خلال العام المقبل أى خلال 3 سنوات فقط، ونبدأ بعدها الخطة الثانية وهى تحقيق فائض تصدير.
وأوضح أن شركة حاج عرفة بدأت نشاطها منذ عام 1968، وبدأت الشركة مع بداية الألفية الجديدة فى استيراد السلع الغذائية خاصة التوابل والمكسرات.
وأشار إلى أن الشركة توسعت لتصبح شريكا استراتيجيا لمجموعة من السلاسل التجارية لتغطية السوق المصرى.
وقال محمود عرفة المدير العام لشركة حاج عرفة، إن المنتج يدخل المصنع الغذائى ونُخرج منه عدة سلع من أجل الوصول لعدد كبير من المنتجات ذات القيمة فى السوق، مع تجنب وجود هادر فى المنتجات.
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