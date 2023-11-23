حاج عرفة: الصادرات وفرت 60% من موارد الشركة الدولارية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عرفة الرئيس التنفيذى لشركة حاج عرفة، إن الشركة وضعت خطة منذ عامين لتكون الحصيلة التصديرية تساوى تكلفة عملية استيراد المواد الخام من الخارج.

وأضاف أن الصادرات توفر حاليا 60% من موارد الشركة الدولارية، ونتوقع أن نصل إلى 100% خلال العام المقبل أى خلال 3 سنوات فقط، ونبدأ بعدها الخطة الثانية وهى تحقيق فائض تصدير.

وأوضح أن شركة حاج عرفة بدأت نشاطها منذ عام 1968، وبدأت الشركة مع بداية الألفية الجديدة فى استيراد السلع الغذائية خاصة التوابل والمكسرات.

وأشار إلى أن الشركة توسعت لتصبح شريكا استراتيجيا لمجموعة من السلاسل التجارية لتغطية السوق المصرى.

وقال محمود عرفة المدير العام لشركة حاج عرفة، إن المنتج يدخل المصنع الغذائى ونُخرج منه عدة سلع من أجل الوصول لعدد كبير من المنتجات ذات القيمة فى السوق، مع تجنب وجود هادر فى المنتجات.