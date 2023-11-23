أستاذ أمراض صدرية ينصح بالتبغ المسخن كبديل للتدخين ويحذر من السجائر الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن التدخين يُعتبر السبب الرئيسى للأمراض الصدرية، ويجب توفير بدائل لتمكين المدخنين من خفض المخاطر الصحية المرتبطة بالسجائر.

وشدد الدكتور عادل خطاب، على أهمية توفير منتجات بديلة للسجائر بدون تبغ، لأنها تعد الخيار الأقل ضرراً على الصحة العامة، وذلك بعد فشل الوسائل التقليدية فى الإقلاع عن السجائر نهائياً، مع أهمية استمرار وضع سياسات مبتكرة للحد من مخاطر التدخين.

ونصح أستاذ الأمراض الصدرية، بالتحوّل إلى منتجات التبغ المسخن كبديل عن تدخين السجائر، حيث تعتمد على تكنولوجيا تسخين التبغ بدلاً من حرقه تماماً كما يحدث فى السيجارة التقليدية، مؤكداً أن منتجات التبغ المسخن أقل ضرراً لأنها بدون مواد كيميائية، بما يقلل من الإصابة بأمراض السرطان التى تصيب مدخن السجائر التقليدية.

وأكد ((خطاب)) أن أنظمة منتجات التبغ المسخن لا تخلو من المخاطر، حيث أنها توفر النيكوتين الذى يسبب الإدمان، لكنها فى الوقت نفسه خيارًا أفضل بكثير من الاستمرار فى التدخين التقليدى، والتى تمثل خطوة فى الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الصحة العامة.

فيما حذّر الدكتور عادل خطاب من السجائر الإلكترونية، لأن أضرارها أكثر من نفعها، وقد تزيد من إنتاج المواد الكيميائية الضارة وتؤدى إلى حدوث فشل التنفس، بسبب ((الزيوت الطيارة)) التى توضع فى السجائر الإلكترونية.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية أن ((الزيوت الطيارة)) تسبب التهابات فى أطراف الشعب الهوائية والرئة، والتى تحدث فشلا تنفسيا بشكل مفاجئ.

وأكد أن السجائر الإلكترونية تختلف تماماً عن التبغ المسخن الذى يعتمد على تكنولوجيا تسخين التبغ بدلاً من حرقه ولا يوجد به أى نوع من الزيوت الطيارة.