ألفا جنيه زيادة فى سعر الأرز الأبيض منذ بداية الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) غنيم: سعر الكيلو غير المعبأ يتراوح بين 28 و34 جنيها
سجلت أسعار الأرز الأبيض، زيادة بنحو ألفى جنيه للطن، بدعم من ارتفاع أسعار الشعير فى ظل ارتفاع الطلب من قبل مضارب القطاع العام والخاص.
قال مصطفى السيلطى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن أسعار الأرز الأبيض سجلت ارتفاعًا ليصل سعر الطن إلى 30 ألف جنيه مقارنة بـ27 و28 ألف جنيه، منذ بداية الأسبوع الجارى، موضحًا استمرار زيادة أسعار الشعير ليسجل الطن رفيع الحبة 8.2 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر عريض الحبة بين 18.7 و19 ألف جنيه.
أضاف أن المخلفات تشهد استقرارًا فى أسعارها عند 1.8 ألف جنيه لطن السرسه، ويتراوح سعر طن رجيع الكون بين 12.8 و13 ألف جنيه للطن والكسر الناعم عند 14 ألف جنيه وطن الخشن مقابل 21 ألف جنيه.
من جانبه، قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة، إن الشركة فى الوقت الحالى تشترى الأرز، وفقًا للسيولة المتاحة لديها وذلك نظرًا لعدم توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية تمويل للمضارب.
أضاف أن مضارب البحيرة تشترى نحو 3 آلاف طن شهريًا يتم بيعها للسوق الحر وذلك بعد خروج الأرز من سلة السلع التموينية، لافتًا إلى أن مضارب القطاع العام يمكنها تشترى بكميات لا تتجاوز 600 طن للمضرب الواحد.
قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت بنحو 500 جنيه خلال يوم، مدعومة بزيادة الطلب من قبل مضارب القطاعين العام والخاص.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة سجلت نحو 19 ألف جنيه للطن، مقابل 18.5 ألف جنيه للطن، وسجل الشعير رفيع الحبة نحو 18.2 ألف جنيه للطن خلال يوم.
أوضح أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 27.5 ألف جنيه للطن، وسجل الأبيض العريض نحو 29.5 ألف جنيه للطن.
كشف النجار، أن وزارة التموين سمحت لمضارب القطاع العام بشراء الأرز وفقا لما يتوفر لديها من سيولة من الأرز الأبيض بنوعيه العريض والرفيع من السوق، مما دفع المزارعين وبعض التجار للتخزين وسط توقعات بارتفاع الأسعار عن تلك المستويات مع المتغيرات الجديدة التى طرأت.
وقال عبده غنيم، تاجر أرز بمحافظة الدقهلية، إن تمسك المزارعين بالمحصول الجديد وراء نقص المعروض مقابل الطلب من قبل الشركات الخاصة والمضارب العامة.
أضاف لـ”البورصة”، أن محصول الأرز الجديد لم يتم استهلاك نحو 10% منه، مع نهاية موسم الحصاد، ومازال محصول الأرز القديم الذى يتم تداوله بالأسواق.
لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض غير المعبأ، تتراوح بين 28 و34 جنيها للكيلو للمستهلك، وفقًا للجودة ونسبة الكسر.
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