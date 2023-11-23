ألفا جنيه زيادة فى سعر الأرز الأبيض منذ بداية الأسبوع

سجلت أسعار الأرز الأبيض، زيادة بنحو ألفى جنيه للطن، بدعم من ارتفاع أسعار الشعير فى ظل ارتفاع الطلب من قبل مضارب القطاع العام والخاص.

قال مصطفى السيلطى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق، إن أسعار الأرز الأبيض سجلت ارتفاعًا ليصل سعر الطن إلى 30 ألف جنيه مقارنة بـ27 و28 ألف جنيه، منذ بداية الأسبوع الجارى، موضحًا استمرار زيادة أسعار الشعير ليسجل الطن رفيع الحبة 8.2 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر عريض الحبة بين 18.7 و19 ألف جنيه.

أضاف أن المخلفات تشهد استقرارًا فى أسعارها عند 1.8 ألف جنيه لطن السرسه، ويتراوح سعر طن رجيع الكون بين 12.8 و13 ألف جنيه للطن والكسر الناعم عند 14 ألف جنيه وطن الخشن مقابل 21 ألف جنيه.

من جانبه، قال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة، إن الشركة فى الوقت الحالى تشترى الأرز، وفقًا للسيولة المتاحة لديها وذلك نظرًا لعدم توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية تمويل للمضارب.

أضاف أن مضارب البحيرة تشترى نحو 3 آلاف طن شهريًا يتم بيعها للسوق الحر وذلك بعد خروج الأرز من سلة السلع التموينية، لافتًا إلى أن مضارب القطاع العام يمكنها تشترى بكميات لا تتجاوز 600 طن للمضرب الواحد.

قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت بنحو 500 جنيه خلال يوم، مدعومة بزيادة الطلب من قبل مضارب القطاعين العام والخاص.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة سجلت نحو 19 ألف جنيه للطن، مقابل 18.5 ألف جنيه للطن، وسجل الشعير رفيع الحبة نحو 18.2 ألف جنيه للطن خلال يوم.

أوضح أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 27.5 ألف جنيه للطن، وسجل الأبيض العريض نحو 29.5 ألف جنيه للطن.

كشف النجار، أن وزارة التموين سمحت لمضارب القطاع العام بشراء الأرز وفقا لما يتوفر لديها من سيولة من الأرز الأبيض بنوعيه العريض والرفيع من السوق، مما دفع المزارعين وبعض التجار للتخزين وسط توقعات بارتفاع الأسعار عن تلك المستويات مع المتغيرات الجديدة التى طرأت.

وقال عبده غنيم، تاجر أرز بمحافظة الدقهلية، إن تمسك المزارعين بالمحصول الجديد وراء نقص المعروض مقابل الطلب من قبل الشركات الخاصة والمضارب العامة.

أضاف لـ”البورصة”، أن محصول الأرز الجديد لم يتم استهلاك نحو 10% منه، مع نهاية موسم الحصاد، ومازال محصول الأرز القديم الذى يتم تداوله بالأسواق.

لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض غير المعبأ، تتراوح بين 28 و34 جنيها للكيلو للمستهلك، وفقًا للجودة ونسبة الكسر.



