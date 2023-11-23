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الدولية للمحاصيل تساهم فى تأسيس التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس

11/23/2023 8:16:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل عن مساهمتها فى تأسيس شركة التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس. وقالت الشركة فى بيان لها، إن رأسمال الشركة الجديدة المرخص به يبلغ مليار جنيه والمدفوع 100 مليون جنيه.

وذكر البيان أن الدولية للمحاصيل ستساهم بنحو 33.5% من رأسمال الشركة الجديدة بقيمة 33.5 مليون جنيه وسيتم تمويل فيه المساهمة من موارد الشركة الذاتية.

يذكر أن القوائم المالية للدولية للمحاصيل عن تحقيق أرباح بقيمة 124 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى سبتمبر الماضى.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 407 ملايين جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى مقارنة بـ160 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.

وتعمل الشركة فى إنتاج وتجارة وتداول المحاصيل الزراعية ولديها خطة فى التوسع فى الانشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.

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