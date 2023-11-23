الدولية للمحاصيل تساهم فى تأسيس التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل عن مساهمتها فى تأسيس شركة التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس. وقالت الشركة فى بيان لها، إن رأسمال الشركة الجديدة المرخص به يبلغ مليار جنيه والمدفوع 100 مليون جنيه.
وذكر البيان أن الدولية للمحاصيل ستساهم بنحو 33.5% من رأسمال الشركة الجديدة بقيمة 33.5 مليون جنيه وسيتم تمويل فيه المساهمة من موارد الشركة الذاتية.
يذكر أن القوائم المالية للدولية للمحاصيل عن تحقيق أرباح بقيمة 124 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى سبتمبر الماضى.
وحققت الشركة مبيعات بقيمة 407 ملايين جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى مقارنة بـ160 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.
وتعمل الشركة فى إنتاج وتجارة وتداول المحاصيل الزراعية ولديها خطة فى التوسع فى الانشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
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