قفزة فى أسعار الصويا إلى 35 ألف جنيه للطن.. وتراجع الدواجن

(MENAFN
- Al-Borsa News) الـسيد: ضعف القوة الشرائية وزيادة المعروض ساهم فى تراجع أسعار الدواجن
شهد سوق مدخلات إنتاج الأعلاف قفزة بسعر خام“الصويا” ليسجل الطن نحو 35 ألف جنيهاً مقابل 32 ألف جنيه الأسبوع الماضى، قابلها تراجعاً فى سعر الذرة الصفراء، وانخفاض كيلو الدواجن الحية بنحو 5 جنيهات مسجلة حوالى 72 جنيها للمستهلك.
قال الدكتور عبدالسيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد حالياً انخفاضا بقيمة 5 جنيهات فى الكيلو الواحد خلال أسبوع، حيث سجلت أمس الثلاثاء نحو 62 جنيها من أرض المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 72 جنيها حسب المنطقة.
وأرجع السيد سبب هذا التراجع إلى ضعف القوة الشرائية، وزيادة المعروض فى ظل عودة صغار المربين.
وأوضح أن أسعار الأعلاف تشهد تأرجح خلال الفترة الحالية فى ظل تراجع الذرة الصفراء وارتفاع فول الصويا، مطالباً الحكومة بالعمل على سد احتياجات السوق المحلى من الأعلاف.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الدواجن انخفض من 1.5 مليار دجاجة يوميا لـ 900 مليون دجاجة فى ظل انخفاض الطلب وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. عبدالحميد: شركات الأعلاف تطالب الحكومة بزيادة إفراجات“الصويا”
قال المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسعار خامات الأعلاف تشهد تذبذب وتقلبات يومية، موضحاً أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى شهدوا تراجعا بقيمة ألف جنيه خلال أسبوع واحد، وسجلت“البرازيلى والأرجنتينى” نحو 13.8 ألف جنيه بدلا من 14.8 ألف جنيه مطلع الأسبوع الماضى كما سجلت الأوكرانى 12.8 ألف جنيه بدلا من 13.8 ألف جنيه.
وأوضح أن“فول الصويا” خالف التوقعات بالارتفاعات المتتالية القياسية التى تسجلها يوميا حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 3.5 ألف جنيه خلال أسبوع واحد.
وأشار إلى أن كثرة الافراجات الجمركية ساهمت فى خفض سعر الذرة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الصويا يعود إلى الاعتماد على استيراد 90% منها، وإنتاج 10% فقط محلياً.
وطالب رئيس مجموعة المؤمن الحكومة بمزيد من الإفراجات الجمركية الخاصة بفول الصويا لإعادة التوازن وضبط السوق مرة أخرى، خاصة أن فول الصويا تمثل نحو 40% من مدخلات صناعة الأعلاف.
وقال إن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار الكتاكيت فى السوق حيث هبط سعر الكتكوت الأهالى من 28 جنيها لـ 20 جنيها، متوقعاً وصوله لـ 17 جنيها.
وقال محمد زكى مدير القطاع التجارى بشركة الماجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة قررت زيادة أسعار الأعلاف بسبب الارتفاع الكبيرة فى فول الصويا التى تمثل 30% من مدخلات انتاج العلف تام الصنع بالإضافة للذرة الصفراء وغيرهم.
وأوضح أنه يجب أن تشهد الصويا وفرة خلال الأيام المقبلة من جانب الحكومة ويجب على القطاع المصرفى سرعة تدبير العملة الأجنبية لصالح الزراعة لخروج خامات الأعلاف المتعلقة بالصويا من الموانئ وطرحها بالأسواق لزيادة العرض امتثالا بالذرة الصفراء.
وأعلنت شركة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة الأثنين الماضي زيادة أسعار أعلاف المجد 400 جنيه لجميع الأصناف وزيادة أسعار أعلاف الماشية 400 جنيه، ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 23.3 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 23.2 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 23.1 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 22.5 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 22.3 ألف جنيه.
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