قفزة فى أسعار الصويا إلى 35 ألف جنيه للطن.. وتراجع الدواجن

شهد سوق مدخلات إنتاج الأعلاف قفزة بسعر خام“الصويا” ليسجل الطن نحو 35 ألف جنيهاً مقابل 32 ألف جنيه الأسبوع الماضى، قابلها تراجعاً فى سعر الذرة الصفراء، وانخفاض كيلو الدواجن الحية بنحو 5 جنيهات مسجلة حوالى 72 جنيها للمستهلك.

قال الدكتور عبدالسيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد حالياً انخفاضا بقيمة 5 جنيهات فى الكيلو الواحد خلال أسبوع، حيث سجلت أمس الثلاثاء نحو 62 جنيها من أرض المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 72 جنيها حسب المنطقة.

وأرجع السيد سبب هذا التراجع إلى ضعف القوة الشرائية، وزيادة المعروض فى ظل عودة صغار المربين.

وأوضح أن أسعار الأعلاف تشهد تأرجح خلال الفترة الحالية فى ظل تراجع الذرة الصفراء وارتفاع فول الصويا، مطالباً الحكومة بالعمل على سد احتياجات السوق المحلى من الأعلاف.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الدواجن انخفض من 1.5 مليار دجاجة يوميا لـ 900 مليون دجاجة فى ظل انخفاض الطلب وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

قال المهندس محمد عبدالحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن أسعار خامات الأعلاف تشهد تذبذب وتقلبات يومية، موضحاً أن الذرة الصفراء البرازيلى والأرجنتينى والأوكرانى شهدوا تراجعا بقيمة ألف جنيه خلال أسبوع واحد، وسجلت“البرازيلى والأرجنتينى” نحو 13.8 ألف جنيه بدلا من 14.8 ألف جنيه مطلع الأسبوع الماضى كما سجلت الأوكرانى 12.8 ألف جنيه بدلا من 13.8 ألف جنيه.

وأوضح أن“فول الصويا” خالف التوقعات بالارتفاعات المتتالية القياسية التى تسجلها يوميا حيث سجلت ارتفاعا بقيمة 3.5 ألف جنيه خلال أسبوع واحد.

وأشار إلى أن كثرة الافراجات الجمركية ساهمت فى خفض سعر الذرة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الصويا يعود إلى الاعتماد على استيراد 90% منها، وإنتاج 10% فقط محلياً.

وطالب رئيس مجموعة المؤمن الحكومة بمزيد من الإفراجات الجمركية الخاصة بفول الصويا لإعادة التوازن وضبط السوق مرة أخرى، خاصة أن فول الصويا تمثل نحو 40% من مدخلات صناعة الأعلاف.

وقال إن هناك انخفاضا كبيرا فى أسعار الكتاكيت فى السوق حيث هبط سعر الكتكوت الأهالى من 28 جنيها لـ 20 جنيها، متوقعاً وصوله لـ 17 جنيها.

وقال محمد زكى مدير القطاع التجارى بشركة الماجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن الشركة قررت زيادة أسعار الأعلاف بسبب الارتفاع الكبيرة فى فول الصويا التى تمثل 30% من مدخلات انتاج العلف تام الصنع بالإضافة للذرة الصفراء وغيرهم.

وأوضح أنه يجب أن تشهد الصويا وفرة خلال الأيام المقبلة من جانب الحكومة ويجب على القطاع المصرفى سرعة تدبير العملة الأجنبية لصالح الزراعة لخروج خامات الأعلاف المتعلقة بالصويا من الموانئ وطرحها بالأسواق لزيادة العرض امتثالا بالذرة الصفراء.

وأعلنت شركة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة الأثنين الماضي زيادة أسعار أعلاف المجد 400 جنيه لجميع الأصناف وزيادة أسعار أعلاف الماشية 400 جنيه، ليسجل سعر البادى سوبر 23% نحو 23.3 ألف جنيه ونامى سوبر 21% نحو 23.2 ألف جنيه وناهى سوبر 19% نحو 23.1 ألف جنيه وست البيت 21.5% نحو 22.5 ألف جنيه وبادى نامى 21% نحو 22.3 ألف جنيه.