مستوردو حبوب القهوة يلجأون لأفريقيا تحت ضغط الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) لجأ بعض مستوردى حبوب القهوة إلى تغير مناشئ استيراد البن، بعد موجات الصقيع التى ضربت بعض الدول المنتجة وأفقدتها نحو 25% من المحصول ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، ما دفع للاتجاه نحو إفريقيا بحثاً عن الاستفادة من انخفاض الأسعار وجودة المحاصيل.

ويرى البعض أن حملات المقاطعة على الشركات والعلامات التجارية فى أعقاب أحداث غزة، أدت إلى ارتفاع مبيعات المنتج المحلى وأثرت على تراجع واردات البن الخام من مناشئ الدول الداعمة للكيان الصهيونى.

قال محمد نظمى، نائب رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن التغيرات المناخية التى طرأت على بعض الدول المنتجة لحبوب القهوة أدت إلى ارتفاع أسعار الخام عالميًا، ومن ثم أدت إلى ضرورة تغيير مناشئ الاستيراد لبعض الدول ومن بينها مصر، حيث ظهر مستوردون جدد يعتمدون على دول إفريقيا فى استيراد الخامات.

لفت إلى أن حملات المقاطعة المنتشرة على السوشيال ميديا، أثرت على تراجع واردات البن من بعض الدول الأوروبية، متوقعًا أن تزداد حدة المقاطعة خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازى أدى إلى ارتفاع أسعار البن لمستويات قياسية، حيث شهد سعر كيلو حبوب القهوة البرازيلية الخضراء ارتفاعاً من 60 جنيهًا إلى 165 جنيهًا فى أقل من عامين.

أوضح، أن سعر كيلو البن الكولومبى سجل نحو 450 جنيها، بزيادة قدرها نحو 35% خلال عام، نتيجة نقص المعروض فى بلد المنشأ، بينما سعر البن الإندونيسى سجل نحو 160 جنيهًا للكيلو.

لفت إلى أن أسعار البن ارتفعت بنحو 70% منذ بداية العام، نتيجة صعود أسعار الخامة عالميًا وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

كشف نظمى، أن واردات مصر من البن لم تتغير مقارنة بالعام الماضى، ولكن شهد السوق دخول لاعبين جدد، بعدما كان القطاع يعتمد على 5 تجار كبار يأخذون من مستوردين ويوزعون الكميات على صغار المستوردين.

أشار إلى أن حبوب البن التى تستورد من إفريقيا جودتها مرتفعة وعليها طلب كبير فى السوق المحلية، ومنخفضة السعر عن نظيراتها من الدول الأوروبية.

وشهدت أسعار القهوة ارتفاعات كبيرة فى أسعارها خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد حيث يتم الاعتماد على استيراد القهوة من الخارج بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 70 طن قهوة سنويا ومن دول أبرزها البرازيل والهند، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

قال حمادة العراقى، أحد مستوردى البن، إن أسعار البن ارتفعت بنسب تتراوح بين 30 و70% فى بعض المناشئ منذ بداية العام، نتيجة موجة الصقيع التى ضربت بعض الدول المنتجة وعلى رأسها البرازيل أكبر منتج لحبوب القهوة، إذ تستحوذ وحدها على نحو 40% من الإنتاج العالمى، وما حدث بها من تغيرات مناخية أثرت على المحصول.

أضاف لـ”البورصة” أن إرتفاع الأسعار فى بعض الدول مثل البرازيل وإندونسيا دفع بعض المستوردين للتوجه نحو أفريقيا لاستيراد البن الحبشى و الأوغندى والكينى وغيرها، نظرًا لانخفاض أسعار الخام بتلك الدول.

تابع: أدى ارتفاع الأسعار العالمية ونقص الدولار إلى تقليص بعض الشركات من وارداتها والاعتماد على موردين محليين فى سد تلك الفجوة، وهناك شركات تشترى البن السائب من مطاحن وتعبئه تحت مسمى علامتها التجارية، وأخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية نظرًا بعد صعود الأسعار لمستويات قياسية.

قال السيد أبو أحمد، مستورد حبوب بن برازيلى اندونيسى، إن أسعار البن ارتفعت بنحو 1500 دولار للطن خلال عام.

أضاف لـ”البورصة”، أن تغير المناخ فى إندونيسيا والبرازيل أحد أبرز العوامل التى أدت إلى هدر وفاقد كبير فى المحصول، حتى وصلت نسبة العجز إلى 25% مقارنة بالعام الماضى.

لفت إلى أن أسعار حبوب البن الإندونيسى سجلت 3300 دولار، مقارنة بـ 1800 دولار للطن، بينما البرازيلى 3700 دولار مقابل 1900 دولار للطن خلال عام.

وقال عمرو عادل، مدير التسويق بشركة بايند إيجيبت لتصنيع القهوة، إن الشركة لا تعتزم المشاركة فى معرض فوود أفريكا خلال دورته القادمة فى ديسمبر، مضيفاً أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بنحو 15 ألف طن شهريا.

لفت إلى أن حملات المقاطعة دعمت مبيعات المنتج المحلى منذ بدء إطلاقها، حيث ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 30% خلال شهر فقط.

أوضح أن أسعار البن الإفريقى منخفضة، ولكن لا يمكن الاستغناء عن المناشئ الأخرى مثل أمريكا اللاتينية واليمن والهند وإندونيسيا والبرازيل حيث أن خامات تلك الدول تدخل بنسب فى توليفة البن.

أشار إلى أن الشركة مازالت تستورد خاماتها من موردين محليين، نظرًا لصعوبة الاستيراد بسبب أزمة العملة.