((ميجا مايند)) تتفاوض لميكنة مؤسسات صحية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حمزة بترجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ((ميجا مايند آى تى سوليوشنز)) لـ((البورصة)) إن شركته دخلت مفاوضات لتنفيذ مشروعات لميكنة مؤسسات صحية فى مصر.
وقدّر بترجى تكلفة المشروعات بنحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن الأمر فى طور المناقشات حاليًا.
تابع: ((نقدم حلولاً تكنولوجية متنوعة فيما يعرف بالصحة الرقمية، إذ نتسلم المبنى الطبى ونتولى مد شبكات البنية التحتية وكابلات الاتصالات وبناء مراكز الاتصالات)).
وعن عدد المشروعات المنفذة أشار بترجى إلى أن شركته نفّذت مشروعات ميكنة لـ 40 مستشفى ومؤسسة طبية حكومية وخاصة أبرزها مستشفيا السعودى الألمانى فى مدينتى القاهرة والإسكندرية.
وتمتلك الشركة 11 موقعًا فى المملكة العربية السعودية و3 بالإمارات و2 بمصر.
وعن توسعات الشركة فى المستقبل. أشار إلى أنها تعتزم التواجد بالمغرب خلال 2024 ثم بعد ذلك باكستان فى عام 2025.
تابع: ((تتيح (ميجا مايند) أيضًا تحليل البيانات الطبية وإعداد تقارير شاملة عن كيفية إدارة المنشآت الصحية بأفضل طريقة)).
وكشف بترجى عن تعاون شركته مع أكثر من 60 كياناً عالمياً متخصصاً فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والصحة الرقمية للتبنؤ بالحالة الصحية وهى حلول تساعد فى رصد تطور الحالة الصحية للمرضى دون الحاجة لتدخل العنصر البشرى الطبى مباشر من خلال مركز تحكم إكلينكى يضم فرق عمل فى تخصصات مختلفة.
وتتيح الشركة 5 منتجات رئيسية متخصصة فى مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية أبرزها الملف الطبى الإلكترونى ((ميجا كير))، و((ميجا تولز)) والذى يتضمن تطبيقا إلكترونيا يمكن المريض من خلاله حجز موعد مع الطبيب المختص وطلب إجراء مكالمة فيديو كونفراس ومتابعة التحاليل والاشعات الخاصة به.
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