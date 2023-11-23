((ميجا مايند)) تتفاوض لميكنة مؤسسات صحية فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال حمزة بترجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ((ميجا مايند آى تى سوليوشنز)) لـ((البورصة)) إن شركته دخلت مفاوضات لتنفيذ مشروعات لميكنة مؤسسات صحية فى مصر.

وقدّر بترجى تكلفة المشروعات بنحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن الأمر فى طور المناقشات حاليًا.

تابع: ((نقدم حلولاً تكنولوجية متنوعة فيما يعرف بالصحة الرقمية، إذ نتسلم المبنى الطبى ونتولى مد شبكات البنية التحتية وكابلات الاتصالات وبناء مراكز الاتصالات)).

وعن عدد المشروعات المنفذة أشار بترجى إلى أن شركته نفّذت مشروعات ميكنة لـ 40 مستشفى ومؤسسة طبية حكومية وخاصة أبرزها مستشفيا السعودى الألمانى فى مدينتى القاهرة والإسكندرية.

وتمتلك الشركة 11 موقعًا فى المملكة العربية السعودية و3 بالإمارات و2 بمصر.

وعن توسعات الشركة فى المستقبل. أشار إلى أنها تعتزم التواجد بالمغرب خلال 2024 ثم بعد ذلك باكستان فى عام 2025.

تابع: ((تتيح (ميجا مايند) أيضًا تحليل البيانات الطبية وإعداد تقارير شاملة عن كيفية إدارة المنشآت الصحية بأفضل طريقة)).

وكشف بترجى عن تعاون شركته مع أكثر من 60 كياناً عالمياً متخصصاً فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والصحة الرقمية للتبنؤ بالحالة الصحية وهى حلول تساعد فى رصد تطور الحالة الصحية للمرضى دون الحاجة لتدخل العنصر البشرى الطبى مباشر من خلال مركز تحكم إكلينكى يضم فرق عمل فى تخصصات مختلفة.

وتتيح الشركة 5 منتجات رئيسية متخصصة فى مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية أبرزها الملف الطبى الإلكترونى ((ميجا كير))، و((ميجا تولز)) والذى يتضمن تطبيقا إلكترونيا يمكن المريض من خلاله حجز موعد مع الطبيب المختص وطلب إجراء مكالمة فيديو كونفراس ومتابعة التحاليل والاشعات الخاصة به.