-->

Thursday, 23 November 2023 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((ميجا مايند)) تتفاوض لميكنة مؤسسات صحية فى مصر

11/23/2023 8:16:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال حمزة بترجي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ((ميجا مايند آى تى سوليوشنز)) لـ((البورصة)) إن شركته دخلت مفاوضات لتنفيذ مشروعات لميكنة مؤسسات صحية فى مصر.

وقدّر بترجى تكلفة المشروعات بنحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن الأمر فى طور المناقشات حاليًا.

تابع: ((نقدم حلولاً تكنولوجية متنوعة فيما يعرف بالصحة الرقمية، إذ نتسلم المبنى الطبى ونتولى مد شبكات البنية التحتية وكابلات الاتصالات وبناء مراكز الاتصالات)).

وعن عدد المشروعات المنفذة أشار بترجى إلى أن شركته نفّذت مشروعات ميكنة لـ 40 مستشفى ومؤسسة طبية حكومية وخاصة أبرزها مستشفيا السعودى الألمانى فى مدينتى القاهرة والإسكندرية.

وتمتلك الشركة 11 موقعًا فى المملكة العربية السعودية و3 بالإمارات و2 بمصر.

وعن توسعات الشركة فى المستقبل. أشار إلى أنها تعتزم التواجد بالمغرب خلال 2024 ثم بعد ذلك باكستان فى عام 2025.

تابع: ((تتيح (ميجا مايند) أيضًا تحليل البيانات الطبية وإعداد تقارير شاملة عن كيفية إدارة المنشآت الصحية بأفضل طريقة)).

وكشف بترجى عن تعاون شركته مع أكثر من 60 كياناً عالمياً متخصصاً فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والصحة الرقمية للتبنؤ بالحالة الصحية وهى حلول تساعد فى رصد تطور الحالة الصحية للمرضى دون الحاجة لتدخل العنصر البشرى الطبى مباشر من خلال مركز تحكم إكلينكى يضم فرق عمل فى تخصصات مختلفة.

وتتيح الشركة 5 منتجات رئيسية متخصصة فى مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية أبرزها الملف الطبى الإلكترونى ((ميجا كير))، و((ميجا تولز)) والذى يتضمن تطبيقا إلكترونيا يمكن المريض من خلاله حجز موعد مع الطبيب المختص وطلب إجراء مكالمة فيديو كونفراس ومتابعة التحاليل والاشعات الخاصة به.

MENAFN23112023000202011048ID1107477587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث