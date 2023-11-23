20% نمواً بصادرات مواد البناء خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات نمواً نسبته 20% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أنَّ صادرات القطاع بلغت نحو 6.3 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

ووفقاً للتقرير، تصدرت إيطاليا أكبر الدول المستوردة لصادرات القطاع بقيمة تصل إلى 620 مليون دولار، مقابل 487 مليون دولار نهاية سبتمبر 2022 بنمو نسبته 27%، تلتها الإمارات العربية المتحدة والتى سجلت وارداتها من مصر 583 مليون دولار، مقابل 591 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بتراجع نسبته 1%.

وجاءت تركيا فى الترتيب الثالث من حيث الدول المستوردة من مصر بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار، مقابل 167 مليون دولار نهاية سبتمبر 2022 بنمو نسبته 169%، وفى الترتيب الرابع بقيمة تصل إلى 405 ملايين دولار، مقابل 664 مليون دولار بتراجع نسبته 39%، فيما جاءت المملكة العربية السعودية فى الترتيب الخامس بواردات من مصر بلغت قيمتها 383 مليون دولار مقابل 425 مليون دولار مسجلة تراجعاً نسبته 10%.

فى سياق متصل، كشف التقرير ارتفاع قيمة الصدارات لقطاعات المجلس؛ حيث شهدت صادرات الأسمنت ارتفاعاً لتسجل 635 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 512 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنمو نسبته 22%، وارتفعت صادرات الصب الصلب لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو المليار دولار نهاية سبتمبر 2022 بنمو نسبته 65%.

كما ارتفعت صادرات المواد العازلة لتسجل 45 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 38 مليون دولار نهاية سبتمبر 200 بنمو نسبته 19%، وارتفعت صادرات الرخام والجرانيت لتسجل 365 مليون دولار مقابل 261 مليون دولار بنمو نسبته 40% فيما سجلت صادرات المواسير 11 مليون جنيه مقابل 8 ملايين دولار بنمو نسبته 33%.

ووقع المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية مؤخراً بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف إتاحة مجموعة من الخدمات للشركات أعضاء المجلس بأسعار مخفضة، بناء على حجم الأعمال المتوقعة من المصدر والدول المتعامل فيها.

وتتضمن حزمة الخدمات المقرر تقديمها وفقاً للبروتوكول ضمان الائتمان، وضمان مخاطر عدم السداد لآجال قصيرة، متوسطة وطويلة الآجال، إضافة إلى إتاحة التمويل على قوة وثيقة الضمان من بعض البنوك العاملة فى مصر وفقاً للشروط المطبقة بالبنك، واسترداد الديون الخارجية وخدمات الاستعلام الائتمانى.