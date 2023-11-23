24 شركة مصرية تشارك بالدورة الثانية لمعرض العراق الدولى للبناء

MENAFN - Al-Borsa News) تشارك 24 شركة مصرية فى الدورة الثانية لمعرض العراق الدولى للبناء والإنشاءات والبنية التحتية، والذى يقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجارى بمدينة بغداد بالعراق.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاعات المشاركة من المجلس تضم صناعات المواسير والدهانات ومواد العزل إضافة إلى البنية التحتية والكيماويات المتنوعة.

أضاف ((أبوالمكارم))، فى بيان للمجلس، أن المشاركة فى المعرض تستهدف الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق العراقى فى مجال البنية التحتية، خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء، فضلاً عن التقارير والإحصائيات التى وردت من مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعراق.

من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، أنه تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية بين وفد رجال الأعمال المصريين والوفود المشاركة فى المعرض لتحقيق الاستفادة القصوى لكل الأطراف المشاركة، وبالتنسيق مع إدارة المعرض ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعراق.

وأكد ((مجيد)) حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم فى معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين.

يشارك فى المعرض عدد من الدول العربية والأوربية منها الأردن وقطر والكويت وايطاليا وإسبانيا وتركيا وباكستان وإيران.

ويمثل المجلس فى المعرض كل من محمد مجيد، المدير التنفيذى، وعلى محمد صقر، مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس، كما يشارك محمد يوسف زين العابدين، رئيس شركة الأمل للبلاستيك، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

فى السياق ذاته، تشارك 8 شركات مصرية بقطاع الأسمدة والكيماويات بمعرض بابر وورلد، المتخصص فى قطاعات التجهيزات المكتبية والورق والهدايا والمقام فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجارى.

يذكر أن قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدوة شهد تراجعاً بحجم صادراته بلغت نسبته نحو 26% خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام لتبلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 6 مليارات دولار فى العام الماضى بانخفاض قيمته نحو 1.6 مليار دولار.

ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق نمو بنسبة 10% بصادرات القطاع خلال العام المقبل 2024 وفقاً لخالد أبوالمكارم، رئيس المجلس.