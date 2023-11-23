24 شركة مصرية تشارك بالدورة الثانية لمعرض العراق الدولى للبناء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك 24 شركة مصرية فى الدورة الثانية لمعرض العراق الدولى للبناء والإنشاءات والبنية التحتية، والذى يقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجارى بمدينة بغداد بالعراق.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاعات المشاركة من المجلس تضم صناعات المواسير والدهانات ومواد العزل إضافة إلى البنية التحتية والكيماويات المتنوعة.
أضاف ((أبوالمكارم))، فى بيان للمجلس، أن المشاركة فى المعرض تستهدف الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق العراقى فى مجال البنية التحتية، خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء، فضلاً عن التقارير والإحصائيات التى وردت من مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعراق.
من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس، أنه تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية بين وفد رجال الأعمال المصريين والوفود المشاركة فى المعرض لتحقيق الاستفادة القصوى لكل الأطراف المشاركة، وبالتنسيق مع إدارة المعرض ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعراق.
وأكد ((مجيد)) حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم فى معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين.
يشارك فى المعرض عدد من الدول العربية والأوربية منها الأردن وقطر والكويت وايطاليا وإسبانيا وتركيا وباكستان وإيران.
ويمثل المجلس فى المعرض كل من محمد مجيد، المدير التنفيذى، وعلى محمد صقر، مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس، كما يشارك محمد يوسف زين العابدين، رئيس شركة الأمل للبلاستيك، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
فى السياق ذاته، تشارك 8 شركات مصرية بقطاع الأسمدة والكيماويات بمعرض بابر وورلد، المتخصص فى قطاعات التجهيزات المكتبية والورق والهدايا والمقام فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجارى.
يذكر أن قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدوة شهد تراجعاً بحجم صادراته بلغت نسبته نحو 26% خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام لتبلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 6 مليارات دولار فى العام الماضى بانخفاض قيمته نحو 1.6 مليار دولار.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق نمو بنسبة 10% بصادرات القطاع خلال العام المقبل 2024 وفقاً لخالد أبوالمكارم، رئيس المجلس.
MENAFN23112023000202011048ID1107477585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.