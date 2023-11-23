((السعدنى)): بيع 259 ألف قنطار قطن منذ بداية الموسم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إنَّ الكميات التى تم بيعها من خلال مزادات القطن لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، للموسم الحالى تقدر بنحو 259 ألف قنطار بقيمة 3.250 مليار جنيه.
أشار ((السعدنى)) إلى أنه جارٍ سداد مستحقات المزارعين بانتظام وفقاً للجدول الزمنى وبالفائدة المقدرة لذلك فى حالة تأخر السداد عن موعده.
أضاف أنه من المقرر استئناف المزادات الأسبوع المقبل فى محافظات الوجة البحرى، لافتاً إلى استمرارها حتى منتصف شهر يناير المقبل.
يقدر إجمالى المساحات المنزرعة خلال العام الحالى بنحو 254 ألف فدان، يتراوح إنتاجها بين 1.1 و1.2 مليون قنطار.
أوضح ((السعدنى)) أنه لا يوجد تصدير للقطن فى الوقت الحالى باستثناء تعاقدات بسيطة، مشيراً إلى أن اتحاد مصدرى الأقطان بصدد عقد اجتماع قريباً لمناقشة آلية التصدير والكميات التى سيتم تصديرها من خلال المغازل المحلية والشركات المصدرة التى يبلغ عددها نحو 60 شركة.
تابع أن المغازل تصدر نسبة لا تتخطى 10% من الإنتاج بينما الشركات المصدرة تصدر نحو 90%، لافتاً إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة صادرات المغازل الحلية إلى 30% خلال الموسم الحالى خاصة بعد اعمال التطوير بها للاستفادة منها وتعظيم عوائدها. ويصل عدد شركات تجارة الأقطان العاملة فى مصر، لقرابة 270 شركة، تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على التمويلات البنكية لشراء القطن من المزارعين من التمويلات البنكية سنوياً.
بدأت منظومة تداول القطن عملها للموسم الحالى أكتوبر الماضى فى تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتى يجرى تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
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