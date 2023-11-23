((السعدنى)): بيع 259 ألف قنطار قطن منذ بداية الموسم

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إنَّ الكميات التى تم بيعها من خلال مزادات القطن لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، للموسم الحالى تقدر بنحو 259 ألف قنطار بقيمة 3.250 مليار جنيه.

أشار ((السعدنى)) إلى أنه جارٍ سداد مستحقات المزارعين بانتظام وفقاً للجدول الزمنى وبالفائدة المقدرة لذلك فى حالة تأخر السداد عن موعده.

أضاف أنه من المقرر استئناف المزادات الأسبوع المقبل فى محافظات الوجة البحرى، لافتاً إلى استمرارها حتى منتصف شهر يناير المقبل.

يقدر إجمالى المساحات المنزرعة خلال العام الحالى بنحو 254 ألف فدان، يتراوح إنتاجها بين 1.1 و1.2 مليون قنطار.

أوضح ((السعدنى)) أنه لا يوجد تصدير للقطن فى الوقت الحالى باستثناء تعاقدات بسيطة، مشيراً إلى أن اتحاد مصدرى الأقطان بصدد عقد اجتماع قريباً لمناقشة آلية التصدير والكميات التى سيتم تصديرها من خلال المغازل المحلية والشركات المصدرة التى يبلغ عددها نحو 60 شركة.

تابع أن المغازل تصدر نسبة لا تتخطى 10% من الإنتاج بينما الشركات المصدرة تصدر نحو 90%، لافتاً إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة صادرات المغازل الحلية إلى 30% خلال الموسم الحالى خاصة بعد اعمال التطوير بها للاستفادة منها وتعظيم عوائدها. ويصل عدد شركات تجارة الأقطان العاملة فى مصر، لقرابة 270 شركة، تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على التمويلات البنكية لشراء القطن من المزارعين من التمويلات البنكية سنوياً.

بدأت منظومة تداول القطن عملها للموسم الحالى أكتوبر الماضى فى تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتى يجرى تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.