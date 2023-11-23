16 ديسمبر.. عمومية أرابيا إنفستمنتس تبحث التخارج من العربية للمقاولات

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة :أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، الجمعية العامة العادية يوم؛ للنظر في اعتماد مقترح المجلس بشأن التخارج من الشركة العربية الدولية للمقاولات التابعة.

وستنظر العمومية في إبرام صفقة استحواذ مع شركة جاف للاستثمار بشأن رغبتها في الاستحواذ عل 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاك وشركة يو أي فاينانس.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة عن الشركة العربية الدولية للمقاولات من المستشار المالي المستقل عند 31.88 جنيه للسهم.

واعتمد المجلس تقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة والعرض على الجمعية العامة للموافقة على مقترح التخارج من الشركة العربية الدولية للمقاولات.

ويهدف ذلك إلى بيع كامل حصتها في مقابل تنازل المشتري للشركة العربية الدولية للمقاولات عن المديونية المستحقة لها تجاه شركة أرابيا.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون عقد البيع معلقاً على شرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من شرط الإيداع البنكي.

ووافق المجلس على اعتماد دراستي القيمة العادلة لأسهم شركتي رواج للتمويل الاستهلاكي وشركة يو إي فاينانس والمعدتين من قبل شركة إيجل للاستشارات المالية عند 1.07 جنيه للسهم و304.42 جنيه للسهم على التوالي.

وكانت حصلت شركة جاف للاستثمار، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات نقل ملكية أسهم شركتين تابعتين لشركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”.

وأشارت شركة أرابيا إنفستمنتس إلى أنها ستقوم بتعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم الشركتين محل العرض الملزم.

ويتضمن عرض جاف للاستثمار الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“يو أي فاينانس” مقابل قيمة إجمالية 147 مليون جنيه، والاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“رواج للتمويل الاستهلاكي” مقابل قيمة إجمالية 30 مليون جنيه.

تراجعت أرباح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 9.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 277.9 مليون جنيه، مقابل 320.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أرابيا إنفستمنتس، على التعاقد مع أحد المستشارين الماليين لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم شركتي“يو أي فاينانس” و”رواج للتمويل الاستهلاكي” التابعتين.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة، تكليف مراقب الحسابات بإعداد تقرير بشأن دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركتين فور حصول شركة“جاف للاستثمار” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المسبقة على الاستحواذ المحتمل.

وكانت كشفت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، عن تلقيها عرضاً ملزماً من شركة“جاف للاستثمار”، تضمن رغبتها في الاستحواذ على حصة من رأس مال شركتين تابعتين.

وتضمن العرض الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“يو أي فاينانس” مقابل قيمة إجمالية قدرها 147 مليون جنيه.

وكذلك الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“رواج للتمويل الاستهلاكي” مقابل قيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم دعوة مجلس الإدارة للإحاطة بالعرض الملزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت تراجعت أرباح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 17.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 47 مليون جنيه، مقارنة بربح 57.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 899.65 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال الفترة نحو 43.81 مليون جنيه، مقابل 56.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغ نصيب الحقوق غير ذوي السيطرة في أرباح الشركات التابعة خلال الفترة نحو 3.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كشفت شركة“أرابيا انفستمنتس هولدنج”، عن إنفاق نحو 259.5 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 260.54 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 9 ديسمبر 2019.

وأوضحت الشركة أنها أنفقت 72.47 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب في رسملة قرض مساهمين، و7.5 مليون جنيه في استكمال رأسمال شركة“يو أي فاينانس”، و14.5 مليون جنيه في سداد تمويل شراء حصة“إنكوليس” في“يوا أي فاينانس”، و80 مليون جنيه في زيادة رأسمال شركة“يو أي فاينانس”.

وأضافت أنها أنفقت كذلك 19.6 مليون جنيه في زيادة رأسمال شركة“رواج للسيارات”، و13.5 مليون جنيه في سداد رأسمال تأسيس شركة تخصيم، و19.42 في شراء أسهم خزينة.

كما أنفقت من المتحصلات نحو 8.32 مليون جنيه في سداد التزامات لشركات تابعة، و24.19 مليون جنيه في سداد التزامات ومصروفات عمومية وإدارية.

وذكرت الشركة، أن القيمة المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال بلغت نحو 946.22 ألف جنيه.