16 ديسمبر.. عمومية أرابيا إنفستمنتس تبحث التخارج من العربية للمقاولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت شركة :أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، الجمعية العامة العادية يوم؛ للنظر في اعتماد مقترح المجلس بشأن التخارج من الشركة العربية الدولية للمقاولات التابعة.
وستنظر العمومية في إبرام صفقة استحواذ مع شركة جاف للاستثمار بشأن رغبتها في الاستحواذ عل 30% من شركة رواج للتمويل الاستهلاك وشركة يو أي فاينانس.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة عن الشركة العربية الدولية للمقاولات من المستشار المالي المستقل عند 31.88 جنيه للسهم.
واعتمد المجلس تقرير مراقب الحسابات على دراسة القيمة العادلة والعرض على الجمعية العامة للموافقة على مقترح التخارج من الشركة العربية الدولية للمقاولات.
ويهدف ذلك إلى بيع كامل حصتها في مقابل تنازل المشتري للشركة العربية الدولية للمقاولات عن المديونية المستحقة لها تجاه شركة أرابيا.
وأشارت الشركة إلى أنه سيكون عقد البيع معلقاً على شرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من شرط الإيداع البنكي.
ووافق المجلس على اعتماد دراستي القيمة العادلة لأسهم شركتي رواج للتمويل الاستهلاكي وشركة يو إي فاينانس والمعدتين من قبل شركة إيجل للاستشارات المالية عند 1.07 جنيه للسهم و304.42 جنيه للسهم على التوالي.
وكانت حصلت شركة جاف للاستثمار، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات نقل ملكية أسهم شركتين تابعتين لشركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”.
وأشارت شركة أرابيا إنفستمنتس إلى أنها ستقوم بتعيين أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة بالقيمة العادلة لأسهم الشركتين محل العرض الملزم.
ويتضمن عرض جاف للاستثمار الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“يو أي فاينانس” مقابل قيمة إجمالية 147 مليون جنيه، والاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“رواج للتمويل الاستهلاكي” مقابل قيمة إجمالية 30 مليون جنيه.
تراجعت أرباح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 9.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 277.9 مليون جنيه، مقابل 320.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أرابيا إنفستمنتس، على التعاقد مع أحد المستشارين الماليين لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم شركتي“يو أي فاينانس” و”رواج للتمويل الاستهلاكي” التابعتين.
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة، تكليف مراقب الحسابات بإعداد تقرير بشأن دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركتين فور حصول شركة“جاف للاستثمار” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المسبقة على الاستحواذ المحتمل.
وكانت كشفت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، عن تلقيها عرضاً ملزماً من شركة“جاف للاستثمار”، تضمن رغبتها في الاستحواذ على حصة من رأس مال شركتين تابعتين.
وتضمن العرض الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“يو أي فاينانس” مقابل قيمة إجمالية قدرها 147 مليون جنيه.
وكذلك الاستحواذ على حصة تمثل 30% من رأسمال شركة“رواج للتمويل الاستهلاكي” مقابل قيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم دعوة مجلس الإدارة للإحاطة بالعرض الملزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت تراجعت أرباح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 17.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 47 مليون جنيه، مقارنة بربح 57.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 899.65 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال الفترة نحو 43.81 مليون جنيه، مقابل 56.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغ نصيب الحقوق غير ذوي السيطرة في أرباح الشركات التابعة خلال الفترة نحو 3.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كشفت شركة“أرابيا انفستمنتس هولدنج”، عن إنفاق نحو 259.5 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 260.54 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 9 ديسمبر 2019.
وأوضحت الشركة أنها أنفقت 72.47 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب في رسملة قرض مساهمين، و7.5 مليون جنيه في استكمال رأسمال شركة“يو أي فاينانس”، و14.5 مليون جنيه في سداد تمويل شراء حصة“إنكوليس” في“يوا أي فاينانس”، و80 مليون جنيه في زيادة رأسمال شركة“يو أي فاينانس”.
وأضافت أنها أنفقت كذلك 19.6 مليون جنيه في زيادة رأسمال شركة“رواج للسيارات”، و13.5 مليون جنيه في سداد رأسمال تأسيس شركة تخصيم، و19.42 في شراء أسهم خزينة.
كما أنفقت من المتحصلات نحو 8.32 مليون جنيه في سداد التزامات لشركات تابعة، و24.19 مليون جنيه في سداد التزامات ومصروفات عمومية وإدارية.
وذكرت الشركة، أن القيمة المتبقية من متحصلات زيادة رأس المال بلغت نحو 946.22 ألف جنيه.
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