-->

Thursday, 23 November 2023 05:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فائض تجارة السعودية يواصل ارتفاعه إلى 12 مليار دولار

11/23/2023 8:16:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصل فائض الميزان التجاري السعودي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 43.7 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار) في سبتمبر، أي بزيادة نسبتها 27.5% عن فائض أغسطس، لكنه ظل متراجعاً بنسبة 31.5% على أساس سنوي.

أظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس، تراجعاً كبيراً في الواردات على أساس شهري، بلغت نسبته 14% إلى 60 مليار ريال، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل الماضي، في وقت استقرت فيه الصادرات عند مستواها لشهر أغسطس والبالغ 104 مليارات ريال.

بمقارنة الأرقام مع شهر سبتمبر من العام الماضي، يتبيّن تراجع الصادرات السلعية التي تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية، بنسبة 17%، مقابل تراجع الواردات 2.2%.

بلغت قيمة الصادرات البترولية في سبتمبر 83.1 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، بانخفاض 17% عن مستواها قبل عام، وذلك نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو في إطار تحالف“أوبك+”، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

أما الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير، فقد انخفضت بحسب البيانات بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 21 مليار ريال.

اقتصاد الشرق

MENAFN23112023000202011048ID1107477579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث