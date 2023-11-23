فائض تجارة السعودية يواصل ارتفاعه إلى 12 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) واصل فائض الميزان التجاري السعودي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 43.7 مليار ريال (نحو 12 مليار دولار) في سبتمبر، أي بزيادة نسبتها 27.5% عن فائض أغسطس، لكنه ظل متراجعاً بنسبة 31.5% على أساس سنوي.

أظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس، تراجعاً كبيراً في الواردات على أساس شهري، بلغت نسبته 14% إلى 60 مليار ريال، وهو أقل مستوى لها منذ أبريل الماضي، في وقت استقرت فيه الصادرات عند مستواها لشهر أغسطس والبالغ 104 مليارات ريال.

بمقارنة الأرقام مع شهر سبتمبر من العام الماضي، يتبيّن تراجع الصادرات السلعية التي تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية، بنسبة 17%، مقابل تراجع الواردات 2.2%.

بلغت قيمة الصادرات البترولية في سبتمبر 83.1 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، بانخفاض 17% عن مستواها قبل عام، وذلك نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج الذي بدأته المملكة في مايو في إطار تحالف“أوبك+”، والهادف إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

أما الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير، فقد انخفضت بحسب البيانات بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 21 مليار ريال.

اقتصاد الشرق