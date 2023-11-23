النيل للأدوية تربح 89.3 مليون جنيه خلال 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 174% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 89.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 32.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ونفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تلقيها أي عروض للاستحواذ على 20% من أسهم الشركة.

جاء ذلك رداً على اسفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“كيان محلي يدرس الاستحواذ على 20% من النيل للأدوية”.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية“النيل”، توزيع كوبون نقدي قدره 5 جنيهات للسهم عن العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2022- 2023).

ارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 32.9% خلال العام المالي الماضي لتصل 119.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 89.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 1.01 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف 158.4 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.54 مليار جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

كما تستهدف الشركة ضخ استثمارات خلال العام المالي المقبل بقيمة 242 مليون جنيه تمول عن طريق القروض والتسهيلات البنكية.

وكشف مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها لتصل 45.4 مليون جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بربح 44.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 20.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 18.71 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 231.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 207.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت ارتفعت أرباح شركة“النيل للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 40.1% خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، لتصل 90.25 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 64.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 885.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 755.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بقيمة 1.13 مليار جنيه.