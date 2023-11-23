المركزي الأوروبي: تصاعد المخاطر الجيوسياسية يهدد سيناريو الهبوط الناعم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد نائب رئيس المركزي الأوروبي الأربعاء، أن المزيد من المشاكل في الشرق الأوسط هو مجرد مثال، كيف يمكن للجغرافيا السياسية أن تبدد الآمال فيما يسمى بالهبوط الناعم، حيث يتم كبح جماح التضخم دون إحداث ركود كبير.

وقال“لويس دي جويندوس”:“الأسواق متوهمة بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد الكلي، إنهم يعتقدون أننا سنشهد هبوطًا ناعمًا، وأن المخاطر الجيوسياسية لن تتصاعد، وهو ما يقلص علاوات المخاطرة لكل من السندات والأسهم للغاية”، حسبما ذكرت“سي إن بي سي”.

ويعتقد“دي جويندوس”، أنه في حالة حدوث مفاجأة سلبية فيما يتعلق بتطور الاقتصاد، ومع أي تصعيد للمخاطر الجيوسياسية التي لا يتم تسعيرها من قبل الأسواق، قد يؤدي هذا لتقلبات في المشهد المالي.

واختتم“دي جويندوس” قائلًا:“فيما يتعلق بالتضخم، كان التطور إيجابيًا للغاية، من 10.6% إلى المستوى الحالي الذي يقل عن 3%، ونتوقع أن تستمر عملية تباطؤ التضخم، ومع ذلك، بسبب التأثيرات الأساسية، سنشهد بعض الزيادة في التضخم خلال الأشهر المقبلة”.

ويقصد بالتأثيرات الأساسية، اختلاف سنة الأساس، حيث تشكل المقام في النسبة المئوية عند حساب مؤشر أسعار المستهلكين مثلًا، ولذلك فإن المقارنات باستخدام قيم أساسية مختلفة يمكن أن تؤدي إلى نتائج متباينة على نطاق واسع.

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