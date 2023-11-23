قناة السويس الجديدة تفاوض الأهلى ومصر لتمويل ميناء القنطرة الجاف

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: 11% نسبة هيئة قناة السويس والموانئ الجافة فى الميناء
تتفاوض شركة قناة السويس الجديدة لخدمات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية للحصول على قرض دولارى من بنكى الأهلى ومصر لإنشاء الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق فى الإسماعيلية بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن التفاوض يتناول نسبة الفائدة ومدة السداد والدفعات المقرر سدادها.
وأضافت أنه تم الاتفاق على نسب المساهمة للمشاركين فى الميناء، حيث تبلغ حصة هيئة قناة السويس والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة 11% والباقى لصالح شركة قناة السويس الجديدة.
وقالت المصادر، إن ملكية أرض المشروع تعود للمطور وهو شركة قناة السويس الجديدة والتى من المقرر أن تبدأ فى إنشاء ميناء جاف كمركز لوجيستى يسهم فى تعزيز التجارة البحرية بجميع الموانئ المصرية.
وأوضحت أن الميناء الجديد يقام على مساحة 35 فدانا مملوكة للشركة، موضحة أن الميناء الجديد سيكون محطة لتداول البضائع القادمة من الموانئ البحرية (بورسعيد ودمياط والإسكندرية).
وأكدت أن شركة قناة السويس الجديدة انتهت من إعداد الدراسات والتصميمات النهائية للمشروع، وتم الموافقة عليها من جانب وزارة النقل.
وأوضحت أن عملية ترفيق الميناء انتهت بشكل كامل لافتة إلى أن المطور يستهدف التوسع فى مشروعات وزارة النقل الاستثمارية لتفعيل دور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات.
وأكدت على أن شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية أول شركة بالقطاع الخاص تحصل على رخصة، لإنشاء وتشغيل وإدارة ميناء جاف بمدينة القنطرة شرق من وزارة النقل بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
ولفتت إلى أن المشروع يستهدف التكامل اللوجيستى وخدمة المناطق الاستثمارية الجديدة والأراضى الزراعية الجديدة بشمال سيناء كجزء من التنمية المستهدفة لسيناء، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بمد خط سكة حديد إلى الميناء الجديد عن طريق خط سكة حديد الفردان.
ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.
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