قناة السويس الجديدة تفاوض الأهلى ومصر لتمويل ميناء القنطرة الجاف

تتفاوض شركة قناة السويس الجديدة لخدمات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية للحصول على قرض دولارى من بنكى الأهلى ومصر لإنشاء الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق فى الإسماعيلية بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن التفاوض يتناول نسبة الفائدة ومدة السداد والدفعات المقرر سدادها.

وأضافت أنه تم الاتفاق على نسب المساهمة للمشاركين فى الميناء، حيث تبلغ حصة هيئة قناة السويس والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة 11% والباقى لصالح شركة قناة السويس الجديدة.

وقالت المصادر، إن ملكية أرض المشروع تعود للمطور وهو شركة قناة السويس الجديدة والتى من المقرر أن تبدأ فى إنشاء ميناء جاف كمركز لوجيستى يسهم فى تعزيز التجارة البحرية بجميع الموانئ المصرية.

وأوضحت أن الميناء الجديد يقام على مساحة 35 فدانا مملوكة للشركة، موضحة أن الميناء الجديد سيكون محطة لتداول البضائع القادمة من الموانئ البحرية (بورسعيد ودمياط والإسكندرية).

وأكدت أن شركة قناة السويس الجديدة انتهت من إعداد الدراسات والتصميمات النهائية للمشروع، وتم الموافقة عليها من جانب وزارة النقل.

وأوضحت أن عملية ترفيق الميناء انتهت بشكل كامل لافتة إلى أن المطور يستهدف التوسع فى مشروعات وزارة النقل الاستثمارية لتفعيل دور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

وأكدت على أن شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية أول شركة بالقطاع الخاص تحصل على رخصة، لإنشاء وتشغيل وإدارة ميناء جاف بمدينة القنطرة شرق من وزارة النقل بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

ولفتت إلى أن المشروع يستهدف التكامل اللوجيستى وخدمة المناطق الاستثمارية الجديدة والأراضى الزراعية الجديدة بشمال سيناء كجزء من التنمية المستهدفة لسيناء، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بمد خط سكة حديد إلى الميناء الجديد عن طريق خط سكة حديد الفردان.

ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار قرار بإنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية.