3 شركات تتنافس على رخصة التصنيف الائتمانى

شهدت اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتلقى طلبات الحصول على رخصة التصنيف الائتمانى المالية تقدم 3 عروض للمنافسة على الرخصة الوحيدة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية.

وتقدمت شركة“إم جى إم MGM” للاستشارات المالية والمصرفية بعرض بالشراكة الفنية مع شركة انفوميريكس للتقييم والتصنيف، وهى جهة تصنيف ائتمانى هندية.

وقدم تحالف شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية كريف للتصنيف الائتمانى عرضًا آخر، فى حين قدم تحالف شركة آى سكور بالشراكة الفنية مع ستاندر أند بورز العرض الثالث.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن العروض الثلاثة تقدمت بدون نموذج التقييم الائتمانى وهو أحد شروط التقدم للرخصة، ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة للمتنافسين لتقديمه.

أضافت المصادر، أن المهلة قد تصل إلى عدة أشهر.

وحتى يوم الثلاثاء ؛ لم تكن هناك عروض قد تقدمت للرخصة نظرًا لعدم امتلاك التحالفات المتنافسة نموذج التقييم الائتمانى.

وتقوم حالياً اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، والتى راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذى يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف البيان أن التقارير والخدمات التى تقدمها وكالات التصنيف الائتمانى ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية، وتسهم فى التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة فى الأسواق المالية وترتيبها.

ويسهم الترخيص لشركة جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها فى تعزيز قدرات القطاع المالى بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة فى ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

وكانت الهيئة قد منحت مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 فى 22 أغسطس الماضى لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة.

ويعتمد المستثمرون فى الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتمانى من قبل الجهات الرقابية المختصة فى الدول المختلفة بناء على إطار قانونى ورقابى.