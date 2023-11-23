التموين توفر السكر لشركات الصناعات الغذائيةبسعر 30 ألف جنيه للطن

قال مصدر بالبورصة السلعية، إن البورصة أوقفت بيع السكر لشركات الصناعات الغذائية منذ 12 أكتوبر الماضى ومستمرة فى البيع للتجار وشركات التعبئة فقط من خلال الجلسة التى تعقدها أسبوعيا لتوفير السكر بسعر 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

أضاف المصدر، أن البورصة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه وأن آخر كمية تم بيعها الاسبوع الماضى بنحو 20 ألف طن لنحو 24 تاجرا.

وقال إن شركة الدقهلية للسكر ستقوم بتوفير السلعة وفقًا للكميات التى كان يتم صرفها لكل شركة من خلال البورصة السلعية.

من جانبه، قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن توفير السكر لشركات الصناعات الغذائية يضمن وفرة المعروض واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن الشركات المصنعة عانت من ارتفاع الأسعار الامر الذى يؤثر على تكلفة المنتج النهائية.

قال مصدر بشركة الشرقية للسكر لـ“البورصة”، إن الشركة استوردت 50 ألف طن سكر تم تكررها، وجار طرحها بالسوق الحر بداية من الأحد المقبل، رافضًا الإفصاح عن سعر البيع، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقم بتصدير أى كميات وأنها وجهت إنتاجها للسوق المحلى، خاصة مع ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

أضاف المصدر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بنحو 250 ألف طن سكر أبيض وكمية مماثلة من السكر الخام سنويا، مشيرًا إلى أنها تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجة خلال الموسم المقبل.

قال حاتم فوزى، رئيس مجموعة الربيع للعصائر، إن الارتفاعات السعرية للسكر انعكست على مبيعات الشركة لتتراجع بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال الشهرين الماضيين.

أوضح أن المجموعة تمتلك 3 مصانع فيها 12 خط إنتاج، إلا أن الزيادات السعرية للسكر أدت إلى توقف أحد المصانع؛ نظراً لتراجع المبيعات.

ذكر أن السعر يسجل 46 ألف جنيه للطن من السوق الحر؛ نظراً لعدم قدرة الشركة على توفير احتياجاتها من البورصة السلعية التى تبلغ الأسعار فيها 24 ألف للطن.

أكد فوزي، أن الاعتماد على الشراء من التجار يسهم فى زيادة أعباء الشركة المالية، موضحاً أن فكرة الاستيراد فى ظل أزمة تدبير الدولار غير مطروحة فى الوقت الحالى، نظرا لما يترتب عليها من زيادة فى التكاليف مما يعنى مزيد من الخسائر.

أشار إلى أن سعر السكر لدى شركة الدقهلية يسجل 30 ألف جنيه للطن بما يجعل الشركات تسعى للشراء من الشركة لتفادى تحكم التجار فى السوق.

تابع أن“الدقهلية للسكر” ستوفر كميات محدودة للمصانع لا تتجاوز 250 طنا وهى غير كافية لتلبية الاحتياجات كاملة.

أِشار إلى أن حمولة السكر التى تترواح بين 50 و60 طنا حققت زيادة سعرية تصل لمليون جنيه خلال الشهرين الماضيين، موضحاً أنها تكفى احتياجات الشركة لمدة 5 أيام فقط.

أضاف أن المنتجات النهائية للشركة شهدت 5 زيادات سعرية متتالية خلال الشهرين الماضيين بنسب تتراوح بين 8% و10% لتماشى مع زيادة الأسعار الذى يدخل فى التصنيع بنسبة 50%.

أكد أن السوق المحلى لا يستوعب تلك الزيادات مما أدى لتوجيه 80% من الإنتاج للتصدير حالياً، موضحاً أن 20% من إنتاج الشركة تم التعاقد لتوريدها للشركات الحكومية.

أشار إلى أن الشركة تسعى لطلب تعديلات على التعاقدات لزيادة سعر المنتجات النهائية حتى لا تتكبد مزيداً من الخسائر؛ مضيفاً أن طلب التعديل يتطلب من 20 و25 يوماً للحصول على الموافقة.

قال فارس عباس، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للصناعات الغذائية، إن الشركة تشترى السكر من السوق الحر؛ نظراً لعدم قدرتها على شرائه من بورصة السلع لأن الشركة غير مقيدة داخل البورصة، موضحاً أن السعر يبلغ 45 ألف جنيه للطن.

أشار إلى أن الزيادات السعرية للسكر خلال الفترات الماضية انعكست على الطاقة الإنتاجية للمصنع لتنخفض بنسبة 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

وقال إن السكر يعد مدخلا رئيسيا، فى الصناعة؛ نظراً لتخصص المصنع فى إنتاج الشيكولاته، مضيفاً أن المصنع يحتاج إلى 6 أطنان سكر يوماً للعمل بكامل طاقته الإنتاجية.

قال أحمد الشنوانى، مدير العلاقات العامة لشركة الدلتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تمتلك حصة من السكر تكفى لمدة شهر من خلال البورصة السلعية، مؤكداً أن أسعار السكر تشهد ارتفاعات فى السوق الحر إلا أن ذلك التأثير لم ينعكس على الشركة لامتلاكها مخزوناً.

تابع أن الزيادات السعرية المستمرة فى السكر ترجع لانخفاض المعروض منه، متوقعا انتهاء الازمة مع بداية ظهور المحصول الجديد من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل.

يبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوإلى مليون طن من قصب السكر ويصل الاستهلاك المحلى إلى نحو 3.2 مليون طن، لتصل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد نحو 400 ألف طن، وفقا لوزارة الزراعة.

قال أمين فريد، المدير المإلى لشركة الدلتا للسكر لـ”البورصة”، إن الشركة متوقفة منذ شهور عن التصنيع بسبب إنتهاء الخامات لديها، وتستأنف التشغيل مع بداية الموسم الجديد خلال يناير المقبل.

قال الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن سعر الطن وصل فى بعض المناطق إلى 46 ألف جنيه للطن المعبأ.

أضاف لـ”البورصة”، أن الأسعار المتداولة بالأسواق والتى تتراوح بين 50 و55 ألف جنيه للطن، السبب الرئيسى فيها نقص المعروض، بجانب اقتصار معروض البورصة السلعية على عدد محدود من كبار الشركات، ما يدعمها للسيطرة على الأسواق وتخزينها ومن ثم ضخها على فترات بأسعار مرتفعة.

توقع، أن تعاود أسعار السكر للهبوط خلال يناير المقبل، مع بدء استئناف المصانع التشغيل لتصنيع المحصول الجديد.

وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 نحو 185 مليون دولار، بزيادة 21.7% خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2022، بنمو 33 مليون دولار، بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.