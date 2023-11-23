التموين توفر السكر لشركات الصناعات الغذائيةبسعر 30 ألف جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) فندى: توفير السكر للشركات يضمن استقرار الأسعار
قال مصدر بالبورصة السلعية، إن البورصة أوقفت بيع السكر لشركات الصناعات الغذائية منذ 12 أكتوبر الماضى ومستمرة فى البيع للتجار وشركات التعبئة فقط من خلال الجلسة التى تعقدها أسبوعيا لتوفير السكر بسعر 27 جنيها للكيلو للمستهلك.
أضاف المصدر، أن البورصة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه وأن آخر كمية تم بيعها الاسبوع الماضى بنحو 20 ألف طن لنحو 24 تاجرا.
وقال إن شركة الدقهلية للسكر ستقوم بتوفير السلعة وفقًا للكميات التى كان يتم صرفها لكل شركة من خلال البورصة السلعية.
من جانبه، قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن توفير السكر لشركات الصناعات الغذائية يضمن وفرة المعروض واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن الشركات المصنعة عانت من ارتفاع الأسعار الامر الذى يؤثر على تكلفة المنتج النهائية. “الشرقية للسكر”: تكرير 50 ألف طن خام وتوفيره من الأحد المقبل
قال مصدر بشركة الشرقية للسكر لـ“البورصة”، إن الشركة استوردت 50 ألف طن سكر تم تكررها، وجار طرحها بالسوق الحر بداية من الأحد المقبل، رافضًا الإفصاح عن سعر البيع، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقم بتصدير أى كميات وأنها وجهت إنتاجها للسوق المحلى، خاصة مع ارتفاع الأسعار مؤخرًا.
أضاف المصدر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بنحو 250 ألف طن سكر أبيض وكمية مماثلة من السكر الخام سنويا، مشيرًا إلى أنها تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجة خلال الموسم المقبل. فوزى: صعوبة تدبير الدولار يعزز من اعتماد الشركة على السوق المحلى
قال حاتم فوزى، رئيس مجموعة الربيع للعصائر، إن الارتفاعات السعرية للسكر انعكست على مبيعات الشركة لتتراجع بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال الشهرين الماضيين.
أوضح أن المجموعة تمتلك 3 مصانع فيها 12 خط إنتاج، إلا أن الزيادات السعرية للسكر أدت إلى توقف أحد المصانع؛ نظراً لتراجع المبيعات.
ذكر أن السعر يسجل 46 ألف جنيه للطن من السوق الحر؛ نظراً لعدم قدرة الشركة على توفير احتياجاتها من البورصة السلعية التى تبلغ الأسعار فيها 24 ألف للطن.
أكد فوزي، أن الاعتماد على الشراء من التجار يسهم فى زيادة أعباء الشركة المالية، موضحاً أن فكرة الاستيراد فى ظل أزمة تدبير الدولار غير مطروحة فى الوقت الحالى، نظرا لما يترتب عليها من زيادة فى التكاليف مما يعنى مزيد من الخسائر.
أشار إلى أن سعر السكر لدى شركة الدقهلية يسجل 30 ألف جنيه للطن بما يجعل الشركات تسعى للشراء من الشركة لتفادى تحكم التجار فى السوق.
تابع أن“الدقهلية للسكر” ستوفر كميات محدودة للمصانع لا تتجاوز 250 طنا وهى غير كافية لتلبية الاحتياجات كاملة.
أِشار إلى أن حمولة السكر التى تترواح بين 50 و60 طنا حققت زيادة سعرية تصل لمليون جنيه خلال الشهرين الماضيين، موضحاً أنها تكفى احتياجات الشركة لمدة 5 أيام فقط. اقرأ أيضا: اتحاد النحالين يحصل على موافقة لصرف السكر للمناحل المرخصة
أضاف أن المنتجات النهائية للشركة شهدت 5 زيادات سعرية متتالية خلال الشهرين الماضيين بنسب تتراوح بين 8% و10% لتماشى مع زيادة الأسعار الذى يدخل فى التصنيع بنسبة 50%.
أكد أن السوق المحلى لا يستوعب تلك الزيادات مما أدى لتوجيه 80% من الإنتاج للتصدير حالياً، موضحاً أن 20% من إنتاج الشركة تم التعاقد لتوريدها للشركات الحكومية.
أشار إلى أن الشركة تسعى لطلب تعديلات على التعاقدات لزيادة سعر المنتجات النهائية حتى لا تتكبد مزيداً من الخسائر؛ مضيفاً أن طلب التعديل يتطلب من 20 و25 يوماً للحصول على الموافقة.
قال فارس عباس، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا للصناعات الغذائية، إن الشركة تشترى السكر من السوق الحر؛ نظراً لعدم قدرتها على شرائه من بورصة السلع لأن الشركة غير مقيدة داخل البورصة، موضحاً أن السعر يبلغ 45 ألف جنيه للطن.
أشار إلى أن الزيادات السعرية للسكر خلال الفترات الماضية انعكست على الطاقة الإنتاجية للمصنع لتنخفض بنسبة 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
وقال إن السكر يعد مدخلا رئيسيا، فى الصناعة؛ نظراً لتخصص المصنع فى إنتاج الشيكولاته، مضيفاً أن المصنع يحتاج إلى 6 أطنان سكر يوماً للعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
قال أحمد الشنوانى، مدير العلاقات العامة لشركة الدلتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تمتلك حصة من السكر تكفى لمدة شهر من خلال البورصة السلعية، مؤكداً أن أسعار السكر تشهد ارتفاعات فى السوق الحر إلا أن ذلك التأثير لم ينعكس على الشركة لامتلاكها مخزوناً.
تابع أن الزيادات السعرية المستمرة فى السكر ترجع لانخفاض المعروض منه، متوقعا انتهاء الازمة مع بداية ظهور المحصول الجديد من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل.
يبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوإلى مليون طن من قصب السكر ويصل الاستهلاك المحلى إلى نحو 3.2 مليون طن، لتصل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد نحو 400 ألف طن، وفقا لوزارة الزراعة.
قال أمين فريد، المدير المإلى لشركة الدلتا للسكر لـ”البورصة”، إن الشركة متوقفة منذ شهور عن التصنيع بسبب إنتهاء الخامات لديها، وتستأنف التشغيل مع بداية الموسم الجديد خلال يناير المقبل. مندور: توقعات بهبوط الأسعار مع بدء الموسم الجديد فى يناير
قال الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن سعر الطن وصل فى بعض المناطق إلى 46 ألف جنيه للطن المعبأ.
أضاف لـ”البورصة”، أن الأسعار المتداولة بالأسواق والتى تتراوح بين 50 و55 ألف جنيه للطن، السبب الرئيسى فيها نقص المعروض، بجانب اقتصار معروض البورصة السلعية على عدد محدود من كبار الشركات، ما يدعمها للسيطرة على الأسواق وتخزينها ومن ثم ضخها على فترات بأسعار مرتفعة.
توقع، أن تعاود أسعار السكر للهبوط خلال يناير المقبل، مع بدء استئناف المصانع التشغيل لتصنيع المحصول الجديد.
وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 نحو 185 مليون دولار، بزيادة 21.7% خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2022، بنمو 33 مليون دولار، بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
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