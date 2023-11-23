((حالا للتمويل الاستهلاكى)) تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة حالا للتمويل الاستهلاكى إحدى الشركات التابعة لـ((إم أن تى حالا)) إتمام عملية توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى، بحسب مصادر.
وأضافت المصادر لـ((البورصة))، أن الإصدار يهدف إلى سداد جزء من القروض على الشركة لصالح البنك التجارى الدولى الذى يلعب دور المستشار الحصرى للإصدار، فيما سيقوم مكتب معتوق بسيونى والحناوى بدور المستشار القانونى للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة مراقب حسابات الإصدار.
وفى سبتمبر من العام الجارى، قامت الشركة بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد. اقرأ أيضا: ((جى بى ليس)) تصدر سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه الشهر المقبل
وحازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالى، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة. يأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشركة حالا للتمويل الاستهلاكى هى إحدى شركات مجموعة“ام ان تى تك MNT Tech” وهى مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة تكنولوجية للفئات غير المستهدفة فى السوق المصرى، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وشركة مشروعى لتمويل المركبات الخفيفة.
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