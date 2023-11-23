((حالا للتمويل الاستهلاكى)) تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة حالا للتمويل الاستهلاكى إحدى الشركات التابعة لـ((إم أن تى حالا)) إتمام عملية توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى، بحسب مصادر.

وأضافت المصادر لـ((البورصة))، أن الإصدار يهدف إلى سداد جزء من القروض على الشركة لصالح البنك التجارى الدولى الذى يلعب دور المستشار الحصرى للإصدار، فيما سيقوم مكتب معتوق بسيونى والحناوى بدور المستشار القانونى للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة مراقب حسابات الإصدار.

وفى سبتمبر من العام الجارى، قامت الشركة بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد.

وحازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالى، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة. يأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشركة حالا للتمويل الاستهلاكى هى إحدى شركات مجموعة“ام ان تى تك MNT Tech” وهى مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة تكنولوجية للفئات غير المستهدفة فى السوق المصرى، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وشركة مشروعى لتمويل المركبات الخفيفة.