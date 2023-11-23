هبوط أسعار النفط بأكثر من 1% مع اضطراب آفاق الإمدادات العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج حتى نهاية الشهر الجاري.
وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 1.22% إلى 80.96 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.08% إلى 76.27 دولار للبرميل.
وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت مساء أمس، ارتفاع مخزونات البلاد من النفط 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات زيادتها بمقدار 900 ألف برميل، في حين كشفت بيانات شركة“بيكرهيوز” استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – كمؤشر على الإمدادات المستقبلية – دون تغيير عند 500 منصة هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” إن تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة“أوبك +” جاء على خلفية عدم اتفاق الدول الأعضاء على حصص الإنتاج، بسبب رغبة الدول الإفريقية في زيادة نصيبها من الإنتاج خلال عام 2024 فوق المعدلات المتفق عليها في اجتماع يونيو الماضي، الأمر الذي يرفع من توقعات خفض المنظمة للإنتاج في اجتماع نهاية الشهر الجاري.
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