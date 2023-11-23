هبوط أسعار النفط بأكثر من 1% مع اضطراب آفاق الإمدادات العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج حتى نهاية الشهر الجاري.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 1.22% إلى 80.96 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.08% إلى 76.27 دولار للبرميل.

وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي صدرت مساء أمس، ارتفاع مخزونات البلاد من النفط 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات زيادتها بمقدار 900 ألف برميل، في حين كشفت بيانات شركة“بيكرهيوز” استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط – كمؤشر على الإمدادات المستقبلية – دون تغيير عند 500 منصة هذا الأسبوع.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” إن تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة“أوبك +” جاء على خلفية عدم اتفاق الدول الأعضاء على حصص الإنتاج، بسبب رغبة الدول الإفريقية في زيادة نصيبها من الإنتاج خلال عام 2024 فوق المعدلات المتفق عليها في اجتماع يونيو الماضي، الأمر الذي يرفع من توقعات خفض المنظمة للإنتاج في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

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