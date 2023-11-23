574 مليون مستخدم لمنصة خدمات بث الموسيقى والبودكاست ((سبوتيفاى))

ترى منصة ((سبوتيفاى)) لخدمات بث الموسيقى والبودكاست، والتى تمتلك 574 مليون مستخدم حول العالم، فى مصر واحدة من أكبر أسواقها بالمنطقة.

قال أكشات هاربولا، المدير الإقليمى لـ((سبوتيفاى)) فى الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إنَّ منصته تطورت من خدمة لاكتشاف الموسيقى وتشغيلها إلى منصة متكاملة.

وأوضح، فى حواره مع ((البورصة))، أن ((سبوتيفاى)) تتيح للفنانين والمبدعين مشاركة أعمالهم، والتفاعل مع جماهيرهم، وتحقيق الدخل المادى.

وهذا التحول كان مدفوعًا بمزيج من نماذج الاشتراكات، والإعلانات، وخدمات مختلفة تشمل الموسيقى، والبودكاست، والكتب الصوتية، وغيرها.

أضاف ((هاربولا)): ((وضعنا نظماً جديدة من حيث التسعير على وجه التحديد، والتى تطبق أسعارًا أولية منخفضة، ما ساعد على دفع توسعنا فى الأسواق جديدة)).

وتمكّنت المنصة، أيضاً، من تنظيم مجموعة من خطط العروض المختلفة، بدءاً من الأفراد، إلى العائلة، إلى Duo، وتوفير عروض مختلفه على مدار السنة.

وتهدف ((سبوتيفاى)) دائماً إلى تطوير خصائص المنصة والوصول إلى عدد أكبر من المستمعين فى المنطقة وتساعدهم على اكتشاف محتوى مختلف من الموسيقى والبودكاست.

وواحدة من الخصائص الرئيسية التى قدمتها إلى المنطقة هذا العام هى خيار اللهجات العربية الذى يأتى فى العديد من اللهجات بما فى ذلك المصرية.

وتابع: ((وجهنا اهتمامنا أيضاً بتقديم تجربة خاصة للمستمعين خلال شهر رمضان المبارك.. لذلك قدمنا هذا العام تجربة رمضانية جديدة تماماً تجمع قوائم تشغيل منسقة من الموسيقى والبودكاست، بما فى ذلك محتوى مخصص مع قائمة تشغيل رمضانك 2023)).

وإيمانًا من منصة ((سبوتيفاى)) بإنشاء تجربة مختلفة تناسب كل سوق، لاحظت أن المستمعين فى المجتمع المصرى يحبون مشاركة الموسيقى والبودكاست على منصات التواصل الاجتماعى بشكل ملحوظ.

وتم تفعيل خاصية Jam التى تتيح للمستخدمين إنشاء جلسات استماع فى الوقت الفعلى، ويمكن لأشخاص آخرين الانضمام إليها ((من أى مكان)) يتواجدون فيه، بالإضافة إلى خاصية Blend التى تجعل قوائم الأغانى الخاصة بالمستمع على ((سبوتيفاى)) Spotify مشتركة، إذ تتيح لك Blend دعوة صديق لمشاركة قائمة الأغانى، والتى ستمتلئ تلقائيًا بالأغانى التى يحبها.

وحول معدلات الاستخدام المحلى للمنصة، أشار المدير الإقليمى لـ((سبوتيفاى)) إلى أن المحتوى المحلى مهم جدًا للمستمعين المصريين، وهذا ينعكس على الأرقام؛ فـ70% ـ 80% من الأغانى الأكثر انتشارًا على Spotify Charts هى أغانٍ مصرية من فنانين محليين.

وحول عدد الأشخاص الذين يستخدمون المنصة فى مصر، وهل السوق المحلى هو المستهلك الأساسى لمنتجاتهم؟ أوضح ((هاربولا))، أن مصر تعد واحدة من أكبر أسواق المنصة فى المنطقة كونها سوقًا ملهمًا على صعيد المبدعين والمستمعين.

متابعًا: ((نحن سعداء بزيادة انتشار Spotify فى المجتمع المصرى، إذ زادت نسبة الاستماع إلى 652% منذ عام 2019، وهذا يشجعنا على العمل المستمر، وخلق تجربة مميزة تناسب المستمعين فى السوق المحلى)).

ولدى المنصة خبرة واسعة فى مجال الخدمات الصوتية، وهذا يجعلها تتميز بتقديم تجربة للمستمعين وتخصيص المحتوى المناسب فى الوقت المناسب لكل مستمع إذا كان فى مصر أو فى المغرب.

وهناك 3 خصائص تؤمن المنصة أنهم أهم ما يميز ((سبوتيفاى)) فى جميع الأسواق وهى التخصيص، والتواجد فى كل مكان، والـFreemium.

ويرى مستمعو ((سبوتيفاى))، أن هذه هى الأسباب ليست فقط للتسجيل فى خدمتها، ولكن أيضًا لمواصلة استخدامها.

وتابع: ((لدينا 574 مليون حساب وكل مستخدم على Spotify لديه حساب مؤلف على استخدامه الشخصى، فيمكننا القول إنَّ لدينا 574 مليون حساب مختلف من Spotify)).

سبوتيفاى

أشار ((هاربولا))، إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، انتقلت المنصة من حوالى 250 شريكًا إلى أكثر من 2.000 شريك اليوم.

وتمكنت من التوسع فى أسواق جديدة؛ بسبب انخفاض سعرها الأولىّ. وانتقلت من 65 سوقًا حول العالم إلى 180 سوقًا فى أربع سنوات فقط.

وحول التحديات التى تواجهها المنصة فى السوق المحلى، أشار ((هاربولا)) إلى أن منصته عندما بدأت فى هذا المجال، واجهت تحديات مثل أى شركة أخرى عند دخولها منطقة جديدة.

وكان فهم الثقافة والموسيقى الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتواصل معها إحدى أولوياتها.

وكان عليهم إجراء كثير من الأبحاث للتأكد من أن منصتهم تعمل بشكل ملائم للجميع فى تلك البلدان. أيضًا كانوا بحاجة إلى معرفة كيفية العمل مع الموسيقيين المحليين وشركات الإنتاج الموسيقى وساعدهم هذا على بناء علاقات جيدة، وتوفير مجموعة واسعة من الموسيقى على منصتهم.

شىء آخر مهم قاموا به، هو تغيير منصتهم ورسائلهم التسويقية لتناسب اللغات والعادات المحلية، بما يضمن استخدام خدماتهم بسهولة واستيعاب المستخدمين لما يقدمونه.

وحول تأثر صناعة الموسيقى بتطور أدوات وحلول الذكاء الاصطناعى وهل تهدد المنصة؟ أشار إلى أنه مثل العديد من الشركات، تعقد ((سبوتيفاى)) مناقشات مكثفة حول كيفية إدارة الإمكانات القوية لتقنيات الذكاء الاصطناعى. وهذه عملية مستمرة وسريعة التطور، متابعًا: ((بينما سنمضى قدمًا بحذر، فإننا متفائلون حيال ما تقدمه من فرص)).

وعلى مدار تاريخ خدمات البث الصوتى، طرأ كثير من التقنيات الجديدة التى ساعدت الموسيقيين ودفعت الشكل الفنى إلى الأمام. وتستخدم كل شركة تقريبًا، الذكاء الاصطناعى بشكلٍ ما.

على سبيل المثال، فى حالة Spotify، فإنَّ العديد من التوصيات التى نقدمها لعملائنا مدفوعة بالذكاء الاصطناعى. وهذا يجعلهم ينظرون بتفاؤل لما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة إذا تم توظيفه بشكل صحيح.

وفيما يتعلق بعدد المشتركين فى خدمتهم المدفوعة فى مصر والعالم، أشار إلى أن مصر تشهد نموًا كبيرًا من حيث التوازن بين المستخدمين المجانيين والمشتركين المدفوعين.

ويمكنهم القول بثقة إنهم تجاوزوا التوقعات العالمية فى الأشهر القليلة الماضية من خلال زيادة أعداد المشتركين، إذ نما عدد المشتركين بنسبة 16% على أساس سنوى ليصل إلى 226 مليون مشترك.

وبلغ صافى الإضافات 6 ملايين مشترك تخطى التنبؤات بـ2 مليون مشترك.

أما المستخدمون الشهريون فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 26% ليصل إلى 574 مليون بزيادة 2 مليون على التنبؤات، ويمثل ثانى أكبر صافى إضافة للربع الثالث فى التاريخ، حسب إيرادات Spotify للربع الثالث 2023.

أشار ((هاربولا))، إلى أن منصة Spotify لديها خدمة تحتوى على فئة مجانية بحيث تسهل على الأشخاص الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم فى الوقت الذى يناسبهم، ولا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل الملفات، بل لديهم كل ذلك فى مكان واحد من خلال Spotify؛ حيث يحتوى التطبيق على أكثر من 100 مليون مقطع و5 ملايين عنوان بودكاست.

فى مصر على وجه التحديد، لديهم فئة مجانية جديدة، مع وضع ((Shuffle)) للاستماع بدلًا من تشغيل الأغانى بترتيبها الأصلى، إذ يتيح للمستمعين اختيار الأغانى التى يرغبون فى الاستماع إليها، وتحسين التوصيات مع وظيفة ((Smart Shuffle)) للحفاظ على تجربة الاستماع جديدة.

وتابع: ((من خلال خبرتنا فى استعراض القيمة المدفوعة، قمنا بتنمية سوق الاشتراكات المدفوعة عبر الحدود، وحصلنا على أكثر من 226 مليون مشترك فى الخدمة المدفوعة على مستوى العالم)).

ومع ذلك، لم يكن تركيزهم على زيادة الأرقام، ولكن على خلق قيمة فى تجربة المستخدم.