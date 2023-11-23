574 مليون مستخدم لمنصة خدمات بث الموسيقى والبودكاست ((سبوتيفاى))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((هاربولا)): نسبة الاستماع محلياً تضاعفت 652% منذ 2019 التطبيق يضم 100 مليون مقطع و5 ملايين عنوان بودكاست
ترى منصة ((سبوتيفاى)) لخدمات بث الموسيقى والبودكاست، والتى تمتلك 574 مليون مستخدم حول العالم، فى مصر واحدة من أكبر أسواقها بالمنطقة.
قال أكشات هاربولا، المدير الإقليمى لـ((سبوتيفاى)) فى الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، إنَّ منصته تطورت من خدمة لاكتشاف الموسيقى وتشغيلها إلى منصة متكاملة.
وأوضح، فى حواره مع ((البورصة))، أن ((سبوتيفاى)) تتيح للفنانين والمبدعين مشاركة أعمالهم، والتفاعل مع جماهيرهم، وتحقيق الدخل المادى.
وهذا التحول كان مدفوعًا بمزيج من نماذج الاشتراكات، والإعلانات، وخدمات مختلفة تشمل الموسيقى، والبودكاست، والكتب الصوتية، وغيرها.
أضاف ((هاربولا)): ((وضعنا نظماً جديدة من حيث التسعير على وجه التحديد، والتى تطبق أسعارًا أولية منخفضة، ما ساعد على دفع توسعنا فى الأسواق جديدة)).
وتمكّنت المنصة، أيضاً، من تنظيم مجموعة من خطط العروض المختلفة، بدءاً من الأفراد، إلى العائلة، إلى Duo، وتوفير عروض مختلفه على مدار السنة.
وتهدف ((سبوتيفاى)) دائماً إلى تطوير خصائص المنصة والوصول إلى عدد أكبر من المستمعين فى المنطقة وتساعدهم على اكتشاف محتوى مختلف من الموسيقى والبودكاست.
وواحدة من الخصائص الرئيسية التى قدمتها إلى المنطقة هذا العام هى خيار اللهجات العربية الذى يأتى فى العديد من اللهجات بما فى ذلك المصرية.
وتابع: ((وجهنا اهتمامنا أيضاً بتقديم تجربة خاصة للمستمعين خلال شهر رمضان المبارك.. لذلك قدمنا هذا العام تجربة رمضانية جديدة تماماً تجمع قوائم تشغيل منسقة من الموسيقى والبودكاست، بما فى ذلك محتوى مخصص مع قائمة تشغيل رمضانك 2023)).
وإيمانًا من منصة ((سبوتيفاى)) بإنشاء تجربة مختلفة تناسب كل سوق، لاحظت أن المستمعين فى المجتمع المصرى يحبون مشاركة الموسيقى والبودكاست على منصات التواصل الاجتماعى بشكل ملحوظ.
وتم تفعيل خاصية Jam التى تتيح للمستخدمين إنشاء جلسات استماع فى الوقت الفعلى، ويمكن لأشخاص آخرين الانضمام إليها ((من أى مكان)) يتواجدون فيه، بالإضافة إلى خاصية Blend التى تجعل قوائم الأغانى الخاصة بالمستمع على ((سبوتيفاى)) Spotify مشتركة، إذ تتيح لك Blend دعوة صديق لمشاركة قائمة الأغانى، والتى ستمتلئ تلقائيًا بالأغانى التى يحبها.
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وحول معدلات الاستخدام المحلى للمنصة، أشار المدير الإقليمى لـ((سبوتيفاى)) إلى أن المحتوى المحلى مهم جدًا للمستمعين المصريين، وهذا ينعكس على الأرقام؛ فـ70% ـ 80% من الأغانى الأكثر انتشارًا على Spotify Charts هى أغانٍ مصرية من فنانين محليين.
وحول عدد الأشخاص الذين يستخدمون المنصة فى مصر، وهل السوق المحلى هو المستهلك الأساسى لمنتجاتهم؟ أوضح ((هاربولا))، أن مصر تعد واحدة من أكبر أسواق المنصة فى المنطقة كونها سوقًا ملهمًا على صعيد المبدعين والمستمعين.
متابعًا: ((نحن سعداء بزيادة انتشار Spotify فى المجتمع المصرى، إذ زادت نسبة الاستماع إلى 652% منذ عام 2019، وهذا يشجعنا على العمل المستمر، وخلق تجربة مميزة تناسب المستمعين فى السوق المحلى)).
ولدى المنصة خبرة واسعة فى مجال الخدمات الصوتية، وهذا يجعلها تتميز بتقديم تجربة للمستمعين وتخصيص المحتوى المناسب فى الوقت المناسب لكل مستمع إذا كان فى مصر أو فى المغرب.
وهناك 3 خصائص تؤمن المنصة أنهم أهم ما يميز ((سبوتيفاى)) فى جميع الأسواق وهى التخصيص، والتواجد فى كل مكان، والـFreemium.
ويرى مستمعو ((سبوتيفاى))، أن هذه هى الأسباب ليست فقط للتسجيل فى خدمتها، ولكن أيضًا لمواصلة استخدامها.
وتابع: ((لدينا 574 مليون حساب وكل مستخدم على Spotify لديه حساب مؤلف على استخدامه الشخصى، فيمكننا القول إنَّ لدينا 574 مليون حساب مختلف من Spotify)).
سبوتيفاى
أشار ((هاربولا))، إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، انتقلت المنصة من حوالى 250 شريكًا إلى أكثر من 2.000 شريك اليوم.
وتمكنت من التوسع فى أسواق جديدة؛ بسبب انخفاض سعرها الأولىّ. وانتقلت من 65 سوقًا حول العالم إلى 180 سوقًا فى أربع سنوات فقط.
وحول التحديات التى تواجهها المنصة فى السوق المحلى، أشار ((هاربولا)) إلى أن منصته عندما بدأت فى هذا المجال، واجهت تحديات مثل أى شركة أخرى عند دخولها منطقة جديدة.
وكان فهم الثقافة والموسيقى الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتواصل معها إحدى أولوياتها.
وكان عليهم إجراء كثير من الأبحاث للتأكد من أن منصتهم تعمل بشكل ملائم للجميع فى تلك البلدان. أيضًا كانوا بحاجة إلى معرفة كيفية العمل مع الموسيقيين المحليين وشركات الإنتاج الموسيقى وساعدهم هذا على بناء علاقات جيدة، وتوفير مجموعة واسعة من الموسيقى على منصتهم.
شىء آخر مهم قاموا به، هو تغيير منصتهم ورسائلهم التسويقية لتناسب اللغات والعادات المحلية، بما يضمن استخدام خدماتهم بسهولة واستيعاب المستخدمين لما يقدمونه.
وحول تأثر صناعة الموسيقى بتطور أدوات وحلول الذكاء الاصطناعى وهل تهدد المنصة؟ أشار إلى أنه مثل العديد من الشركات، تعقد ((سبوتيفاى)) مناقشات مكثفة حول كيفية إدارة الإمكانات القوية لتقنيات الذكاء الاصطناعى. وهذه عملية مستمرة وسريعة التطور، متابعًا: ((بينما سنمضى قدمًا بحذر، فإننا متفائلون حيال ما تقدمه من فرص)).
وعلى مدار تاريخ خدمات البث الصوتى، طرأ كثير من التقنيات الجديدة التى ساعدت الموسيقيين ودفعت الشكل الفنى إلى الأمام. وتستخدم كل شركة تقريبًا، الذكاء الاصطناعى بشكلٍ ما. اقرأ أيضا:“إنتل مصر” تطور منظومة الأمن السيبراني في عدد من البنوك الحكومية
على سبيل المثال، فى حالة Spotify، فإنَّ العديد من التوصيات التى نقدمها لعملائنا مدفوعة بالذكاء الاصطناعى. وهذا يجعلهم ينظرون بتفاؤل لما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة إذا تم توظيفه بشكل صحيح.
وفيما يتعلق بعدد المشتركين فى خدمتهم المدفوعة فى مصر والعالم، أشار إلى أن مصر تشهد نموًا كبيرًا من حيث التوازن بين المستخدمين المجانيين والمشتركين المدفوعين.
ويمكنهم القول بثقة إنهم تجاوزوا التوقعات العالمية فى الأشهر القليلة الماضية من خلال زيادة أعداد المشتركين، إذ نما عدد المشتركين بنسبة 16% على أساس سنوى ليصل إلى 226 مليون مشترك.
وبلغ صافى الإضافات 6 ملايين مشترك تخطى التنبؤات بـ2 مليون مشترك.
أما المستخدمون الشهريون فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 26% ليصل إلى 574 مليون بزيادة 2 مليون على التنبؤات، ويمثل ثانى أكبر صافى إضافة للربع الثالث فى التاريخ، حسب إيرادات Spotify للربع الثالث 2023.
أشار ((هاربولا))، إلى أن منصة Spotify لديها خدمة تحتوى على فئة مجانية بحيث تسهل على الأشخاص الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم فى الوقت الذى يناسبهم، ولا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل الملفات، بل لديهم كل ذلك فى مكان واحد من خلال Spotify؛ حيث يحتوى التطبيق على أكثر من 100 مليون مقطع و5 ملايين عنوان بودكاست.
فى مصر على وجه التحديد، لديهم فئة مجانية جديدة، مع وضع ((Shuffle)) للاستماع بدلًا من تشغيل الأغانى بترتيبها الأصلى، إذ يتيح للمستمعين اختيار الأغانى التى يرغبون فى الاستماع إليها، وتحسين التوصيات مع وظيفة ((Smart Shuffle)) للحفاظ على تجربة الاستماع جديدة.
وتابع: ((من خلال خبرتنا فى استعراض القيمة المدفوعة، قمنا بتنمية سوق الاشتراكات المدفوعة عبر الحدود، وحصلنا على أكثر من 226 مليون مشترك فى الخدمة المدفوعة على مستوى العالم)).
ومع ذلك، لم يكن تركيزهم على زيادة الأرقام، ولكن على خلق قيمة فى تجربة المستخدم.
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