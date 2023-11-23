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ارتفاع المبيعات العالمية للجوالات الذكية في أكتوبر بعد انخفاض دام أكثر من عامين

11/23/2023 8:16:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت المبيعات العالمية للجوالات الذكية خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها المستمر على مدار 27 شهراً، وذلك بفضل تعافي الطلب في أسواق الدول الناشئة.

وأوضح تقرير صدر عن“كاونتر بوينت ريسرش – Counterpoint Research” اليوم الخميس، ارتفاع معاملات بيع الجولات الذكية حول العالم – كمؤشر على حجم مبيعات التجزئة – بنسبة 5% في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أعلى معدل للزيادة منذ يناير من عام 2022.

وقالت الشركة المتخصصة في دراسات السوق في التقرير، إن نمو المبيعات خلال الشهر الماضي كان بدعم من الانتعاش المستمر لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن تعافي أعمال“هواوي” في الصين، وانطلاق موسم الأعياد في الهند، بينما تباطأ تعافي المبيعات في الأسواق المتقدمة التي تتمتع بإشباع مرتفع نسبياً.

وأظهر التقرير استحواذ“سامسونج” الكورية الجنوبية على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات العالمية للجولات الذكية في الربع الثالث من العام، بحصة بلغت 20%، يليها“أبل” الأمريكية بحصة بلغت 16%، ثم الشركات الصينية“شاومي” و”أوبو” و”فيفو” بنسبة 12% و10% و8% على الترتيب.

ويتوقع التقرير استمرار نمو سوق الجوالات الذكية خلال الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي بعد الانتعاش القوي في أكتوبر، الأمر الذي يمهد الطريق أمام التعافي التدريجي للقطاع على مدار الأرباع القادمة.

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