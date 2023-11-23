ارتفاع المبيعات العالمية للجوالات الذكية في أكتوبر بعد انخفاض دام أكثر من عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت المبيعات العالمية للجوالات الذكية خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها المستمر على مدار 27 شهراً، وذلك بفضل تعافي الطلب في أسواق الدول الناشئة.
وأوضح تقرير صدر عن“كاونتر بوينت ريسرش – Counterpoint Research” اليوم الخميس، ارتفاع معاملات بيع الجولات الذكية حول العالم – كمؤشر على حجم مبيعات التجزئة – بنسبة 5% في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أعلى معدل للزيادة منذ يناير من عام 2022.
وقالت الشركة المتخصصة في دراسات السوق في التقرير، إن نمو المبيعات خلال الشهر الماضي كان بدعم من الانتعاش المستمر لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن تعافي أعمال“هواوي” في الصين، وانطلاق موسم الأعياد في الهند، بينما تباطأ تعافي المبيعات في الأسواق المتقدمة التي تتمتع بإشباع مرتفع نسبياً.
وأظهر التقرير استحواذ“سامسونج” الكورية الجنوبية على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات العالمية للجولات الذكية في الربع الثالث من العام، بحصة بلغت 20%، يليها“أبل” الأمريكية بحصة بلغت 16%، ثم الشركات الصينية“شاومي” و”أوبو” و”فيفو” بنسبة 12% و10% و8% على الترتيب.
ويتوقع التقرير استمرار نمو سوق الجوالات الذكية خلال الربع الأخير من عام 2023 على أساس سنوي بعد الانتعاش القوي في أكتوبر، الأمر الذي يمهد الطريق أمام التعافي التدريجي للقطاع على مدار الأرباع القادمة.
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