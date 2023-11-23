-->

Thursday, 23 November 2023 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تعلن التوقف عن بيع السندات المحمية ضد التضخم العام المقبل

11/23/2023 8:16:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وكالة المالية الفيدرالية، إن ألمانيا ستتوقف عن بيع السندات المحمية ضد التضخم اعتبارًا من العام المقبل.

وبحسب بيان نقلته“بلومبرج”:“اعتبارًا من عام 2024، لن يتم إصدار أي أوراق مالية فيدرالية أخرى مرتبطة بالتضخم”.

وأكد البيان أن الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم الموجودة في البلاد ستظل قابلة للتداول في السوق المفتوحة.

وفي حين لم يوضح البيان المزيد من التفاصيل، فإن ألمانيا لديها أربعة سندات مستحقة من هذا النوع يبلغ مجموعها 66.25 مليار يورو (72.1 مليار دولار)، مع فترات استحقاق متبقية تتراوح بين 2.5 و 22.5 سنة.

أرقام

MENAFN23112023000202011048ID1107477568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث