ألمانيا تعلن التوقف عن بيع السندات المحمية ضد التضخم العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة المالية الفيدرالية، إن ألمانيا ستتوقف عن بيع السندات المحمية ضد التضخم اعتبارًا من العام المقبل.
وبحسب بيان نقلته“بلومبرج”:“اعتبارًا من عام 2024، لن يتم إصدار أي أوراق مالية فيدرالية أخرى مرتبطة بالتضخم”.
وأكد البيان أن الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم الموجودة في البلاد ستظل قابلة للتداول في السوق المفتوحة.
وفي حين لم يوضح البيان المزيد من التفاصيل، فإن ألمانيا لديها أربعة سندات مستحقة من هذا النوع يبلغ مجموعها 66.25 مليار يورو (72.1 مليار دولار)، مع فترات استحقاق متبقية تتراوح بين 2.5 و 22.5 سنة.
أرقام
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