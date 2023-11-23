ألمانيا تعلن التوقف عن بيع السندات المحمية ضد التضخم العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة المالية الفيدرالية، إن ألمانيا ستتوقف عن بيع السندات المحمية ضد التضخم اعتبارًا من العام المقبل.

وبحسب بيان نقلته“بلومبرج”:“اعتبارًا من عام 2024، لن يتم إصدار أي أوراق مالية فيدرالية أخرى مرتبطة بالتضخم”.

وأكد البيان أن الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم الموجودة في البلاد ستظل قابلة للتداول في السوق المفتوحة.

وفي حين لم يوضح البيان المزيد من التفاصيل، فإن ألمانيا لديها أربعة سندات مستحقة من هذا النوع يبلغ مجموعها 66.25 مليار يورو (72.1 مليار دولار)، مع فترات استحقاق متبقية تتراوح بين 2.5 و 22.5 سنة.

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