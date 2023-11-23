من يعالج اختلالات سوق العمل فى مصر؟

يشهد سوق العمل اختلالات فى العرض والطلب على العمالة فى ظل تشبع السوق من بعض التخصصات مع استقبال الكليات الخاصة بها لأعداد تفوق الطلب سنويًا، فى الوقت نفسه، تعانى الشركات من نقص العمالة الماهرة ولجأت لبرامج التدريب، والذكاء الاصطناعى من أجل خفض تكلفة الإنتاج، وتقليص الأخطاء البشرية الناتجة عن العمالة، ورغم أن السيدات يمثلن نحو 17% من قوة العمل لكنهن بدأن يشكلن أغلبية فى عدد من القطاعات.

يرى نُقباء المهن المختلفة، أنَّ سوق العمل فى مصر يعانى ارتفاع عدد العاملين فيه بما يفوق احتياجات السوق، ما أضر بالأوضاع الاقتصادية للعاملين به، من حيث تدنى الأجور وجودة الوظائف، خاصة أن معدلات الطلب الخارجى على العمالة المصرية فى تلك المهن آخذ فى التراجع.

وأرجعوا تلك الظاهرة إلى التوسع فى فتح كليات خاصة بكثافة فى تخصصات تقليدية دون مراعاة احتياج السوق لها، وإهمال شديد لتخصصات متعطش لها السوق.

وأظهر بحث سوق العمل، خلال الربع الثالث من 2023، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة قوة العمل تبلغ 31.96 مليون فرد، وتبلغ نسبة المشتغلين من قوة العمل نحو 92.9% بما يعادل نحو 29.7 مليون فرد، أما نسبة المتعطلين من قوة العمل فتبلغ نحو 7.1% بما يعادل نحو 2.26 مليون فرد.

وقال طارق النبراوى، نقيب مهندسى مصر، إنَّ أعداد المهندسين فاق احتياجات سوق العمل فى عدد كبير من التخصصات، ما تسبب فى تدنى الأجور بما لا يتناسب مع الكفاءات الهندسية، بالإضافة إلى ظهور بطالة بين المهندسين، وهى من أبرز التحديات التى تواجه النقابة.

وتُمثل قوة العمل الحاصلة على مؤهل جامعى وما يعلوه نحو 18% من إجمالى قوة العمل من الذكور على مستوى الجمهورية، ونحو 40.9% من إجمالى قوة العمل من الإناث على مستوى الجمهورية.

وذكر أنه وفق القانون الحالى للنقابة فإنها لا تملك وقف أو فرض قيود على ((قيد)) خريجى كليات الهندسة بها، ولكنها تُشدد الإجراءات الخاصة بتسجيل خريجى بعض الكليات والمعاهد الخاصة.

وأشار إلى أن النقابة تسعى لتغيير القانون الخاص بها منذ 2014 من خلال مجلسى النواب والشيوخ، وستُعيد محاولاتها مُجدداً خلال الدورة البرلمانية الجديدة مع إجراء تعديلات جديدة، خاصة أن هناك اتفاقاً كبيراً على ضرورة تعديل قانون النقابة، خاصة أنه مر عليه 49 عاماً.

وأضاف ((النبراوى))، أن أبرز التخصصات التى تعانى فائضاً كبيراً فى المهندسين، هى المعمارى، والمدنى والبترول، وأرجع ذلك لارتفاع عدد الكليات الخاصة، خاصة أن هذه التخصصات مشتركة فى كل الكليات الحكومة والغالبية من الكليات الخاصة.

ولفت إلى أن هناك تقصيراً من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الهندسى بالمجلس فى هذا الملف، رغم تحذيرات النقابة المتكررة بشأن افتتاح العديد من الكليات فى تخصصات بعينها حتى خلقت فائضاً كبيراً فى الكوادر البشرية فيها، مقابل عجز شديد فى تخصصات أخرى يحتاج لها السوق.

وذكر أن السوق متعطش للتخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، وإذا تمكنت الكليات الحكومية والخاصة من رفع جودة مناهجها ونجحت فى توفير التدريب الجيد لطلابها، سنتجه لتصدير الكوادر البشرية.

واستطرد: ((التخصصات الخاصة بالذكاء الاصطناعى، ظهرت فى الكليات الحكومية وبالطبع يوجد بعض الكليات الخاصة التى تمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة لإضافتها أيضاً، رغم القصور من قبل عدد كبير من الكليات الخاصة)).

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوط بها التحكم فى أعداد الخريجين، ويجب أن تضع نُصب أعينها سوق العمل فى كل مجال واحتياجاته، حتى تلعب دورها التنظيمى لضبط أسواق العمل.

وقالت شروق علاء الدين، مؤسس لشركة ومنصة ((كاريير 180)) وهى شركة توظيف، إنَّ من المهن التى تشبعت من الموظفين مجالات العلاقات العامة وأخصائيى الموارد البشرية، وإن بعض أدوات وأجهزة الذكاء الاصطناعى قادرة على استبدال العنصر البشرى لتقديم بعض الخدمات الهندسية، وهو ما بدأت شركات كبرى فى اللجوء إليه مؤخراً.

وذكرت أن المبيعات والتطوير المؤسسى من التخصصات المتعطش لها السوق، وهناك نقص فى الكوادر البشرية المتخصصة فيها أو الراغبين فى شغلها.

وقال الدكتور ياسر الجندى، نقيب الأسنان السابق، إنَّ النقابة طالبت المجلس الأعلى للجامعات بتقليص أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان، وهو ما تم تطبيقه لمدة عام واحد، ولكن سوق العمل فى حاجة لإعادة تطبيقه مرة أخرى.

وأضاف أن هناك فائضاً فى كوادر سوق العمل الخاص بمجال ((طب الأسنان)) سواء فى مصر، أو فى الدول الخليجية والأردن، عدا بعض التخصصات المهمة المتشعبة من المجال؛ لأنه ظهرت بطالة محلية لديهم فى هذه التخصصات.

وتابع: ((فرص تصدير الكوادر البشرية الخاصة بالمجال تقتصر على بعض الدول الأوروبية)).

وقال سامى سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعى، إنه يوجد نحو 58 كلية علاج طبيعى فى مصر، وهو السبب الرئيسى لارتفاع حجم العمالة عن احتياجات السوق الفعلية، خاصة أنها تركز على بعض التخصصات التقليدية، وتغفل عن تخصصات أخرى تعانى نقصاً شديداً.

وأضاف ((سعد))، أن أزمة البطالة فى مهن العلاج الطبيعى بدأت فى الظهور، عندما بدأت الدول الخليجية فى إنشاء كليات محلية بها، ولم يعد هناك حاجة لاستيراد كوادر العلاج الطبيعى من الخارج.

وأوضح ((سعد))، أن هناك عجزاً شديداً فى العلاج الطبيعى للجهاز التنفسى، ولذلك سعت النقابة بالتعاون مع المستشفيات التعليمية وطالبت بإضافة بعض البرامج التعليمية التى يحتاجها السوق.

وسعت النقابة مؤخراً لفتح 3 دبلومات مهنية؛ لأن مستقبل السوق للدرجات المهنية وليست العلمية فقط.

رغم استمرار ضعف مساهمة السيدات فى قوة العمل؛ إذ تمثل 17.6% فقط منها، لكن هناك تواجد قوى للسيدات فى عدد من القطاعات والوظائف مثل التصدير والتسويق والتعبئة والتغليف والتجميع اليدوى؛ نظراً إلى زيادة كفاءتهن وامتلاكهن الخبرة؛ حيث لم يعد يقتصر دور السيدات على الوظائف الإدارية فقط.

قال محمد أنور، رئيس شركة أورجانكس للمكملات الغذائية، إنَّ قطاع الصناعات الطبية يعتمد على الكوادر والكفاءات سواء للأناث أو الذكور، وإن جميع الوظائف داخل المصنع تستطيع السيدات التقديم عليها، لكنَّ عامل الكفاءة المتحكم الرئيسى فى الاختيار.

وذكر أن المصنع يمتلك 60 عاملاً منهم 30 سيدة فى مناصب مختلفة سواء الإدارى أو عمليات التصنيع، مضيفاً أن للسيدات دوراً فى المناصب القيادية؛ حيث يتواجد حالياً 3 مديرات من إجمالى 7 مديرين بالمصنع.

أشار إلى أن سيدات أثبتن جدارة فى مجال الجودة والتصدير والإنتاج لذلك تم تعيينهن مديرات، موضحاً أن العامل الثانى الذى تتم مراعاته بين الإناث والذكور هو البعد الجغرافى والتوقيت؛ لذلك يتم تعيين الذكور فى ورديات المساء.

قال السيد عبدالمعبود، من شركة النخيل ميجا جرين للبلاستيك، إنَّ السيدات أثبتن جدارة فى مجال التجميع اليدوى والتسويق والتصدير، لذلك يشغل تلك الوظائف سيدات بنسبة تتجاوز 70%.

أشار إلى أن المصنع يمتلك 120 عاملاً منهم 30 سيدة معظمهن فى مجال التسويق؛ نظراً إلى امتلاكهم جانباً إبداعياً بجانب قدرتهن على التفاوض وإجراء المناقشات.

أكد أن الوظائف التى يتم تعيين ذكور بها فقط داخل المصنع تتعلق بقسم الحسابات؛ نظراً إلى أنها تتطلب تركيزاً ذهنياً ومجهوداً بشكل مستمر بجانب الفنيين والمهندسين فى الجزء التصنيعى تعتمد على الذكور؛ نظراً إلى مشقة مهام تلك الوظائف على الإناث.

قال ناجى يوسف، من شركة يونيتل للآلات والمعدات، إنَّ تصنيع الآلات والمعدات يعتمد على القوة الجسمانية والعضلية لذلك نسبة الإناث لا تتخطى 5% من إجمالى العمال بوظائف الإدارية فقط.

تابع أن الصناعات التجميعية مثل الصناعات الهندسية ترتفع بها نسب السيدات لتصل لـ50% بخلاف الصناعات التحويلية، مضيفاً أن إجمالى موظفى المصنع يقدر بـ80 فنياً ومهندساً.

قال حسن الفندى، من شركات الحرية للصناعات الغذائية، إنَّ قطاع الصناعات الغذائية تتواجد فيه السيدات فى مجال التعبئة والتغليف بنسبة تصل لـ80%؛ نظراً إلى أنهن أكثر مهارة واستقراراً مقارنة بالرجال.

وذكر أن عمليات التوظيف تتم من خلال توضيح مهام الوظيفة دون التركيز على الإناث والذكور، مؤكداً أن السيدات تحتل نسبة 40% من إجمالى أعداد عمال المصنع.

قال تامر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة زوسر لتجارة التجزئة وتصنيع الأزياء، إنَّ قطاع صناعة الملابس يتطلب وجود عمالة كثيفة؛ نظراً إلى ارتفاع مراحل التصنيع.

أشار إلى امتلاك المصنع أكثر من 500 عامل تصل نسبة السيدات لـ80% من إجمالى أعداد العمال، وأن السيدات هن الأمهر فى الصناعة حيث البيوت المصرية قديماً لا تكاد تخلو من وجود ماكينة خياطة لذلك يمتلكن خبرة أكثر من الرجال.

اتجهت شركات فى مجالات صناعية متنوعة إلى الاعتماد على إلحاق عامليها بالمدارس الفنية المختلفة وتزويد مصانعها بتقنية الذكاء الاصطناعى؛ تجنباً للوقوع فى أخطاء العمالة غير المدربة التى تُحمّل الشركات أعباء.

وقال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس مجلس إدارة مصنع الشرق الأوسط لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، إنَّ أغلب المصانع المصرية تفتقد وجود عمالة مدربة ومؤهلة على اختصاص عملها، وهو ما ظهر أثره واضحاً فى تراجع معدلات الصادرات المصرية.

أضاف أن الشركة تعمل على تدريب العاملين بالمهارات والمؤهلات اللازمة لمجال العمل، بالإضافة إلى الاتجاه الدائم لشراء الآلات الحديثة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعى.

تابع: ((أى ماكينات بنعرف أنها مزودة بتكنولوجيا حديثة تستغنى عن العامل نقوم باستيرادها فى ظل عجز نسب العمالة غير المدربة)).

وذكر أن آخر استثمارات تم ضخها منذ سنوات تقدر بنحو 100 ألف يورو لشراء ماكينتين مزودتين بتقنية الذكاء الاصطناعى من الصين وإيطاليا.

أوضح أن دخول تقنية الذكاء الاصطناعى فى مجال الصناعات النسيجية أدى إلى فقد نسبة ضئيلة من العاملين، فمثلاً مجال الصباغة استغنى عن 20% فقط والطباعة 5%، أما الملابس الجاهزة فلا تتعدى 2% لعدم وجود تكنولوجيا حديثة.

قال محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، إنَّ أغلب العمالة المصرية تفتقد الخبرة والكفاءة اللازمة للنهوض بسوق العمل كما كانت فى فترة التسعينيات نتيجة توجه المدارس المهنية للتعليم بشكل نظرى فقط أو التحاق الطلاب بسوق العمل بعد التخرج مباشرة دون تعلم الصنعة.

أضاف أن من الضرورى أن نلتفت لحل تلك الأزمة التى تؤرق رجال الأعمال وأصحاب الشركات المحلية خاصة فى ظل الانفتاح الاقتصادى الكبير الذى تشهده الدولة من خلال إلحاق العاملين بالمدارس المهنية، والاعتماد على الآلات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن الشركة اتجهت، مؤخراً، لإنشاء مركز تدريب خاص بها يقوم على تدريب العمالة وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة للعمل، خاصة أن مجال الغاز يعتمد خلال مراحل العمل بنسبة كبيرة على العمالة أكثر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

لفت إلى أن التقنيات الحديثة رغم تكلفتها الباهظة لكنها تمنح صاحب العمل عدداً من المميزات، أهمها تفادى التعطل والتوقف المفاجئ، وارتكاب أخطاء تضر بالمصنع.

أشار إلى إشراف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على نظام التعليم المزدوج الذى يتميز بمشاركة القطاع الخاص من مختلف المجالات فى تدريب طلاب التعليم الفنى ما يمنحهم خبرات ومهارات علمية تؤهلهم لسوق العمل.

قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الأهرام لنظم الأمان، إنَّ الشركة يزيد معدل اعتمادها على الآلات الحديثة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعى فى كل فترة بغرض تحسين جودة المنتجات، وزيادة نسب الإنتاج، وتجنب الوقوع فى الأخطاء التى ترتكبها العمالة غير المدربة.

أضاف أن الشركة تفادت عوائق العمالة غير المدربة على العمل بإلحاق عامليها بالتعليم المزدوج لتكسبهم مهارات وخبرات مطلوبة.

أشار إلى أن خطوة التحول لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى المصانع تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة ولا تتمكن أغلب الشركات من تحقيق ذلك بشكل شبه كامل.

قال محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة ديمو لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، إنَّ الشركة تحاول تقليل العمالة البشرية بقدر الإمكان نتيجة كثرة الأخطاء الناتجة عن العمالة غير المدربة.

وذكر أن العامل التقليدى لا يهمه كفاءة المنتج ومطابقته للمعايير بل إنهاء العمل، ما يؤثر سلباً على ربح الشركة.

أضاف أن الشركة بدأت بـ15 عاملاً على كل خط وتم تخفيض العدد إلى ثلاثة عمال خلال آخر سنتين، ما حسَّن كفاءة الإنتاج وقلل الأخطاء بشكل ملحوظ.

نوه بأن الشركة تدرب العمال الجدد لمدة أسبوع، وتختار العمال على أساس الدرجة التعليمية لتجنب الأخطاء.

قال محمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة رويال هيربز للأعشاب والزيوت، إنَّ الشركة تطور بشكل مستمر خطوط الإنتاج، لكن لا يوجد خطط حالية لتحويلها لخطوط ذكية.

وتابع أن الشركات تحذو حذو الشركات الكبرى، وتنتظر تطبيقها على أرض الواقع لضمان كفاءتها والحرص على إخراج المنتج من الخطوط الذكية يطابق المعايير اللازمة.

وأضاف أن الشركة تعتمد أكثر على الكوادر البشرية المدربة أكثر من الخطوط نفسها بحكم طبيعة عمل المصنع؛ حيث يتم إعطاء دورات وإرشادات تدريبية للعمالة الجديدة.

وأوضح أن مدير الجودة يشرف بنفسه على التدريب ويعطى فترة تقييم ثلاثة أشهر يدرس فيها مدى كفاءة العامل للمتابعة، وإرشاده لطريقة التعامل مع المنتج وإخراج نتيجة نهائية واعدة.

وقالت فؤاد فرح، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للصناعات الغذائية، إنَّ الاتجاه لميكنة الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا ليس بالأمر الجديد، بل هو اتجاه تحاول اتخاذه الشركات المصرية منذ تأسيسها.

وأضافت أن الاعتماد على التكنولوجيا والخطوط الذكية هو المسار الطبيعى ونشهد تطوراً كل يوم عن ما يسبقه بخصوص هذا الحقل، والهدف الرئيسى منه ليس الاستغناء عن العمالة، بل تسريع الماكينات وزيادة الطاقة الإنتاجية.

قال أحمد عبدالمنعم، رئيس المبيعات فى مصنع حلوان لصناعة مواسير البولى إيثيلين، إنَّ الخطوط فى المصنع يتم تطويرها لمواكبة التغيرات التكنولوجية سنوياً، لكنه لا يمكن الاستغناء عن الكوادر البشرية بالرغم من إمكانية تقليلها.

وذكر أن ((الخطوط المميكنة)) تقلل بالفعل الاعتماد على العامل البشرى لكن من الضرورى وجوده.

أضاف أن مصانع المواسير والصناعات المشابهة تعتمد بشكل كبير على الكوادر البشرية فى خطوط الإنتاج، لكنها تركز أكثر على ميكنة خطوط التحميل والتغليف.

كتب: تقى أيمن