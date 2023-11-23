جولدمان ساكس يتوقع تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية 40% بحلول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“جولدمان ساكس” تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة كبيرة تصل إلى 40% في الفترة من عام 2022 إلى 2025.
وسيكون أكبر مجال لتحسين التكلفة هو جزء الكاثود من البطارية والذي يتكون بشكل أساسي من مواد أكسيد الليثيوم مثل فوسفات حديد الليثيوم“إل إف بي” وأكسيد كوبالت نيكل الليثيوم (إن إم سي).
وأشار التحليل الذي أجراه البنك إلى أن الأسعار الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية كانت في النطاق السعري 165 دولارًا للكيلوواط ساعة في عام 2022، وللتوضيح على سبيل المثال، تعمل سيارة“تسلا موديل 3 آر دبليو دي” ببطارية 60 كيلوواط ساعة، مما يعني أن حزمة البطارية في العام الماضي بلغت تكلفتها حوالي 9900 دولار.
وتشير تقديرات البنك إلى أنه بحلول عام 2025 ستنخفض أسعار البطاريات بنسبة 40% لتصل إلى 99 دولارًا للكيلوواط في الساعة، مما يعني أن نفس حزمة البطارية لن تكلف سوى 5940 دولارًا.
ويتوقع البنك أيضًا تراجع أسعار البطاريات بنسبة 11% في المتوسط حتى عام 2030 لتصل إلى 72 دولارًا للكيلوواط في الساعة.
وكتب محللو البنك: يمكن أن يؤدي تراجع تكلفة البطاريات إلى توافر أسعار أكثر تنافسية للمركبات الكهربائية، واعتماد المستهلكين عليها على نطاق أوسع، وأن تحقق تلك السيارات المزيد من النمو.
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