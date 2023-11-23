جولدمان ساكس يتوقع تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية 40% بحلول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“جولدمان ساكس” تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة كبيرة تصل إلى 40% في الفترة من عام 2022 إلى 2025.

وسيكون أكبر مجال لتحسين التكلفة هو جزء الكاثود من البطارية والذي يتكون بشكل أساسي من مواد أكسيد الليثيوم مثل فوسفات حديد الليثيوم“إل إف بي” وأكسيد كوبالت نيكل الليثيوم (إن إم سي).

وأشار التحليل الذي أجراه البنك إلى أن الأسعار الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية كانت في النطاق السعري 165 دولارًا للكيلوواط ساعة في عام 2022، وللتوضيح على سبيل المثال، تعمل سيارة“تسلا موديل 3 آر دبليو دي” ببطارية 60 كيلوواط ساعة، مما يعني أن حزمة البطارية في العام الماضي بلغت تكلفتها حوالي 9900 دولار.

وتشير تقديرات البنك إلى أنه بحلول عام 2025 ستنخفض أسعار البطاريات بنسبة 40% لتصل إلى 99 دولارًا للكيلوواط في الساعة، مما يعني أن نفس حزمة البطارية لن تكلف سوى 5940 دولارًا.

ويتوقع البنك أيضًا تراجع أسعار البطاريات بنسبة 11% في المتوسط حتى عام 2030 لتصل إلى 72 دولارًا للكيلوواط في الساعة.

وكتب محللو البنك: يمكن أن يؤدي تراجع تكلفة البطاريات إلى توافر أسعار أكثر تنافسية للمركبات الكهربائية، واعتماد المستهلكين عليها على نطاق أوسع، وأن تحقق تلك السيارات المزيد من النمو.

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