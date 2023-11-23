14.5 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية فى الشباب والرياضة خلال 5 سنوات

تعمل وزارة الشباب والرياضة على التوسع وتطوير منشآتها، فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف التوسع وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام، وقطاع الشباب بشكل خاص، وزيادة عدد المنشآت، ضمن خطط الدولة للتوسع فى استضافة البطولات، وآخرها ما تم إعلانه بالتقدم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، والتى يجرى إعداد ملف استضافتها، والخطوات التى يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة فى الخطوات القادمة، للاستمرار فى التحرك الإيجابى الحالى من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة فى قطاع الشباب والرياضة، خلال الفترة من 2018 حتى 2023، نحو 14.5 مليار جنيه تقريباً، فيما وصل حجم الدعم المنصرف من الوزارة لرعاية النشء والشباب 1.65 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.

ووفقاً لتقارير اطلعت عليها ((البورصة))، وصلت استثمارات المشروعات المنفذة بنظام حق الانتفاع ((بى أو تى)) بالشراكة مع القطاع الخاص نحو 8.9 مليار جنيه، منها مشروعات بمراكز الشباب بقيمة 3.2 مليار جنيه، فيما بلغت القيم الاستثمارية المنفذة بالنظام ذاته فى الأندية الرياضة ما يقترب من 5.8 مليار جنيه.

وجذبت وزارة الشباب والرياضة، القطاع الخاص من خلال الاستفادة بنظام حق الانتفاع، من خلال مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب والذى يتم تنفيذه فى كل محافظات الجمهورية، وأحدث طفرة كبرى على مستوى البنية التحتية والتطوير والتشغيل لمنشآت مراكز الشباب، وكذلك على مستوى الأندية الرياضية، وحقق فرص عمل كبرى من خلال المشروعات الناشئة.

وتم إطلاق مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب، فى أغسطس 2018، وتم تنفيذه فى 366 مركز شباب حتى نهاية أكتوبر الماضى، بمختلف محافظات الجمهورية، وبلغت القيمة الإنشائية المجمعة لهذه المشاريع 1.8 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمة حق الانتفاع مجمعة لها مبلغ 1.4 مليار جنيه.

ويأتى مشروع الطرح الاستثمارى لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع شبابية ورياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشملت المشروعات المطروحة 130 حمام سباحة، و143 من الملاعب المتنوعة ((ملاعب خماسية بالنجيل الصناعى، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعى ونجيل طبيعى))، و22 من صالات اللياقة البدنية، و234 محلات تجارية ((متنوعة المساحات والخدمات))، و98 كافيتريا وبوفيه، بينما وصل عدد القاعات ودور المناسبات إلى 76 قاعة، و97 مشروعاً وخدمات متنوعة ((تشمل فنادق وشاليهات ومطاعم وحضانات وأندية اجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى)).

ووصل إجمالى المشاريع فى الطرح الاستثمارى إلى 800 مشروع من خلال 684 مزايدة، فى 23 محافظة بالجمهورية التى تمتلك 4306 مركز شباب.

وتحصل وزارة الشباب والرياضة على نسبة 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتى يُعاد ضخها لتطوير مراكز الشباب فى القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتى يسهم فى تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة دون الحاجة إلى دعم الوزارة.

تبلغ استثمارات المشروع القومى لتطوير الاستادات والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة ((استادات القابضة))، نحو 3.9 مليار جنيه، ويقوم المشروع فى 19 استاداً بمختلف محافظات مصر، مع استمرار ملاعب كرة القدم كما هى للفرق التى تلعب فيها، وتم استغلال المساحات الشاغرة فيها لإقامة أندية رياضية.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى حوار أجراه مع ((البورصة)) فى أغسطس 2020، إنَّ المشروع القومى لتطوير الاستادات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة ((استادات))، ومن المتوقع أن تحقق الوزارة عوائد منه بزيادة 16.5 مرة على ما كانت عليه، كما أن الاستثمارات فى المشروع على المدى الطويل تبلغ قيمتها 3.907 مليار جنيه، وهى استثمارات كانت ستتحملها الوزارة، لكن بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية سيتم تنفيذ المشروع.

تصل القيم الاستثمارية لشركات مزاولة الخدمات الرياضية 3.4 مليار جنيه، وتشترط وزارة الشباب والرياضة الحصول على التراخيص لتلك الشركات لمزاولة نشاطها.

وتمنح وزارة الشباب والرياضة التراخيص لعدد من الخدمات الرياضية، منها إنشاء الأندية الخاصة، وإدارة وتشغيل النادى المتخصص ((اللعبة الواحدة))، وإدارة الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة، وإنشاء الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية. وكذلك إنشاء الأكاديميات الرياضية والتسويق الرياضى، وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية، والألعاب الرياضية، وتنظيم وتسويق المهرجانات والأحداث الرياضية والترفيهية، وإدارة وتنظيم وتسويق البطولات والمعسكرات الرياضية، والخدمات الرياضية إلكترونياً، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية الرياضية، وتسويق وتنظيم إعارات وانتقالات اللاعبين، واكتشاف المواهب الرياضية وتسويقها.

تقدر استثمارات القطاع الخاص فى الخدمة الصحية واللياقة البدنية بنحو 7.2 مليار جنيه.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إنَّ ملف الطب الرياضى ذو أهمية قصوى ينبغى الحفاظ عليها، والعمل على تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

وأضاف وزير الشباب والرياضة: ((تعمل الدولة المصرية على أكمل وجه لخدمة اللاعبين والرياضيين، وفى إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو استضافة كبرى البطولات، واستهداف تنظيم الأولمبياد وكأس العالم، وتكون هناك خدمات طبية للرياضيين بشكل جيد جداً)).

حققت السياحة الرياضية إيرادات بلغت نحو مليار جنيه فى آخر 5 سنوات، بفضل استضافة العديد من البطولات، خلال الفترة الأخيرة، فى مختلف اللعبات، فيما بلغ حجم الاستثمار الموجه 131.2 مليون جنيه.

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، السياحة الرياضية أصبحت عامل جذب كبيراً لمحبى الرياضة؛ حيث لم تعد السياحة تقتصر حالياً على زيارة المناطق الأثرية أو الدينية أو العلاجية، لكن أصبح هناك اتجاه عالمى لربط السياحة بالرياضة، خصوصاً فى ظل وجود بنية تحتية، ووجود منشآت رياضية من ملاعب ومقومات سياحية، وطقس مناسب لممارسة الرياضة.

أصبحت السياحة الرياضية فى مصر من أهم أنواع السياحة التى تسهم بشكل فعال فى تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وزاد الاهتمام بالسياحة الرياضة مؤخراً، من خلال أنشطة وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة، على المستويين الإقليمى والدولى؛ لأن تنظيم البطولات يمثل عامل جذب كبيراً للسياحة لمشجعى الفرق.

تتمثل السياحة الرياضية فى نوادى الجولف، الفروسية، الرياضات المائية والغطس وصيد الأسماك والتجديف، وتقدم من خلال أماكن أهمها نادى الجزيرة للفروسية، نادى الجولف، نادى الصيد، نوادى منطقة البحر الأحمر والغردقة؛ حيث تم افتتاح نادى الرياضات البحرية بالغردقة، وشرم الشيخ السياحة الترفيهية وسياحة الشواطئ.

وتستضيف مصر العديد من البطولات والمناسبات الرياضية، ومنها بطولة مصر الدولية للتنس بالقاهرة، وبطولة سفاجا الدولية للألواح الشراعية، وسباق الماراثون الدولى بالأقصر، ومسابقة صيد السمك الدولية بالغردقة، بطولة البريدج الدولية بالقاهرة، وأيضاً سباق الهجن بشرم الشيخ، ومهرجان الشرقية للخيول العربية بالشرقية، وبطولة الأهرام الدولية للإسكواش بالقاهرة، ورالى الفراعنة للسيارات، وبطولة هلنان الدولية للشراع بالإسكندرية، وسباق النيل الدولى لسباحة المسافات الطويلة بالقاهرة، وبطولة مصر الدولية للبولينج بالقاهرة، وبطولة مصر الدولية لسلاح الشيش، وسباق مصر الدولى للدراجات جنوب سيناء.

بلغ عدد البطولات التى استضافتها مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2023 حوالى 2.6 ألف بطولة، وشهدت الفترة تطوير المقاعد للصالات المستضيفة لبطولات كأس العالم لكرة اليد 2021 لتصل لنحو 35 ألف مقعد، بتكلفة وصل 3.7 مليار جنيه.

وحصدت مصر نحو 2.8 ألف ميدالية متنوعة بين ((ذهب، وفضة، وبرونز)) بالبطولات والدورات والدولية والعالمية والقارية والعربية، وعلى مستوى الأبطال البارالمبيين تم تحقيق 584 ميدالية متنوعة بين ((ذهب، فضة، برونز)) حصل عليها 350 لاعباً بارالمبياً، وذلك فى آخر 5 سنوات.

كما تصدرت مصر المركز الأول فى التصنيف العالمى لـ4 اتحادات، وجاءت مصر ضمن أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمى لـ11 اتحاداً أولمبياً، وتصدر 15 لاعباً مصرياً فى الألعاب الفردية التصنيف العالمى.

يذكر أن تكلفة المشروعات الإنشائية بالشباب والرياضة منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغت نحو 21.5 مليار جنيه، تنوعت ما بين إنشاء وتطوير 4 آلاف و50 ملعباً خماسياً وقانونياً، وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، وتطوير 14 استاداً، وإنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير 14 نادياً.

وكذلك تطوير 4 أندية لمتحدى الإعاقة، وتطوير وإنشاء 30 مركزاً للابتكار الشبابى والتعلم ومعسكر كشفى، وكذلك 2 مركز ووحدة طب رياضى، إنشاء وتطوير 148 حمام سباحة بمنشآت الوزارة، و309 شركات رياضية مرخصة، بالإضافة إلى سلسلة نادى النادى.

ومن أهم المشروعات، تأتى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 92 فداناً بتكلفة قدرها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فداناً، كما أنه تم وجارٍ إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومى ((حياة كريمة))، منها 266 مركز شباب جديداً، وكذلك إنشاء مقرات للبنوك بمراكز الشباب بواقع 49 مقراً ليصل إجمالى عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة 5612 مشروعاً خلال الفترة من 2014 إلى 2023.

وعلى صعيد البرامج والأنشطة، بلغ إجمالى البرامج والأنشطة منذ 2014 هناك ما يقرب من 5702 برنامج بإجمالى عدد مستفيدين أكثر من 131.2 مليون مشاركة الشباب والنشء والرياضيين.

من بين البرامج والأنشطة، مبادرة الرياضة أسلوب حياة، دراجتك صحتك، دورى مراكز الشباب، اوليمبياد الطفل المصرى، ألف بنت ألف حلم، دورى الأحياء الشعبية، الماراثونات، مسابقات إبداع مراكز الشباب والجامعات والأندية وقادرون، تالنت بالعربى، ريحانة، بداية حلم، صالون رؤى الشباب وأهل مصر وأخلاقنا وقيم وحياة، سفينة النيل وتجمعنا قارة والملتقيات العربية، أندية السكان.

وأيضاً دورى للصم لكرة القدم، قادرون باختلاف، مراكز التخاطب بمراكز الشباب، دورات الإستراتيجية القومية، المؤتمر الوطنى للنشء، مشروع إنشاء وتطوير سلسلة نادى النادى وتطوير الاستادات، برنامج إنشاء وتطوير المدن الرياضية الأوليمبية، مشروع تطوير مراكز التنمية الرياضية، بالإضافة إلى المشروع القومى لتطوير المدن الشبابية والمعسكرات.