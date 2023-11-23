14.5 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية فى الشباب والرياضة خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) 9 مليارات جنيه استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص بنظام ((بى أو تى))
تعمل وزارة الشباب والرياضة على التوسع وتطوير منشآتها، فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف التوسع وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام، وقطاع الشباب بشكل خاص، وزيادة عدد المنشآت، ضمن خطط الدولة للتوسع فى استضافة البطولات، وآخرها ما تم إعلانه بالتقدم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، والتى يجرى إعداد ملف استضافتها، والخطوات التى يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة فى الخطوات القادمة، للاستمرار فى التحرك الإيجابى الحالى من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة فى قطاع الشباب والرياضة، خلال الفترة من 2018 حتى 2023، نحو 14.5 مليار جنيه تقريباً، فيما وصل حجم الدعم المنصرف من الوزارة لرعاية النشء والشباب 1.65 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.
ووفقاً لتقارير اطلعت عليها ((البورصة))، وصلت استثمارات المشروعات المنفذة بنظام حق الانتفاع ((بى أو تى)) بالشراكة مع القطاع الخاص نحو 8.9 مليار جنيه، منها مشروعات بمراكز الشباب بقيمة 3.2 مليار جنيه، فيما بلغت القيم الاستثمارية المنفذة بالنظام ذاته فى الأندية الرياضة ما يقترب من 5.8 مليار جنيه.
وجذبت وزارة الشباب والرياضة، القطاع الخاص من خلال الاستفادة بنظام حق الانتفاع، من خلال مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب والذى يتم تنفيذه فى كل محافظات الجمهورية، وأحدث طفرة كبرى على مستوى البنية التحتية والتطوير والتشغيل لمنشآت مراكز الشباب، وكذلك على مستوى الأندية الرياضية، وحقق فرص عمل كبرى من خلال المشروعات الناشئة.
وتم إطلاق مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب، فى أغسطس 2018، وتم تنفيذه فى 366 مركز شباب حتى نهاية أكتوبر الماضى، بمختلف محافظات الجمهورية، وبلغت القيمة الإنشائية المجمعة لهذه المشاريع 1.8 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمة حق الانتفاع مجمعة لها مبلغ 1.4 مليار جنيه. اقرأ أيضا:“الرياضة” تتعاون مع القطاع الخاص لتجهيز الشباب لسوق العمل
ويأتى مشروع الطرح الاستثمارى لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع شبابية ورياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشملت المشروعات المطروحة 130 حمام سباحة، و143 من الملاعب المتنوعة ((ملاعب خماسية بالنجيل الصناعى، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعى ونجيل طبيعى))، و22 من صالات اللياقة البدنية، و234 محلات تجارية ((متنوعة المساحات والخدمات))، و98 كافيتريا وبوفيه، بينما وصل عدد القاعات ودور المناسبات إلى 76 قاعة، و97 مشروعاً وخدمات متنوعة ((تشمل فنادق وشاليهات ومطاعم وحضانات وأندية اجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى)).
ووصل إجمالى المشاريع فى الطرح الاستثمارى إلى 800 مشروع من خلال 684 مزايدة، فى 23 محافظة بالجمهورية التى تمتلك 4306 مركز شباب.
وتحصل وزارة الشباب والرياضة على نسبة 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتى يُعاد ضخها لتطوير مراكز الشباب فى القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتى يسهم فى تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة دون الحاجة إلى دعم الوزارة. 3.9 مليار جنيه استثمارات مشروع تطوير الاستادات
تبلغ استثمارات المشروع القومى لتطوير الاستادات والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة ((استادات القابضة))، نحو 3.9 مليار جنيه، ويقوم المشروع فى 19 استاداً بمختلف محافظات مصر، مع استمرار ملاعب كرة القدم كما هى للفرق التى تلعب فيها، وتم استغلال المساحات الشاغرة فيها لإقامة أندية رياضية.
وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى حوار أجراه مع ((البورصة)) فى أغسطس 2020، إنَّ المشروع القومى لتطوير الاستادات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة ((استادات))، ومن المتوقع أن تحقق الوزارة عوائد منه بزيادة 16.5 مرة على ما كانت عليه، كما أن الاستثمارات فى المشروع على المدى الطويل تبلغ قيمتها 3.907 مليار جنيه، وهى استثمارات كانت ستتحملها الوزارة، لكن بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية سيتم تنفيذ المشروع. 3.4 مليار جنيه القيم الاستثمارية لشركات الخدمات الرياضية
تصل القيم الاستثمارية لشركات مزاولة الخدمات الرياضية 3.4 مليار جنيه، وتشترط وزارة الشباب والرياضة الحصول على التراخيص لتلك الشركات لمزاولة نشاطها.
وتمنح وزارة الشباب والرياضة التراخيص لعدد من الخدمات الرياضية، منها إنشاء الأندية الخاصة، وإدارة وتشغيل النادى المتخصص ((اللعبة الواحدة))، وإدارة الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة، وإنشاء الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية. وكذلك إنشاء الأكاديميات الرياضية والتسويق الرياضى، وإدارة وتشغيل الأندية الرياضية، والألعاب الرياضية، وتنظيم وتسويق المهرجانات والأحداث الرياضية والترفيهية، وإدارة وتنظيم وتسويق البطولات والمعسكرات الرياضية، والخدمات الرياضية إلكترونياً، وتسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية الرياضية، وتسويق وتنظيم إعارات وانتقالات اللاعبين، واكتشاف المواهب الرياضية وتسويقها. 7.2 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص فى الصحة واللياقة
تقدر استثمارات القطاع الخاص فى الخدمة الصحية واللياقة البدنية بنحو 7.2 مليار جنيه.
وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إنَّ ملف الطب الرياضى ذو أهمية قصوى ينبغى الحفاظ عليها، والعمل على تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.
أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
وأضاف وزير الشباب والرياضة: ((تعمل الدولة المصرية على أكمل وجه لخدمة اللاعبين والرياضيين، وفى إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو استضافة كبرى البطولات، واستهداف تنظيم الأولمبياد وكأس العالم، وتكون هناك خدمات طبية للرياضيين بشكل جيد جداً)). مليار جنيه عوائد السياحة الرياضية فى 5 سنوات
حققت السياحة الرياضية إيرادات بلغت نحو مليار جنيه فى آخر 5 سنوات، بفضل استضافة العديد من البطولات، خلال الفترة الأخيرة، فى مختلف اللعبات، فيما بلغ حجم الاستثمار الموجه 131.2 مليون جنيه.
وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، السياحة الرياضية أصبحت عامل جذب كبيراً لمحبى الرياضة؛ حيث لم تعد السياحة تقتصر حالياً على زيارة المناطق الأثرية أو الدينية أو العلاجية، لكن أصبح هناك اتجاه عالمى لربط السياحة بالرياضة، خصوصاً فى ظل وجود بنية تحتية، ووجود منشآت رياضية من ملاعب ومقومات سياحية، وطقس مناسب لممارسة الرياضة.
أصبحت السياحة الرياضية فى مصر من أهم أنواع السياحة التى تسهم بشكل فعال فى تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وزاد الاهتمام بالسياحة الرياضة مؤخراً، من خلال أنشطة وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة، على المستويين الإقليمى والدولى؛ لأن تنظيم البطولات يمثل عامل جذب كبيراً للسياحة لمشجعى الفرق.
تتمثل السياحة الرياضية فى نوادى الجولف، الفروسية، الرياضات المائية والغطس وصيد الأسماك والتجديف، وتقدم من خلال أماكن أهمها نادى الجزيرة للفروسية، نادى الجولف، نادى الصيد، نوادى منطقة البحر الأحمر والغردقة؛ حيث تم افتتاح نادى الرياضات البحرية بالغردقة، وشرم الشيخ السياحة الترفيهية وسياحة الشواطئ. اقرأ أيضا: صبحى: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية بالمنشآت الرياضية أكثر من مرة
وتستضيف مصر العديد من البطولات والمناسبات الرياضية، ومنها بطولة مصر الدولية للتنس بالقاهرة، وبطولة سفاجا الدولية للألواح الشراعية، وسباق الماراثون الدولى بالأقصر، ومسابقة صيد السمك الدولية بالغردقة، بطولة البريدج الدولية بالقاهرة، وأيضاً سباق الهجن بشرم الشيخ، ومهرجان الشرقية للخيول العربية بالشرقية، وبطولة الأهرام الدولية للإسكواش بالقاهرة، ورالى الفراعنة للسيارات، وبطولة هلنان الدولية للشراع بالإسكندرية، وسباق النيل الدولى لسباحة المسافات الطويلة بالقاهرة، وبطولة مصر الدولية للبولينج بالقاهرة، وبطولة مصر الدولية لسلاح الشيش، وسباق مصر الدولى للدراجات جنوب سيناء. 21.5 مليار جنيه حجم الإنشاءات بالقطاع الرياضى منذ 2014
بلغ عدد البطولات التى استضافتها مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2023 حوالى 2.6 ألف بطولة، وشهدت الفترة تطوير المقاعد للصالات المستضيفة لبطولات كأس العالم لكرة اليد 2021 لتصل لنحو 35 ألف مقعد، بتكلفة وصل 3.7 مليار جنيه.
وحصدت مصر نحو 2.8 ألف ميدالية متنوعة بين ((ذهب، وفضة، وبرونز)) بالبطولات والدورات والدولية والعالمية والقارية والعربية، وعلى مستوى الأبطال البارالمبيين تم تحقيق 584 ميدالية متنوعة بين ((ذهب، فضة، برونز)) حصل عليها 350 لاعباً بارالمبياً، وذلك فى آخر 5 سنوات.
كما تصدرت مصر المركز الأول فى التصنيف العالمى لـ4 اتحادات، وجاءت مصر ضمن أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمى لـ11 اتحاداً أولمبياً، وتصدر 15 لاعباً مصرياً فى الألعاب الفردية التصنيف العالمى.
يذكر أن تكلفة المشروعات الإنشائية بالشباب والرياضة منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغت نحو 21.5 مليار جنيه، تنوعت ما بين إنشاء وتطوير 4 آلاف و50 ملعباً خماسياً وقانونياً، وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، وتطوير 14 استاداً، وإنشاء وتطوير 17 صالة مغطاة، وإنشاء وتطوير 14 نادياً.
وكذلك تطوير 4 أندية لمتحدى الإعاقة، وتطوير وإنشاء 30 مركزاً للابتكار الشبابى والتعلم ومعسكر كشفى، وكذلك 2 مركز ووحدة طب رياضى، إنشاء وتطوير 148 حمام سباحة بمنشآت الوزارة، و309 شركات رياضية مرخصة، بالإضافة إلى سلسلة نادى النادى. اقرأ أيضا:“الرياضة”: 3.2 مليار جنيه عوائد مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب
ومن أهم المشروعات، تأتى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 92 فداناً بتكلفة قدرها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فداناً، كما أنه تم وجارٍ إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومى ((حياة كريمة))، منها 266 مركز شباب جديداً، وكذلك إنشاء مقرات للبنوك بمراكز الشباب بواقع 49 مقراً ليصل إجمالى عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة 5612 مشروعاً خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وعلى صعيد البرامج والأنشطة، بلغ إجمالى البرامج والأنشطة منذ 2014 هناك ما يقرب من 5702 برنامج بإجمالى عدد مستفيدين أكثر من 131.2 مليون مشاركة الشباب والنشء والرياضيين.
من بين البرامج والأنشطة، مبادرة الرياضة أسلوب حياة، دراجتك صحتك، دورى مراكز الشباب، اوليمبياد الطفل المصرى، ألف بنت ألف حلم، دورى الأحياء الشعبية، الماراثونات، مسابقات إبداع مراكز الشباب والجامعات والأندية وقادرون، تالنت بالعربى، ريحانة، بداية حلم، صالون رؤى الشباب وأهل مصر وأخلاقنا وقيم وحياة، سفينة النيل وتجمعنا قارة والملتقيات العربية، أندية السكان.
وأيضاً دورى للصم لكرة القدم، قادرون باختلاف، مراكز التخاطب بمراكز الشباب، دورات الإستراتيجية القومية، المؤتمر الوطنى للنشء، مشروع إنشاء وتطوير سلسلة نادى النادى وتطوير الاستادات، برنامج إنشاء وتطوير المدن الرياضية الأوليمبية، مشروع تطوير مراكز التنمية الرياضية، بالإضافة إلى المشروع القومى لتطوير المدن الشبابية والمعسكرات.
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