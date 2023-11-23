ارتفاع أسعار الذهب بدعم من زيادة الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من زيادة الطلب على المعدن الأصفر في ظل تراجع كل من مؤشر الدولار وعوائد الديون السيادية الأمريكية.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.27% إلى 1998.20 دولار للأوقية، لتقلص خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 0.45%.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.41% إلى 1998.35 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.33% 23.76 دولار، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.52% إلى 930.88 دولار للأوقية.

وقال“كيلفن وونج” كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن زيادة توقعات الأسواق بشأن وصول أسعار الفائدة إلى ذروة ارتفاعها، تسببت في استمرار انخفاض الدولار الأمريكي، وعوائد الديون ذات الأجل الطويل، وهذا يساهم في دعم أسعار الذهب على الأقل في المدى القصير.

وهبط مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.28% إلى 103.63 نقطة، ويساهم تراجع العملة الأمريكية في زيادة الطلب على الذهب نتيجة انخفاض أسعاره بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

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