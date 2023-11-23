ارتفاع أسعار الذهب بدعم من زيادة الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من زيادة الطلب على المعدن الأصفر في ظل تراجع كل من مؤشر الدولار وعوائد الديون السيادية الأمريكية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.27% إلى 1998.20 دولار للأوقية، لتقلص خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 0.45%.
وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.41% إلى 1998.35 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.33% 23.76 دولار، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.52% إلى 930.88 دولار للأوقية.
وقال“كيلفن وونج” كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن زيادة توقعات الأسواق بشأن وصول أسعار الفائدة إلى ذروة ارتفاعها، تسببت في استمرار انخفاض الدولار الأمريكي، وعوائد الديون ذات الأجل الطويل، وهذا يساهم في دعم أسعار الذهب على الأقل في المدى القصير.
وهبط مؤشر الدولار – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية – بنسبة 0.28% إلى 103.63 نقطة، ويساهم تراجع العملة الأمريكية في زيادة الطلب على الذهب نتيجة انخفاض أسعاره بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
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