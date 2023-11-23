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وكالة الطاقة: على شركات النفط تخصيص نصف استثماراتها السنوية للطاقة النظيفة بحلول 2030

11/23/2023 8:16:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ترى وكالة الطاقة الدولية أنه يتعين على منتجي النفط والغاز إنفاق حوالي نصف استثماراتهم السنوية على مشروعات الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، لتتماشى مع أهداف المناخ العالمية.

وأوضحت الوكالة التي يقع مقرها في باريس أن منتجي النفط والغاز يمثلون 1% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة الخضراء، والتزموا في العام الماضي بتوجيه 2.5% أو 20 مليار دولار من رؤوس أموالهم لهذا القطاع، ما يعني أنهم بحاجة لتنفيذ تحول استراتيجي هائل بحلول عام 2030.

وحسبما نقلت“فاينانشال تايمز”، قال“فاتح بيرول” مدير الوكالة إن صناعة النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ“كوب28” في دبي الذي سيبدأ في الثلاثين من نوفمبر.

وأضاف“بيرول” أنه في ظل معاناة العالم من آثار أزمة المناخ المتفاقمة، فإن الاستمرار في العمل كالمعتاد لن يفي بالمسؤولية الاجتماعية أو البيئية.

كما أشار إلى أن شركات النفط كانت بطيئة في الاستثمار في الطاقة النظيفة لأنها لا ترى أنها ستجني المال منها، موضحًا أن عائدات الوقود الأحفوري أقل استقرارًا وأعلى قليلاً فقط من الطاقة النظيفة.

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