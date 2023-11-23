وكالة الطاقة: على شركات النفط تخصيص نصف استثماراتها السنوية للطاقة النظيفة بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترى وكالة الطاقة الدولية أنه يتعين على منتجي النفط والغاز إنفاق حوالي نصف استثماراتهم السنوية على مشروعات الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، لتتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
وأوضحت الوكالة التي يقع مقرها في باريس أن منتجي النفط والغاز يمثلون 1% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة الخضراء، والتزموا في العام الماضي بتوجيه 2.5% أو 20 مليار دولار من رؤوس أموالهم لهذا القطاع، ما يعني أنهم بحاجة لتنفيذ تحول استراتيجي هائل بحلول عام 2030.
وحسبما نقلت“فاينانشال تايمز”، قال“فاتح بيرول” مدير الوكالة إن صناعة النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ“كوب28” في دبي الذي سيبدأ في الثلاثين من نوفمبر.
وأضاف“بيرول” أنه في ظل معاناة العالم من آثار أزمة المناخ المتفاقمة، فإن الاستمرار في العمل كالمعتاد لن يفي بالمسؤولية الاجتماعية أو البيئية.
كما أشار إلى أن شركات النفط كانت بطيئة في الاستثمار في الطاقة النظيفة لأنها لا ترى أنها ستجني المال منها، موضحًا أن عائدات الوقود الأحفوري أقل استقرارًا وأعلى قليلاً فقط من الطاقة النظيفة.
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