معيط: نتطلع إلى نجاح اللجنة المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على المستويات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية.
جاء ذلك خلال استقبال معيط، سلمان آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين والوفد المرافق له، الذين جاءوا لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين على عمق العلاقات الراسخة التي تجمع البحرين ومصر، والمستندة إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوهًا بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
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