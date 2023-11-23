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معيط: نتطلع إلى نجاح اللجنة المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها

11/23/2023 8:16:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على المستويات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية.

جاء ذلك خلال استقبال معيط، سلمان آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين والوفد المرافق له، الذين جاءوا لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين على عمق العلاقات الراسخة التي تجمع البحرين ومصر، والمستندة إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوهًا بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.

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