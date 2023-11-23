الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتراجع 45% بحلول 2050

MENAFN - Al-Borsa News) سيتراجع الطلب على النفط والغاز 45% عن مستواه الحالي بحلول عام 2050، كما سيتقلص ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى 1.7 درجة مئوية، في حال أوفت الحكومات حول العالم بتعهداتها في مجال الطاقة والمناخ بالكامل، حسبما قالت وكالة الطاقة الدولية.

أشارت الوكالة في تقرير صدر اليوم الخميس إلى أن التغيرات الهيكلية في قطاع الطاقة تتحرك الآن بسرعة كافية نحو بلوغ ذروة الطلب على النفط والغاز بنهاية العقد الجاري.

“بعد بلوغ الذروة، فإن الطلب على النفط والغاز غير مهيأ في الوقت الحالي للانخفاض بسرعة كافية للتماشي مع اتفاق باريس وهدف احتواء الزيادة في درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية”، بحسب التقرير الذي تناولته وكالة أنباء العالم العربي.

الاستثمار بالحقول القائمة والجديدة ضروري

ترى الوكالة أن استمرار الاستثمار في إمدادات النفط والغاز أمر مطلوب في كل التصورات، ومع ذلك فإن الاستثمارات في القطاع البالغة حالياً 800 مليار دولار سنوياً تشكل ضعف ما هو مطلوب في 2030 لتلبية الطلب المتراجع في ظل تصور يفترض تحقيق هدف خفض درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

هذا يتناقض مع تقديرات“أوبك” التي أشارت في تقرير سابق لها إلى أن القطاع يحتاج استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو ما يعادل 610 مليارات دولار سنوياً حتى 2045.

أضافت أن الاستثمار في الحقول القائمة وبعض الحقول الجديدة أمر ضروري في عالم يشهد تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة والمناخ، على الرغم من أنه لا حاجة في المجمل لعمليات استكشاف جديدة. ورأت أنه وفق تصور يحقق فيه العالم صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، فإن انخفاض الطلب سيكون كبيرا بالقدر الكافي بحيث لا تكون هناك حاجة إلى مشروعات جديدة للنفط والغاز تتسم فيها الفترة بين بدء الاستكشاف والإنتاج بطولها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإنه ستكون هناك حاجة لوقف بعض الاستثمارات الحالية.

كذلك اعتبرت أنه بحلول عام 2040، فإن ما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط ستخرج من العمليات قبل نهاية العمر الفني لها في ظل تصور يحقق فيه العالم هدف احتواء الزيادة في درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

زيادة الاستثمار بالطاقة النظيفة

توسعت استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة بقوة خلال العام الجاري لتصل نسبة النمو إلى 24% في الفترة من 2021 وحتى 2023 مقابل 15% للوقود الأحفوري -الفحم والغاز والنفط- خلال نفس الفترة، حسبما أشارت الوكالة في تقرير سابق.

يُتوقع أن تصل قيمة استثمارات قطاع الطاقة عالمياً إلى 2.8 تريليون دولار في العام الجاري وتستحوذ الطاقة النظيفة على نحو 61% منها بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين وأنواع الوقود منخفضة الانبعاثات وتحسينات الكفاءة والمضخات الحرارية.

اقتصاد الشرق