أسهم وسندات كانتري جاردن الدولارية تقفز بفضل آمال المساعدات التمويلية

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسهم وسندات شركة“كانتري جاردن هولدينجز” بعد أنباء تفيد بأن شركة البناء الصينية المتعثرة انضمت إلى مسودة قائمة الشركات المؤهلة للحصول على تمويل من البنوك، ما ساهم في تقليص المخاوف المتعلقة بمشكلات السيولة النقدية.

قفزت الأسهم في بورصة هونج كونج بما يفوق 16%. وجاء ذلك بعدما ارتفع سعر سنداتها الدولارية ذات العائد 5.625% المستحقة خلال 2030 بنسبة 40% لتغلق عند 7.1 سنت على الدولار أمس، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. استمرت سندات شركة التطوير العقاري المقومة بالدولار في الصعود صباح اليوم بحسب شركات تداول الائتمان. فيما ارتفع مقياس يتبع أسهم شركات التطوير العقاري بنسبة 7.1%.

الصين تدعم قطاع العقارات بقوة

تبنى المسؤولون في بكين إجراءات أشد قوة لإنهاء أزمة العقارات في البلاد، مع توقع إدراج“كانتري جاردن” فيما يطلق عليه“القائمة البيضاء” التي تبين تحول بكين صوب التركيز على مساعدة شركات البناء المضطربة. وتسبب تورط“كانتري جاردن” في حالة التخلف عن السداد الشهر الماضي في زعزعة ثقة المستثمرين، حيث أظهر ذلك أن قلة من شركات البناء ستنجو من ركود سوق الإسكان الذي دام لأعوام ويعصف بالاقتصاد.

أشار تشانغ وي ليانغ، المحلل الاستراتيجي في شركة“دي بي إس جروب هولدينجز” (DBS Group Holdings) إلى أن“مستثمري الديون ما زالوا عرضة لمخاطر إعادة الهيكلة، ولكن ذلك قد ينحسر نوعاً ما إذا ساعد التمويل الجديد في درء مخاطر تصفية الشركات”.

وأفاد تقرير بلومبرج أمس أن شركتي“سينو اوشن جروب هولدينج” و”سي أي أف أي هولدينجز جروب”، اللتين تخلفتا أيضاً عن سداد مدفوعات ديون، استطاعتا الدخول في القائمة التي تضم 50 شركة تطوير عقاري مؤهلة للحصول على تمويل. ويرجح انتهاء الجهات التنظيمية من وضع القائمة وتوزيعها على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في غضون أيام قليلة، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

انخفضت مبيعات“كانتري جاردن” -التي كانت يوماً ما أكبر شركة بناء بالبلاد من حيث المبيعات المتعاقد عليها- خلال أكتوبر الماضي بأكبر قدر منذ 6 أعوام على الأقل. وأثار هذا الركود مخاوف المشترين المحتملين من قدرتها على استكمال المشروعات في ظل أزمة شح السيولة النقدية. كما يحوم حجم المبيعات حول سُدس متوسط مستواه على أساس شهري خلال 2021 و2022.

سعر زهيد لأسهم“كانتري جاردن”

رغم صعود أسهم“كانتري جاردن” 40% الشهر الجاري، ما يزال سعر السهم زهيداً مع بلوغه أقل من دولار هونج كونجي، مقارنة بأعلى مستوى كان قد حققه في 2018 عند نحو 17 دولاراً هونج كونجياً. وتعكس مكاسب نوفمبر الجاري اتجاهاً صعودياً واسع النطاق بين أسهم شركات التطوير العقاري في ظل بوادر توسيع الدعم المقدم للقطاع.

قادت مكاسب اليوم ارتفاع مؤشر“بلومبرج إنتلجينس” لشركات التطوير العقاري الصينية 16% تقريباً خلال نوفمبر الحالي.

وأوضح غاري نغ، كبير خبراء اقتصاد مصرف“ناتيكسيس” في هونج كونج أن“غالبية شركات التطوير العقاري في الصين تتعرض لأزمة سيولة وليس أزمة ملاءة مالية، ما يعني أنه يمكنهم النجاة إذا وفرت الحكومة تدفقات نقدية تمويلية بما فيه الكفاية”.

اقتصاد الشرق