التخطيط: 350 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة“حياة كريمة”، أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي 23 ألف مشروع.
جاء ذلك خلال استعراض جميل لملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان“مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل”.
وأفاد أن المشروع يهدف لإحداث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.
وأضاف حلمي، أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ“حياة كريمة” هي استثمارات خضراء.
وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات“الصرف الصحي ومياه الشرب” فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.
وفي القطاع الصحي، أشار إلى مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.
وأضاف، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مبادرة“حياة كريمة”، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.
ونوه لاهتمام الدولة ببناء الإنسان فكرياً ونشر منظومة قيم متكاملة خاصةً قيم“العمل” من خلال نشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة المسارح والمكتبات المتنقلة ومنافذ“كشك كتابك” لأول مرة في الريف المصري، ونشر قيم التماسك الأسري والمجتمعي“مودة” و”التوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها”، والتوعية بأهمية ضبط النمو السكاني.
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