التخطيط: 350 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة“حياة كريمة”، أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي 23 ألف مشروع.

جاء ذلك خلال استعراض جميل لملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان“مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل”.

وأفاد أن المشروع يهدف لإحداث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.

وأضاف حلمي، أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ“حياة كريمة” هي استثمارات خضراء.

وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات“الصرف الصحي ومياه الشرب” فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.

وفي القطاع الصحي، أشار إلى مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.

وأضاف، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مبادرة“حياة كريمة”، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.

ونوه لاهتمام الدولة ببناء الإنسان فكرياً ونشر منظومة قيم متكاملة خاصةً قيم“العمل” من خلال نشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة المسارح والمكتبات المتنقلة ومنافذ“كشك كتابك” لأول مرة في الريف المصري، ونشر قيم التماسك الأسري والمجتمعي“مودة” و”التوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها”، والتوعية بأهمية ضبط النمو السكاني.