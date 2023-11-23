صبحى: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية بالمنشآت الرياضية أكثر من مرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدء إجراءات طرح ((النادى)) بالبورصة عقب افتتاح الفرع الثالث له
قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة ضخت استثمارات فى المنشآت الرياضية بقيمة 30 مليار جنيه، خلال آخر 5 سنوات، وتستهدف مضاعفتها أكثر من مرة ضمن خطة“مصر 2030”.
وتعتزم وزارة الشباب والرياضة، زيادة طرق الاستفادة من الأصول التى تمتلكها مؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية بهدف زيادة العوائد الاستثمارية للأصول القائمة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن إقامة مشروعات اقتصادية جديدة مثل سلسلة أندية النادى ستدر دخلاً على الوزارة وهيئاتها لإعادة إنفاقه على أعمال الصيانة والتطوير الشامل فضلاً عن تعظيم دورها خلال الفترة المقبلة فى دعم الحركة الرياضية المصرية من خلال زيادة قدرتها على استضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.
أشار إلى أن إضافة الفرع الثالث لسلسة نادى النادى سيليه بدء إجراءات تأسيس شركة خاصة به، على أن يتبع ذلك طرح حصة من الشركة بالبورصة المصرية، خلال عامين على أقصى تقدير. الحكومة تبحث تعظيم العوائد الاستثمارية للمنشآت الرياضية
كان صبحى، بحث مع رئيس البورصة المصرية، فى أغسطس الماضى، كيفية تعظيم العوائد الاستثمارية للمنشآت الرياضية مثل استاد القاهرة والهيئات الرياضية المثيلة له، ونادى النادى لطرح حصص منها خلال الفترة المقبلة.
فيما أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى عبر استحواذها منذ نحو عام على أسهم شركة النجيل الصناعى“كابتكس” مع وزارة الإنتاج الحربى؛ لجذب استثمارات من القطاع الخاص بشركات الخدمات الرياضية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وتبلغ حصة كل وزارة من أسهم“كابتكس” 50%، فى ضوء السعى نحو تطوير أداء الشركة، وتعزيز قيمة الاستثمار الرياضى، وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك عن طريق استحواذ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة على 3.5% من أسهم شركة النجيل الصناعى، بجانب زيادة حصة وزارة الشباب والرياضة من أسهم الشركة من خلال صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.
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