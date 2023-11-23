صبحى: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية بالمنشآت الرياضية أكثر من مرة

قال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة ضخت استثمارات فى المنشآت الرياضية بقيمة 30 مليار جنيه، خلال آخر 5 سنوات، وتستهدف مضاعفتها أكثر من مرة ضمن خطة“مصر 2030”.

وتعتزم وزارة الشباب والرياضة، زيادة طرق الاستفادة من الأصول التى تمتلكها مؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية بهدف زيادة العوائد الاستثمارية للأصول القائمة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن إقامة مشروعات اقتصادية جديدة مثل سلسلة أندية النادى ستدر دخلاً على الوزارة وهيئاتها لإعادة إنفاقه على أعمال الصيانة والتطوير الشامل فضلاً عن تعظيم دورها خلال الفترة المقبلة فى دعم الحركة الرياضية المصرية من خلال زيادة قدرتها على استضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

أشار إلى أن إضافة الفرع الثالث لسلسة نادى النادى سيليه بدء إجراءات تأسيس شركة خاصة به، على أن يتبع ذلك طرح حصة من الشركة بالبورصة المصرية، خلال عامين على أقصى تقدير.

كان صبحى، بحث مع رئيس البورصة المصرية، فى أغسطس الماضى، كيفية تعظيم العوائد الاستثمارية للمنشآت الرياضية مثل استاد القاهرة والهيئات الرياضية المثيلة له، ونادى النادى لطرح حصص منها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى عبر استحواذها منذ نحو عام على أسهم شركة النجيل الصناعى“كابتكس” مع وزارة الإنتاج الحربى؛ لجذب استثمارات من القطاع الخاص بشركات الخدمات الرياضية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ حصة كل وزارة من أسهم“كابتكس” 50%، فى ضوء السعى نحو تطوير أداء الشركة، وتعزيز قيمة الاستثمار الرياضى، وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عن طريق استحواذ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة على 3.5% من أسهم شركة النجيل الصناعى، بجانب زيادة حصة وزارة الشباب والرياضة من أسهم الشركة من خلال صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.