رئيس الوزراء: الاعتماد على المكون المحلى بمشروعات حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاعتماد على المكون المحلى بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى المكتب الاستشارى“دار الهندسة”، المسئول عن متابعة مشروعات المبادرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشارى“دار الهندسة” بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات إنجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.

وسردت المهندسة راندة المنشاوى موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القرى المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.

كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الإسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشارى“دار الهندسة” عرضاً حول النطاق الجغرافى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة.

كما تناول مسئولو المكتب الاستشارى عددا من التوصيات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.