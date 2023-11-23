((رجال أعمال إسكندرية)) تضخ تمويلات بقيمة 2.8 مليار جنيه فى 4 شهور

مولت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مشروعات متناهية الصغر بقيمة تصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من العام المالى الحالى.

قال الدكتور شريف شومان، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية، إن عدد العملاء المستفيدين من القروض المُصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بلغ 242 ألف عميل.

أضاف شومان فى تصريحات لـ”البورصة”، أن القروض المُصدرة ساهمت فى رفع محفظة عملاء الجمعية إلى 4.5 مليار جنيه، لصالح 611 ألف عميل نشط حاليًا، ومستهدف الوصول بهم إلى 700 ألف عميل، بنهاية العام المالى الحالى.

أوضح أن قائمة البنوك الممولة للجمعية تضم 12 بنكًا منها“الأهلى” و”الإسكندرية” و”QNB” و”العربى الأفريقى”و”التنمية الصناعية” و”أبوظبى الإسلامي” و”كريدى أجريكول”.

وبدأت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نشاطها فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عام 1990 تنفيذًا للاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولى وهيئة المعونة الأمريكية خلال ديسمبر 1989.

وتوفر الجمعية القروض لعملائها حاليًا من خلال 113 فرعًا متواجدة فى 19 محافظة، فيما تخطط لافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط الجمعية.

ألمح إلى أن سداد القسط الخاص بالقرض يتم من خلال الحساب الخاص بالجمعية فى البنوك والبريد إضافة إلى شركات الدفع الإلكترونى والتى تضم كل من“فورى” و”بساطة” و”ضامن” و” أوباى”.

لفت شومان إلى توجه الجمعية لزيادة نسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الزراعية والصناعية كونها تسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكلى، كما تضيف فرص عمل جديدة، ضمن خطة الأهداف التنموية للجمعية.

وتجاوز عدد العملاء المستفيدين من القروض بالجمعية 6 ملايين عميل، منذ بدء الجمعية لنشاطها بداية يناير 1990.