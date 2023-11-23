((رجال أعمال إسكندرية)) تضخ تمويلات بقيمة 2.8 مليار جنيه فى 4 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News) شومان لـ((البورصة)): الجمعية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين عبر إضافة فروع جديدة
مولت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مشروعات متناهية الصغر بقيمة تصل إلى 2.8 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من العام المالى الحالى.
قال الدكتور شريف شومان، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية، إن عدد العملاء المستفيدين من القروض المُصدرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بلغ 242 ألف عميل.
أضاف شومان فى تصريحات لـ”البورصة”، أن القروض المُصدرة ساهمت فى رفع محفظة عملاء الجمعية إلى 4.5 مليار جنيه، لصالح 611 ألف عميل نشط حاليًا، ومستهدف الوصول بهم إلى 700 ألف عميل، بنهاية العام المالى الحالى.
أوضح أن قائمة البنوك الممولة للجمعية تضم 12 بنكًا منها“الأهلى” و”الإسكندرية” و”QNB” و”العربى الأفريقى”و”التنمية الصناعية” و”أبوظبى الإسلامي” و”كريدى أجريكول”.
وبدأت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، نشاطها فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عام 1990 تنفيذًا للاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارة التعاون الدولى وهيئة المعونة الأمريكية خلال ديسمبر 1989.
وتوفر الجمعية القروض لعملائها حاليًا من خلال 113 فرعًا متواجدة فى 19 محافظة، فيما تخطط لافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نشاط الجمعية.
ألمح إلى أن سداد القسط الخاص بالقرض يتم من خلال الحساب الخاص بالجمعية فى البنوك والبريد إضافة إلى شركات الدفع الإلكترونى والتى تضم كل من“فورى” و”بساطة” و”ضامن” و” أوباى”.
لفت شومان إلى توجه الجمعية لزيادة نسبة التمويلات الممنوحة للمشروعات الزراعية والصناعية كونها تسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكلى، كما تضيف فرص عمل جديدة، ضمن خطة الأهداف التنموية للجمعية.
وتجاوز عدد العملاء المستفيدين من القروض بالجمعية 6 ملايين عميل، منذ بدء الجمعية لنشاطها بداية يناير 1990.
MENAFN23112023000202011048ID1107477553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.