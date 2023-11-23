لماذا لجأت جابان توباكو لجهاز حماية المنافسة ضد الشرقية للدخان؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت شركة جابان توباكو إنترناشيونال“جى تى أى” بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ضد الشركة الشرقية للدخان التى تتولى تصنيع السجائر فى السوق المحلية إضافة إلى كونها أكبر منتج أيضًا.
وعلمت“البورصة”، أن الشكوى التى تقدمت بها“جى تى أى” لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتعلق برغبتها فى تصنيع منتج محلى منافس لمنتجات الشركة الشرقية للدخان التى تستهدف الفئة الشعبية.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان تصنيع السجائر فى مصر، لكنها تستعد للتخلى جزئيًا عن هذا الاحتكار بعد بيع رخصة ثانية لتصنيع السجائر للشرائح المرتفعة تساهم فيها أيضًا بنحو الربع.
ونتيجة لهذا الوضع يتعين على أى شركة ترغب فى تصنيع سجائرها فى السوق المحلية أن تقوم بذلك لدى“الشرقية للدخان”.
ووجدت“جى تى آى” نفسها مضطرة لتصنيع سجائرها الموجهة للشريحة الشعبية فى مصر بعد تعديلات قانونية مؤخرًا قصرت بيع هذا النوع من السجائر على تلك المنتجة محليًا، ما وضع الشركة أمام خيارات محدودة تتمثل إما فى التوقف عن بيع المنتج وإما تصنيعه لدى“الشرقية للدخان”.
وقال مسئول على صلة بالملف، إن“جى تى آى” مرتبطة بعقد مع“الشرقية للدخان” وسينتهى منتصف العام المقبل وتسعى حاليًا لتجديده مع تضمينه تصنيع منتجها الشعبى محليًا وهو ما ترفضه“الشرقية” التى تستحوذ الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر فى مصر، على نصيب الأسد منها.
وأوضح أن الشكوى تتعلق بنوع من السجائر يخص“جى تى أى” تحت اسم“جولد كوست” والذى ينافس السجائر الشعبية التى تقدمها“الشرقية للدخان” للسوق المصرية.
وتابعت المصادر أن الشركة اليابانية كانت تقوم بتصنيع هذا المنتج فى مصانعها فى تركيا، وتستورده وتبيعه فى السوق المصرية، ولكن التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة على سجائر الشريحة الفئة الدنيا منعت استيراد تلك الفئة من المنتجات وقصرت بيعها على التصنيع المحلى.
وأشار المسئول إلى أن“جى تى أى” أوقفت بيع منتج“جولد كوست” لحين انتهاء المفاوضات مع“الشرقية للدخان”، لكن مسئول الشرقية للدخان قال لـ”البورصة”، إن الشركتين لم يناقشا بعد تجديد العقد.
وفى 14 نوفمبر الجارى كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن الفترة الماضية شهدت تعديلات ضريبية تحظر استيراد سجائر الفئة الدنيا وقصرها على التصنيع المحلى، وهو ما اعترضت عليه إحدى الشركات الأجنبية التى لديها منتج من هذا النوع، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحقق فى شكوى وردته بشأن المنافسة فى سوق السجائر.
وقال مسئول رفيع المستوى بالجهاز لـ((البورصة)) آنذاك، إن الجهاز وردته شكوى تتعلق بالمنافسة والاحتكار فى السجائر، ولم يفصح عن تفاصيل الشكوى فى الوقت الحالى.
وشهد سوق السجائر فى مصر عدداً من الأحداث المثيرة للجدل، منها طرح رخصة جديدة العام الماضى بعد عقود من احتكار شركة حكومية للصناعة، ثم بيع 30% من الشركة الحكومية ((إيسترن كومبانى)) لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة بقيمة 625 مليون دولار.
وسمحت التعديلات الضريبية أيضاً لشركات السجائر برفع أسعار منتجاتها بعد الأزمة التى طالت سوق السجائر فى مصر وسط نقص المعروض وارتفاع كبير فى الأسعار خلق سوقاً موازياً للسجائر. وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.
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