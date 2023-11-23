لماذا لجأت جابان توباكو لجهاز حماية المنافسة ضد الشرقية للدخان؟

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة جابان توباكو إنترناشيونال“جى تى أى” بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ضد الشركة الشرقية للدخان التى تتولى تصنيع السجائر فى السوق المحلية إضافة إلى كونها أكبر منتج أيضًا.

وعلمت“البورصة”، أن الشكوى التى تقدمت بها“جى تى أى” لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتعلق برغبتها فى تصنيع منتج محلى منافس لمنتجات الشركة الشرقية للدخان التى تستهدف الفئة الشعبية.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان تصنيع السجائر فى مصر، لكنها تستعد للتخلى جزئيًا عن هذا الاحتكار بعد بيع رخصة ثانية لتصنيع السجائر للشرائح المرتفعة تساهم فيها أيضًا بنحو الربع.

ونتيجة لهذا الوضع يتعين على أى شركة ترغب فى تصنيع سجائرها فى السوق المحلية أن تقوم بذلك لدى“الشرقية للدخان”.

ووجدت“جى تى آى” نفسها مضطرة لتصنيع سجائرها الموجهة للشريحة الشعبية فى مصر بعد تعديلات قانونية مؤخرًا قصرت بيع هذا النوع من السجائر على تلك المنتجة محليًا، ما وضع الشركة أمام خيارات محدودة تتمثل إما فى التوقف عن بيع المنتج وإما تصنيعه لدى“الشرقية للدخان”.

وقال مسئول على صلة بالملف، إن“جى تى آى” مرتبطة بعقد مع“الشرقية للدخان” وسينتهى منتصف العام المقبل وتسعى حاليًا لتجديده مع تضمينه تصنيع منتجها الشعبى محليًا وهو ما ترفضه“الشرقية” التى تستحوذ الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للسجائر فى مصر، على نصيب الأسد منها.

وأوضح أن الشكوى تتعلق بنوع من السجائر يخص“جى تى أى” تحت اسم“جولد كوست” والذى ينافس السجائر الشعبية التى تقدمها“الشرقية للدخان” للسوق المصرية.

وتابعت المصادر أن الشركة اليابانية كانت تقوم بتصنيع هذا المنتج فى مصانعها فى تركيا، وتستورده وتبيعه فى السوق المصرية، ولكن التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة على سجائر الشريحة الفئة الدنيا منعت استيراد تلك الفئة من المنتجات وقصرت بيعها على التصنيع المحلى.

وأشار المسئول إلى أن“جى تى أى” أوقفت بيع منتج“جولد كوست” لحين انتهاء المفاوضات مع“الشرقية للدخان”، لكن مسئول الشرقية للدخان قال لـ”البورصة”، إن الشركتين لم يناقشا بعد تجديد العقد.

وفى 14 نوفمبر الجارى كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن الفترة الماضية شهدت تعديلات ضريبية تحظر استيراد سجائر الفئة الدنيا وقصرها على التصنيع المحلى، وهو ما اعترضت عليه إحدى الشركات الأجنبية التى لديها منتج من هذا النوع، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحقق فى شكوى وردته بشأن المنافسة فى سوق السجائر.

وقال مسئول رفيع المستوى بالجهاز لـ((البورصة)) آنذاك، إن الجهاز وردته شكوى تتعلق بالمنافسة والاحتكار فى السجائر، ولم يفصح عن تفاصيل الشكوى فى الوقت الحالى.

وشهد سوق السجائر فى مصر عدداً من الأحداث المثيرة للجدل، منها طرح رخصة جديدة العام الماضى بعد عقود من احتكار شركة حكومية للصناعة، ثم بيع 30% من الشركة الحكومية ((إيسترن كومبانى)) لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة بقيمة 625 مليون دولار.

وسمحت التعديلات الضريبية أيضاً لشركات السجائر برفع أسعار منتجاتها بعد الأزمة التى طالت سوق السجائر فى مصر وسط نقص المعروض وارتفاع كبير فى الأسعار خلق سوقاً موازياً للسجائر. وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.