غدًا.. انتهاء مهلة التقدم للمنافسة على رخصة التصنيف الائتمانى

MENAFN - Al-Borsa News) تنتهى غدًا الأربعاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية أمام الراغبين فى المنافسة على رخصة تأسيس ثانى شركة للتتصنيف الائتمانى فى مصر.

وفتحت ((الرقابة المالية)) باب التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية فى 22 أغسطس الماضى لمدة 3 شهور.

وعلمت ((البورصة))، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتلق طلبات بشأن الرخصة حتى اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر على صلة بالملف إن رجل الأعمال والخبير المالى جمال محرم أبدى اهتمامًا بالمنافسة على الرخصة لكنه واجه صعوبات فى التوافق مع الاشتراطات التى وضعتها الهيئة خاصة ضرورة تقديم نموذج التقييم الائتمانى بعد عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة ستاندرد آنذ بورز للتصنيف فى هذا الشأن.

أضافت المصادر أن ((الرقابة)) من الممكن أن تطرح حواراً مجتمعياً بشأن شروط التأسيس مع أطراف السوق حول تعديلات إضافية على قواعد الترخيص، أو دراسة مد باب التقدم.

وأوضحت، أن شركة بلتون المالية القابضة عقدت اتفاقية مع شركة كريف العالمية كى تساعدها فى بناء نموذج تصنيف ائتمانى جديد، والذى يجرى العمل عليه فى الوقت الحالى ولكنه سيستغرق بعض الوقت ولن يكون جاهزًا فى الموعد المحدد.

وفى أغسطس من العام الجاري، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 151 لسنة 2023، بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

يقضى القرار بفتح الباب للراغبين فى التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقًا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.

بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة فى التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة فى ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق الأوراق المالية المصرية فى حاجة لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى لشركة أخرى بالإضافة إلى الشركة المرخص لها حاليًا، مضيفاً أن الترخيص لأكثر من شركة تعمل بمجال التصنيف الائتمانى سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالى بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفى ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.