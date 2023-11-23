اندماج شركتى ((فورفس)) و((مازرز)) العالميتين للمراجعة والمحاسبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة مازرز العالمية لأعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية التوصل لاتفاقية دمج مع شركة ((فورفس)) وهى ثامن أكبر شركة محاسبة عامة فى الولايات المتحدة ليكون الكيان الجديد تحت علامة تجارية واحدةفورفس مازرز ((FORVIS MAZARS)) بداية من يونيو المقبل.
وقال أحمد شوقى الشريك التنفيذى لـ((مازرز ايجيبت – مصطفى شوقى)) إن الشراكة مع ((فورفس)) ستعزز نطاق تغطيتهم الدولية، كما تعد خطوة مهمة وقيمة مضافة إلى السوق المصرى، إذ تعمل مازرز على تقديم أفضل خدمة وتمكين عملائنا من اتخاذ القرار المناسب.
وبعد الدمج ستصبح ((مازرز)) ضمن أكبر 10 شركات عالمية، ومستهدف أن تصل إيراداتها السنوية إلى 5 مليارات دولار.
وتهدف الشراكة الجديدة إلى تمكين الشركتين من النمو العالمى المستمر من خلال توسيع قدراتهما لخدمة العملاء، وخاصة الشركات الدولية.
ويقول هيرفى هيلياس الرئيس التنفيذى لمجموعة مازرز، إن الشراكة الجديدة تعزز بشكل كبير إستراتيجية مازرز الدولية، وتمنحهم الحجم والحضور الموسع الذى يسعون له فى الولايات المتحدة.
وقال توم واتسون الرئيس التنفيذى لشركة فورفس ((FORVIS)) إن تكوين هذه الشبكة تحت علامة تجارية عالمية واحدة سيساعد على تطوير الاستراتيجيات المشتركة لشركاتهم، ودعم موظفيهم على مسار النمو المستمر.
وأضاف إن كلتا المؤسستين تعرفا بعضهما جيداً، ولهما تاريخ قوى من التعاون، وأن ((فورفس)) تستهدف فتح آفاق جديدة لكل من عملائها وموظفيها وذلك من خلال الاتجاه عالميا خارج الولايات المتحدة.
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