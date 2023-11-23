اندماج شركتى ((فورفس)) و((مازرز)) العالميتين للمراجعة والمحاسبة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة مازرز العالمية لأعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية التوصل لاتفاقية دمج مع شركة ((فورفس)) وهى ثامن أكبر شركة محاسبة عامة فى الولايات المتحدة ليكون الكيان الجديد تحت علامة تجارية واحدةفورفس مازرز ((FORVIS MAZARS)) بداية من يونيو المقبل.

وقال أحمد شوقى الشريك التنفيذى لـ((مازرز ايجيبت – مصطفى شوقى)) إن الشراكة مع ((فورفس)) ستعزز نطاق تغطيتهم الدولية، كما تعد خطوة مهمة وقيمة مضافة إلى السوق المصرى، إذ تعمل مازرز على تقديم أفضل خدمة وتمكين عملائنا من اتخاذ القرار المناسب.

وبعد الدمج ستصبح ((مازرز)) ضمن أكبر 10 شركات عالمية، ومستهدف أن تصل إيراداتها السنوية إلى 5 مليارات دولار.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى تمكين الشركتين من النمو العالمى المستمر من خلال توسيع قدراتهما لخدمة العملاء، وخاصة الشركات الدولية.

ويقول هيرفى هيلياس الرئيس التنفيذى لمجموعة مازرز، إن الشراكة الجديدة تعزز بشكل كبير إستراتيجية مازرز الدولية، وتمنحهم الحجم والحضور الموسع الذى يسعون له فى الولايات المتحدة.

وقال توم واتسون الرئيس التنفيذى لشركة فورفس ((FORVIS)) إن تكوين هذه الشبكة تحت علامة تجارية عالمية واحدة سيساعد على تطوير الاستراتيجيات المشتركة لشركاتهم، ودعم موظفيهم على مسار النمو المستمر.

وأضاف إن كلتا المؤسستين تعرفا بعضهما جيداً، ولهما تاريخ قوى من التعاون، وأن ((فورفس)) تستهدف فتح آفاق جديدة لكل من عملائها وموظفيها وذلك من خلال الاتجاه عالميا خارج الولايات المتحدة.