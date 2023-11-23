أندوز للتصنيع الذكى تستهدف الوصول بحجم العملاء لـ60 شركة بنهاية 2024

تستهدف شركة أندوز للتصنيع الذكى المالكة لنظام ((جارمنت أى أو)) الخاص بالرقمنة، لمضاعفة حجم العملاء من المصانع التى يتم رقمنتها لتصل إلى 60 شركة بحلول نهاية العام المقبل.

قال أحمد نونو، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة جارمنت اى او التابعة لـ((أندوز للتصنيع الذكى))، إن أندوز تسعى لزيادة حجم أعمالها السنوي لزيادة الإيرادات بنحو 250% تقريبًا، من خلال زيادة أعداد المصانع التى تعمل الشرك على رقمنتها لتتجاوز 60 مصنعًا.

أضاف لـ“البورصة”، أن دور“أندوز” يتمثل فى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى عملية تصنيع الملابس، عبر رقمنة جميع مراحل الإنتاج، مع متابعة كل عامل وأداءه وإنتاجه اليومى، والتعرف على الاختناقات داخل خطوط الإنتاج، ومستوى الجودة، وأعمال الصيانة، وتكلفة الإنتاج بشكل واضح.

أوضح أن الشركة طورت جهاز متخصص تم تجميع مكوناته محليًا يتم وضعه على الماكينات لجمع البيانات اللازمة للعمل، بالإضافة إلى تطوير((السوفت وير)) الخاص بالعمل نفسه و((التطبيقات)) التى تقيس الآداء.

تابعت:“كما تقدم“أندوز” عمليات الاستشارات الإدارية لمساعدة المصانع فى الإدارة بصورة تحقق آداء أفضل”.

أوضح أن الشركة من خلال عملها تحاول تغيير فلسفة وفكر إدارة المصانع، فمع ظهور الرقمنة تعتمد الصناعة على بيانات حقيقة تقيس مؤشرات الآداء تحت هدف زيادة الإنتاجية والجودة والمبيعات، بدلًا من فكرة بحث المصانع على مدير قوى لديه خبرة كافية فى القطاع.

وتضم الرقمنة أربعة مؤشرات لآداء الصناعة، وهى كفاءة العامل، والمصنع، والجودة، ومدى سرعة إعادة الماكينات المتعطلة للعمل مرة أخرى.

أوضح أن الرقمنة تساعد الشركات على استدامة نموذج أعمالهم والحفاظ على الأبعاد البيئية والاجتماعية، إذ تهتم بتطوير المصانع لبقاء الكيان الصناعى مع تطويره بمرور الوقت، ومساعدة العمالة على تحقيق دخل أكبر عبر الاهتمام بالعمل الاحترافى والجيد دون اللجوء إلى فكرة الـ((أوفر تايم)).

أشار إلى أن الكثير من الشركات الخارجية الراغبة فى الاستيراد أصبحت تطلب أن يكون المصنع المصدر لهم يستخدم أنظمة الرقمنة، لأنه يوفر الشفافية للعميل بصورة تمكنه من متابعة آداء التطوير والتشغيل.

أضاف أن أغلب القطاعات الصناعية تأثرت بسبب الأحداث والظروف الاقتصادية الأخيرة العالمية والمحلية، لكن صناعة الملابس تملك فرص واسعة للنمو، باعتبار أنها صناعة ترتبط بالتصدير.

أضاف أن إدخال آليات الرقمنة ساهمت فى زيادة الإنتاجية السنوية للمصانع بنسب تتراوح بين 15% و20% مقارنة بما كانت تحققه قبل ذلك، وهو ما يؤدى لإنخفاض تكلفة التصنيع ويُعزز الميزة التنافسية للمنتج.

أشار إلى التسهيلات التى تقدمها“أندوز” لعملائها، والتى منها نظام اشتراك للخدمة التى تقدمها بدلا من دفع التكلفة جملة واحدة، حيث أن الشركة توفر ما يسهل عمليات التجريب والتشغيل والتحديثات الجديدة التى تطور من الأعمال وتسهل الوصول إلى الهدف المرجو تحقيقه.

أردف أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى غير مفهوم الإدارة تماما، فلم تعد الرقمنة تقتصر على التقارير التى يتم اتخاذ القرارات بناء عليها فقط ،و لكن النظام نفسه أصبح يقرأ التقارير ويقترح القرارات التى يمكن أن تتخذ فى سياقها.

أوضح أن“أندوز” تسعى إلى التوسع الأفقى، من خلال تصدير خدماتها إلى أسواق أخرى من ضمنها المغرب وتونس وتركيا، وذلك بعد إدخالها فى مصر والسعودية، ثم الانتقال إلى دول وسط آسيا وشرق أوروبا، كما يتم العمل حالياً على تأسيس فرع للشركة فى تونس، وهناك دراسة لإنشاء فرع فى السعودية أيضاً خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الشركة تستهدف أيضًا التوسع الرأسى فى صناعات أخرى بخلاف الملابس الجاهزة، مثل الأحذية، والمفروشات، وتشكيل المعادن، وتجمع الأجهزة الكهربائية والمنزلية خلال العام المقبل.

وذكر أن الشركة تملك مجموعة واسعة من خيارات النمو، عن طريق التوسع الداخلى من خلال زيادة قدرات وعدد فريق العمل، أو التوسع الخارجى عبر عقد اتفاقيات شراكة مع جهات أجنبية، كما أن الاستحواذ مطروح للنقاش.

أشار إلى أهمية دخول عنصر الرقمنة فى كافة القطاعات الصناعية المحلية، وبالتأكيد فإن دخول منافسين جدد للشركة سيدعم اكتمال عمليات نضج السوق، وبالتالى زيادة تنافسية الصناعات المصرية بشكل عام.

أضاف أن الشركة حصلت منذ تأسيسها على تمويل استثمارى من جهات متعددة، تتجاوز المليون دولار، منها 150 ألف دولار تمويل دولى، ورقم مماثل من مستثمرين دوليين عبر شركات مخاطرة تدير رؤوس الأموال، مثل ((إيجيبت فنشرز))، و((فايف هاندرد ستارت أبس))، بالإضافة إلى التمويل الداخلى الذى وفره المؤسسين.

ويحصل المؤسسين على أكثر من 70% من أسهم الشركة، فى حين تتوزع النسبة المتبقية على المستثمرين الدوليين.

قال نونو إن أندوز تتعامل مع العديد من العملاء الكبار فى صناعة الملابس دخل مصر كـ ((الإسكندرية للملابس))، و((العرفة جروب))، و((تكنوتكس)) المملوكة لمجموعة الزربة، فضلاً عن مجموعة شركات محلية مثل ((الامبراطور)) و((دانيل هاشتر)).

كتبت: مريم الرميحي