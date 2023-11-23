وزير الزراعة يبحث زيادة الاستثمار السعودي في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة السيد القصير، اليوم الأربعاء، مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة أنور حصوصه، سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعي السعودي في مصر.

وقال القصير، إن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، والدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، وكذلك التصنيع الغذائي، مضيفا أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.

وعرض وزير الزراعة على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

من جهته، أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا، مؤكدا أنه يسعى إلى زيادة استثمارته في مصر، وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.