-->

Thursday, 23 November 2023 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الزراعة يبحث زيادة الاستثمار السعودي في مصر

11/23/2023 8:16:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة السيد القصير، اليوم الأربعاء، مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة أنور حصوصه، سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعي السعودي في مصر.

وقال القصير، إن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، والدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، وكذلك التصنيع الغذائي، مضيفا أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.

وعرض وزير الزراعة على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

من جهته، أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا، مؤكدا أنه يسعى إلى زيادة استثمارته في مصر، وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.

MENAFN23112023000202011048ID1107477548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث