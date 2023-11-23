رئيس الوزراء: برنامج لتشجيع القطاع الخاص من أجل قيادة نمو الاقتصاد المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مدبولى: زيادة المصانع تكشف ثقة الاستثمار الأجنبى فى البيئة المُحفزة للاستثمار فى مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الصناعة يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصرى فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البيئة المُحفزة للاستثمار فى مصر.
وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى قيامه بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتى“العبور” و”العاشر من رمضان”، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة.
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