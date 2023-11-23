رئيس الوزراء: برنامج لتشجيع القطاع الخاص من أجل قيادة نمو الاقتصاد المصرى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الصناعة يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصرى فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البيئة المُحفزة للاستثمار فى مصر.

وأشار مدبولى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى قيامه بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتى“العبور” و”العاشر من رمضان”، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة.