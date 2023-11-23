مذكرة تفاهم بين المصريين الأفارقة ومستقبل وطن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مذكرة تفاهم مع حزب مستقبل وطن، على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها الجمعية مع أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس الجمعية، إن المذكرة تهدف لتعزيز التفاهم المشترك بين الأطراف الثلاثة لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة ودعم التعاون المستقبلى بين الجانبين على الصعيدين المحلى والأفريقى.
وأضاف الشرقاوى، أن المذكرة تعكس التعهد بتعزيز قدرات رجال الأعمال فى مصر والدول الأفريقية، وتسهم فى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال النائب محمد كمال مرعى، أمين شئون المشروعات المركزية بحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المذكرة تعكس الالتزام بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للتنمية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار فى مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية.
وأكد مرعى أهمية دور البرلمان فى دعم مثل هذه المبادرات، مشيراً إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان تلعب دورًا حيويًا فى تشجيع المبادرات الريادية ودعم الريادة فى القطاع الخاص.
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