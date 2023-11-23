مذكرة تفاهم بين المصريين الأفارقة ومستقبل وطن

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مذكرة تفاهم مع حزب مستقبل وطن، على هامش المائدة المستديرة التى نظمتها الجمعية مع أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس الجمعية، إن المذكرة تهدف لتعزيز التفاهم المشترك بين الأطراف الثلاثة لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة ودعم التعاون المستقبلى بين الجانبين على الصعيدين المحلى والأفريقى.

وأضاف الشرقاوى، أن المذكرة تعكس التعهد بتعزيز قدرات رجال الأعمال فى مصر والدول الأفريقية، وتسهم فى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال النائب محمد كمال مرعى، أمين شئون المشروعات المركزية بحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المذكرة تعكس الالتزام بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للتنمية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار فى مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية.

وأكد مرعى أهمية دور البرلمان فى دعم مثل هذه المبادرات، مشيراً إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان تلعب دورًا حيويًا فى تشجيع المبادرات الريادية ودعم الريادة فى القطاع الخاص.